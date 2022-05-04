Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 663

ArkFatalist :

Güzel gün.

Yerleşik iADX göstergesinin değerine nasıl başvurulur? Yani, belirtilen çubuk sayısı değerine geri mi? mql4'te bu, shift parametresi ayarlanarak yapıldı.

Şimdiden teşekkürler.

 int       adx;
double   adx_main[];

adx= iADX (symbol_name,time_frame, 14 );
if(adx==-1) return(0);

if ( CopyBuffer (adx, 0 , 0 , 30 ,adx_main)<= 0 ) return ( 0 );

adx_main[ 0 ] = текущее значение (shift= 0 )
adx_main[ 1 ] = shift= 1
adx_main[ 2 ] = shift= 2
...
adx_main[ 29 ] = shift= 29  
Bu arada, bir forum hatası : tüm kodu bir kerede eklerseniz, sözdizimi vurgulaması iyi çalışır, ancak daha sonra kodu eklerseniz, eklenen kod vurgulanmaz.
 
tol64 :

...

Açık pozisyon var ve hacmi 14 lot . ...

Ve 14 lotluk bir piyasa pozisyonunu nasıl açarsınız? 5 lot için 2 market lotu açmaya çalıştım, ikincisi sunucu tarafından "[yeterli para]" yanıtını aldı. Kaldıraç 1:500'e yükseltilirse ikincisi açılır.
 
Ve 14 lotluk bir piyasa pozisyonunu nasıl açarsınız? 5 lot için 2 market lotu açmaya çalıştım, ikincisi sunucu tarafından "[yeterli para]" yanıtını aldı. Kaldıraç 1:500'e yükseltilirse ikincisi açılır.

Yeterli bakiyeye sahip bir demo hesabı açın. Kısıtlamalara göre büyük hacimli deneyler için. Örneğin, 1.000.000. :)

Kısıtlamalar kendi değerlerini ayarlayarak simüle edilebilir, ancak sunucunun bu tür isteklere tepkisini bilmem gerekiyor.

 
tol64 :

Teşekkür ederim.

//---

Böyle bir soru ortaya çıktı. Yarışma sunucusu şu anda yarışmadakiyle aynı limitlere sahip testler için mevcut mu ( Volume Limit 15 lot / Volume Max 5 lot )? Eski hesaba bağlanmaya çalıştım ama sunucuya bağlantı kurulmadı. Metatrader 5'in alım satım için uygun olduğu tüm sunucuları inceledim, ancak hiçbir yerde toplam hacim ( Volume Limit ) için bir sınır bulamadım, ancak test etmem gerekiyor.

ATC 2012 şampiyonasından herhangi bir hesaba bağlanın ve test için tüm kısıtlamaları alın. Örneğin, bir katılımcının hesabına bağlanmak https://championship.mql5.com/2011/en/users/tmt0086 

2012.03.07 16:55:15     Network '800336': trading has been disabled - investor mode
2012.03.07 16:55:15     Network '800336': terminal synchronized with MetaQuotes Software Corp.
2012.03.07 16:55:14     Network '800336': authorized on MetaQuotes-Demo through Access Point Singapore
 
Hayır, bu anlaşılabilir, şampiyonluk koşullarında bir sembol için piyasada 5'ten fazla lot nasıl açılır? Yoksa mümkün değil mi?

Roş :

ATC 2012 şampiyonasından herhangi bir hesaba bağlanın ve test için tüm kısıtlamaları alın. Örneğin, bir katılımcının hesabına bağlanmak https://championship.mql5.com/2011/en/users/tmt0086

Hesaptan yatırımcı şifresini nereden alabilirim?
 
ATC 2012 şampiyonasından herhangi bir hesaba bağlanın ve test için tüm kısıtlamaları alın. Örneğin, bir katılımcının hesabına bağlanmak https://championship.mql5.com/2011/en/users/tmt0086

Sınırlamalar görüyorum. Yarışma hesabıma bağlandı. Gerçek zamanlı olarak test etmek istedim.

Yani sunucu yalnızca test cihazında test için kullanılabilir mi?

 
Hayır, bu anlaşılabilir, şampiyonluk koşullarında bir sembol için piyasada 5'ten fazla lot nasıl açılır? Yoksa mümkün değil mi?

Parçalar. 14 parti=5+5+4

 
tol64 :

Parçalar. 14 parti=5+5+4

ben böyle yapıyorum

10 000 depozito
kaldıraç 1:100

ikinci pozisyon 2 lot için açılır, ancak 3 lot için açılmaz

 
fyords :

ben böyle yapıyorum

10 000 depozito
kaldıraç 1:100

ikinci pozisyon 2 lot için açılır, ancak 3 lot için açılmaz

Bu yüzden önce hesabı artırmanız ve ardından daha fazla alıp/satmanız gerekiyor. :) Soruyu başlangıçtaki fon miktarına güvenmeden sordum.
 
tol64 :
Bu yüzden önce hesabı artırmanız ve ardından daha fazla alıp/satmanız gerekiyor. :) Soruyu başlangıçtaki fon miktarına güvenmeden sordum.

Tartışmıyorum, cevabınız çok açık, sadece son şampiyonanın kurallarını inceleyerek sonuca vardım: Piyasada 15 lota kadar açabilirsiniz ve ertelenebilir ve stratejim ertelenmiş kullanımını içermiyorsa , daha sonra şampiyona başlangıcında 10.000 depozito ile açık pozisyon limitim 7 lot (5+2) olacaktır. Depozito artarsa, bir süre sonra bu limit 15 lota (5+5+5) çıkabilir. Böyle?

Belki soruyu yanlış sordum, alıntınızı ekledim ama genel olarak organizatörlerden de bir cevap alacağımı düşündüm.

