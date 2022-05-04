Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 657

Renat :

Bu bir dizüstü bilgisayarda veya zayıf bir ekran kartıyla gerçekleşirse, bunun tek bir nedeni vardır - yavaş bir kart. Bu, pencere gizlendiğinde yük düşüşü ile gösterilir.

Terminalin esasen çok sayıda grafik nesnesini aktif olarak yeniden çizen ve saniyede çok sayıda pencere güncellemesi ile sorunsuz bir deneyim sağlayan zorlu bir grafik sistemi olduğunu unutmayın.

Sıradan dizüstü bilgisayarlar o kadar zayıf video kartlarına sahiptir ki, 2D grafikleri bile düzgün bir şekilde oluşturamazlar - bu defalarca doğrulandı.

Renat, testlerime devam ettim ve bulduğum şey bu.

Bilgisayarı yeniden başlattıktan sonra sorun hala yeniden oluşmuyor. Daha önce işlemciye boş 3-4 grafik nesnesi yüklense bile, şimdi 12 tanesini yerleştirdim ve hepsinde çoklu arabellek ( 10'a kadar arabellek) göstergeleri vardı. 1000'den Sınırsız'a kadar grafikteki çubuk sayısı ile kontrol edildi. Ufak farklılıklar var ama bunlar önemsiz ve doğal. Genel olarak, bilgisayarı yeni açtıysanız ve terminali yüklediyseniz her şey yolunda gider, ancak terminal, editör ve test cihazı ile aktif olarak çalışma sürecinde frenler birikmeye başlayabilir. MetaTrader 5 Strateji iş parçacığında, elbette hiçbir testin olmadığı ve işlemcinin çok belirgin şekilde yüklendiği bir zamanda, metatester64.exe işleminin arka planda kaldığı bir sorunu anlattım. Daha fazla ayrıntı için, kaçırdıysanız şu gönderiye bakın: https://www.mql5.com/en/forum/852/page34#comment_155318 , lütfen. Bu nedenle, şimdi her zaman ilgili süreçlere dikkat ediyorum, ancak bu sefer terminal ile ilgili hiçbir şey bulunamadı. Belki de kullanıcı tarafından görülmeyen bir işlemdir, bilmiyorum, henüz o kadar iyi değilim.

Dizüstü bilgisayarım ortalama. Windows 7 performans puanına ne kadar güvenebileceğinizi bilmiyorum ama yine de:

Modern 3D bilgisayar oyunlarındaki testlere daha çok güvenirim. Sonuçta, Ubisoft veya EA gibi dev geliştiriciler, gerçeklik yanılsaması yaratıldığında, düşük ayarlarda bile etkileyici kalitede tüm 3 boyutlu şehirleri ve dünyaları sorunsuz bir şekilde çizmeyi başarıyor .

Hala oldukça sık raster, vektör ve 3D grafik grafik paketlerini kullanıyorum. Katman sayısı bazen yüzlerceye ulaşır ve 3D Max'teki 3D nesnelerin sayısı birkaç yüze kadar çıkar. İşte, örneğin, basit bir örnek, ancak iki boyutlu grafiklere sahip bir terminalle çalışmak için bir dizüstü bilgisayarı yazmak kadar basit değil:

Bu zaten görüntüleniyor, ancak 3D Max'te çalışırken farklı açılardan izliyorum (görüyorum) ve gerçek zamanlı olarak birçok nesne hareket ederken yavaşlamıyor.

Genel olarak, dizüstü bilgisayarımı oldukça iyi tanıyorum. :)

Yani büyük ihtimalle bir yerde kaçak vardır. Gerçekten öyleyse onu bu şekilde mi yakalayabiliriz?

tol64 :

Renat, testlerime devam ettim ve bulduğum şey bu.

Yani büyük ihtimalle bir yerde kaçak vardır. Gerçekten öyleyse onu bu şekilde mi yakalayabiliriz?

Ayrıntılı açıklama için teşekkürler - video kartıyla ilgili sorun ortadan kalktı.

Durumu evde yeniden üreteceğiz - sorunu bulmamız gerekiyor.

 
Açık bir dosyanın işlenmesi sırasında herhangi bir nedenle Expert Advisor durursa (durdur düğmesi, hata), dosya açık kalır ve Expert Advisor yeniden başlatıldığında bir hata oluşturur. Terminali yeniden başlatmanız gerekir.
Ve harici bir parametre olarak belirtildiğinde dize hangi amaçla kesilir?

giriş dizesi - daha fazlaysa maksimum 105 karakter ayarlanabilir - sağ kesilir.

