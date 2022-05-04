Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 541
Asılsız olmamak için yukarıda bahsettiğim durumu simüle ettim (alıntı yapamıyorum çünkü alıntıdan çıkamıyorum :)).
M15'te aşağıdaki kodu çalıştırın:
Komut dosyası çalışırken, İnternet'e bağlandı ve bağlantısı kesildi. Çizimlerde sonuç.
Servis masasında mı yoksa kodda bir hata mı var?
Gösterge, kapanış fiyatından kırmızı renkte 5 nokta oluşturmalıdır.
Ancak yalnızca iki arabellek görüntülenir (her şeyi saymasına rağmen) ve kırmızı değil, yeşil (derlemeden sonra siyah).
Lütfen birini kontrol edin, bu kadar saçma olan sadece ben miyim yoksa genel olarak mı? ...
#property indicator_type2 DRAW_ARROW
#property indicator_type3 DRAW_ARROW
#property indicator_type4 DRAW_ARROW
#property indicator_type5 DRAW_ARROW
... standart kitaplıkların başkaları için bir model olarak hizmet etmek için ideal kod olduğuna inanıyorum.
Sadece bu tür kavramlardan bir an önce kurtulmanın arzu edilir olduğunu söyleyebilirim.
Standart kitaplıklara karşı hiçbir şeyim yok, ancak kontrol etmeden "program yazmayı kolaylaştırmak için" başka birinin koduna güvenmek mi? - Uzmanın ilk eskizleri aşamasında olmadığı sürece. Rutin süreçleri hızlandırmak için, tabiri caizse.
Günlüğümde sık sık bir mesaj görüyorum: Anormal sonlandırma . Hangi durumlarda böyle bir çatışma olabileceğini fark eden var mı?
Nedeni henüz bulunamadı. Sadece bir süre terminale dokunmazsam veya o anda başka bir program (örneğin Excel) kullanırsam, terminale geri döndüğümde test ettiğim Expert Advisor yanlış çalışmaya başlıyor diyebilirim. . Yani alım satım işlemleri sorunsuz bir şekilde gerçekleştirilir. Sorun sadece ticaret ve bilgi panelleri ile etkileşim halindedir. OnChartEvent ()'i rahatsız ediyor gibi görünüyor. Sanki süreç başka bir şeyle çok meşgulmüş gibi, paneller arasında geçiş yapmak çok yavaşlamaya başlıyor. Ben sonsuz döngüler kullanmıyorum. Ve şu anda işlemci yükü, bir şeyin aktif olarak kullanıldığını göstermiyor. Expert Advisor'ın yeniden derlenmesi yardımcı olur. Yeniden derleme sırasında, görünüşe göre Expert Advisor'ın sıfırlanması gerçekleşmeden önce, günlükte Anormal sonlandırma mesajı görünür. Ardından program başarıyla başlatılır ve her şey saat gibi çalışmaya başlar.
Döngülerde IsStopped() kullanılıyor mu?
Bu tür sorunları burada , burada ve burada okuyoruz . Ayrıca kodda nerede darboğazlar olduğunu da düşünmelisiniz...
Genel olarak anladığım kadarıyla programın "erken" sonlandırılması (grafik/terminal kapatıldığında veya Expert Advisor yeniden derlendiğinde) bu hata oluşuyor ve Expert Advisor belirli işleri yapıyor.
Teşekkür ederim. Linkler de aynı durumu gösteriyor. IsStopped () döngülerde hiçbir yerde kullanmıyorum, sadece break , Continue ve return .
IsStopped () ile programı durdurmak arasındaki bağlantıyı henüz görmedim. Sonuçta, program döngüye girerse, başka hiçbir işlem gerçekleşmez. Ya da ben hatalıyım?
Ve ilerisi. Sonuçta, IsStopped (), örneğin terminali kapatmanız veya Uzman Danışmanı tablodan kaldırmanız gibi program yürütmesini zorla durdurmanız gerektiğinde kullanışlıdır. Ve uzmanı kullanmaya devam etmem gerekiyor.
Anormal sonlandırma , programla doğal olmayan bir şekilde, yani çalışma zamanında yeniden derleyerek, programın sonlandırılmasına ve yeniden başlatılmasına neden olan cinsel ilişkiye girdiğiniz anlamına gelir.
Sıfıra bölme işlemine girerseniz veya hesaplama sırasında programı kesintiye uğratırsanız aynısı olur, ancak program bir dönüşte çıktıysa, böyle bir kayıt olmayacaktır. Bu nedenle, programın zorla değil, kendi dönüşünde çıkabilmesi için kontrolü IsStopped olarak ayarlamanız önerilir.
Daha sonra eklenmesi planlanıyor mu? bir şeyler:
Grafikte bir pozisyona çift tıklayın Konum kontrol menüsünü getirmek için
Kapatmak için aynı anda birkaç pozisyon seçme
????
Teşekkür ederim.