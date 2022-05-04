Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 544

Ashes :

Aptalca bir soru ortaya çıktı: geçmişi sunucuyla nasıl senkronize edeceğiz (geçmiş dosyalarını silmeyi düşünmüyoruz)? İstemci terminalinin yardımıyla arama "senkronize et" kelimesini bilmiyor, grafik penceresinde "yenile" yardımcı olmadı...

Üç ana yol biliyorum:

1. "Verilere erişimin organizasyonu" bölümündeki komut dosyasını veya benzer bir şeyi (yukarıda belirtilen seçenek) kullanabilirsiniz.

2. Son X yıldır düzenli bir testte standart bir Uzman Danışman çalıştırmak mümkündür (2000'den beri her para biriminde MACD testini kullandım).

3. Geçmişi manuel olarak bir çalışma klasöründen diğerine aktarabilirsiniz (bu seçenek genellikle İnternet için para için üzülüyorsanız veya bilgisayarınızda terminalin birden fazla kopyası yüklüyse kullanılır).

 
Ashes :

Hangi referansı arıyordun? Bu yüzden forumdaki bir arama motoruna bir soru sordum ve hemen sonuçları aldım .
 
Rosh :
Ekran, kategori ayarlarına bağlıdır


 
Rosh :

Evet, kullanıyoruz. Çok rahat, iyi fikir.

 
sergeev :
Bu gelecekle DC'ye gideceğinizi hissediyorum. emirlerde ne olduğunu kesinlikle daha iyi biliyorlar.

Bu yüzden DC'ye hitap ediyorum.)) Bu meta alıntıların bir demo hesabıdır.

hesap:710188

yatırım şifresi: MetaTrader

Kendiniz kontrol edin. Bir böcek gibi görünüyor.

 
pronych :

şimdi sadece Aralık sözleşmeleri semboller listesinde.
 
sergeev :
yani tam olarak bundan bahsediyorum
Siyah olan, ancak fonları etkilemeyen 'ticaret' sekmesinde asılı olan Eylül RTS sözleşmem var. Üzerinde herhangi bir işlem yapılamaz. Karakter listesinde de yok.
Geliştiriciler, not alın! Aksi takdirde servis masasını rahatsız edeceğim)))
 
Bu sözleşmeyi açtım ama zamanında kapatmadım. Ve şimdi anlaşılmaz bir biçimde asılı kaldı.
 
Rosh :
Terminalde F1.
Sevgili geliştiriciler. Yaklaşık 10 ay önce, SD aracılığıyla, belki yarım yıl içinde ... bir yıl içinde yeni bir veri tipi artırılmış doğruluk uzun çift tanıtılacağını söyleyen bir dileğime yanıt aldım, ama belki de değil. Şimdi durum nedir, bu türden erken bir giriş veya bir giriş için umut etmek mümkün mü?