597 inşa

 

Grafiğin yan tarafındaki alıntıları büyütmek istiyorum, mümkün mü? Ayarlarda değil, belki bir çeşit komut dosyası var?

gözlerimi kırpmaktan yoruldum..

 
Petr_O :

Grafiğin yan tarafındaki alıntıları büyütmek istiyorum, mümkün mü? Ayarlarda değil, belki bir çeşit komut dosyası var?

gözlerimi kırpmaktan yoruldum..

Bu pencerenin F10+ özellikleri + sadece genişlikte yudumlayabilirsiniz.

ve ölçeğin yan tarafında - yalnızca nesnelerinizi doğru boyutta çizerseniz (örneğin, sol fiyat işareti )

Renat :

Ayrıntılı açıklama için teşekkürler - video kartıyla ilgili sorun ortadan kalktı.

Durumu evde yeniden üreteceğiz - sorunu bulmamız gerekiyor.

Rica ederim. Bu yazıyı yazdığım andan itibaren bilgisayar yeniden başlatmadan sürekli çalıştı. Tatilde, sadece uyku modunda kapattım. Bunu her zaman yaparım ve yalnızca bir sorun çözülemez olduğunda yeniden başlatırım. Şu ana kadar bilgisayarda çok aktif çalışmama rağmen her şey yolunda gidiyor. Hatta yeni programlar yükledim. Bir Expert Advisor'ı gerçek zamanlı olarak bir demo üzerinde test ediyorum ve başka bir Expert Advisor optimize ediliyor. İşlemci %100 yüklü. Ve o zaman bile harika çalışıyor. Yani test cihazı tarafından yüklenen %100 bir işlemci bile gerçek zamanlı olarak çalışmanıza olanak sağlar. Tüm OnChartEvent () ve OnTimer () olayları gecikmeden geçer. Alım satım işlemleri de net bir şekilde gerçekleştirilir. Grafikteki grafik nesneler sorunsuz bir şekilde güncellenir. Biraz göz kırpıyorlar ama bu %100 işlemci yükünde. Bu yüzden ne olduğunu bile bilmiyorum. Bazı özel işlemler o sırada terminalin çalışmasını yavaşlattı ve tespit edilmesi zordu. Genel olarak izleyeceğim. Bunu tekrarlayabileceğim bir sıralama bulursam bir dahaki sefere Servis Masasına yazacağım.
tol64 :
Bu yüzden ne olduğunu bile bilmiyorum. Bazı özel işlemler o sırada terminalin çalışmasını yavaşlattı ve tespit edilmesi zordu. Genel olarak izleyeceğim. Bunu tekrarlayabileceğim bir sıralama bulursam, bir dahaki sefere Servis Masasına yazacağım.
Son zamanlarda sunucumuzda çok büyük bir geçmiş güncellemesi yapıldı, aslında çoğu karakter için geçmişin senkronizasyonu ve yeniden indirilmesi ile sonuçlandı. Belki de tam olarak tarih önbelleklerini senkronize etme ve yeniden oluşturma süreciydi.
 
antt :
Son zamanlarda sunucumuzda çok büyük bir geçmiş güncellemesi yapıldı, aslında çoğu karakter için geçmişin senkronizasyonu ve yeniden indirilmesi ile sonuçlandı. Belki de tam olarak tarih önbelleklerini senkronize etme ve yeniden oluşturma süreciydi.
Muhtemelen bir iş akışı olması harika. O zaman trafiği takip etmedim, o yüzden bir şey söyleyemem. Beklememe rağmen, bağlantı kapalıyken kontrol ettim, sorun da oradaydı. :) En azından şu anda her şey yolunda gidiyor ve başka hiç kimse benzer sorunlar bildirmedi. Aslında, terminal tüm kullanıcı veya amatör stres testlerinden geçer. :)
 

uzmanı test etmek istedim ne olmadan sorunlar 2011 ATC şampiyonasında çalıştı ancak artık çalışmıyor, dönüş hatası: 1.30898 sl'de 1.00 EURUSD satışı başarısız oldu: 1.33961 tp: 1.30287 [Geçersiz istek] .

  Bu güncellemenin sebebinin bu olduğuna inanıyorum . Programda nelerin değiştirilmesi gerekiyor?

