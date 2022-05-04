Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 544
Aptalca bir soru ortaya çıktı: geçmişi sunucuyla nasıl senkronize edeceğiz (geçmiş dosyalarını silmeyi düşünmüyoruz)? İstemci terminalinin yardımıyla arama "senkronize et" kelimesini bilmiyor, grafik penceresinde "yenile" yardımcı olmadı...
Üç ana yol biliyorum:
1. "Verilere erişimin organizasyonu" bölümündeki komut dosyasını veya benzer bir şeyi (yukarıda belirtilen seçenek) kullanabilirsiniz.
2. Son X yıldır düzenli bir testte standart bir Uzman Danışman çalıştırmak mümkündür (2000'den beri her para biriminde MACD testini kullandım).
3. Geçmişi manuel olarak bir çalışma klasöründen diğerine aktarabilirsiniz (bu seçenek genellikle İnternet için para için üzülüyorsanız veya bilgisayarınızda terminalin birden fazla kopyası yüklüyse kullanılır).
Hangi referansı arıyordun? Bu yüzden forumdaki bir arama motoruna bir soru sordum ve hemen sonuçları aldım.
Bu arada, doğrudan MetaEditor 5'ten arama yapabileceğinizi biliyor musunuz?
Ekran, kategori ayarlarına bağlıdır
Evet, kullanıyoruz. Çok rahat, iyi fikir.
Bu gelecekle DC'ye gideceğinizi hissediyorum. emirlerde ne olduğunu kesinlikle daha iyi biliyorlar.
Bu yüzden DC'ye hitap ediyorum.)) Bu meta alıntıların bir demo hesabıdır.
hesap:710188
yatırım şifresi: MetaTrader
Kendiniz kontrol edin. Bir böcek gibi görünüyor.
Bu yüzden DC'ye hitap ediyorum.)) Bu meta alıntıların bir demo hesabıdır.
şimdi sadece Aralık sözleşmeleri semboller listesinde.
Siyah olan, ancak fonları etkilemeyen 'ticaret' sekmesinde asılı olan Eylül RTS sözleşmem var. Üzerinde herhangi bir işlem yapılamaz. Karakter listesinde de yok.
Geliştiriciler, not alın! Aksi takdirde servis masasını rahatsız edeceğim)))
