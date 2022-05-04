Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 547

SwInGeR :
Uzmanları indirmenin neden bir yolu olmadığını söyle? Demo sürümü veya ücretsiz indirme bile çalışmıyor. "İndir"e basıyorum ve hiçbir şey olmuyor, Chrome ve IE'de kontrol ettim.

Codebase veya Market'ten indiremiyor musunuz? Pazar henüz tam olarak piyasaya sürülmedi - daha yeni hazırlanıyoruz, ancak Codebase'den harika.

Bir proxy üzerinden çalışıyorsanız, Internet Explorer'da proxy ayarlarını kontrol edin.

 
Renat :

Codebase veya Market'ten indiremiyor musunuz? Pazar henüz tam olarak piyasaya sürülmedi - daha yeni hazırlanıyoruz, ancak Codebase'den harika.

Bir proxy üzerinden çalışıyorsanız, Internet Explorer'da proxy ayarlarını kontrol edin.

"Market" aracılığıyla (hem programdan hem de tarayıcıdan), CodeBase'den indirilir.
geliştiriciler

Burada İngilizce yardım kazıldı.

Çok ilginç.... Teşekkürler, diğer dilleri de kontrol edeceğiz.
 
Lütfen siparişi kapatmak için hangi komutu kısaca söyleyin. Veya bir makaleye bağlantı verin. Karmaşık kod gerekli değildir, birkaç satır.
 
progeon :

Lütfen siparişi kapatmak için hangi komutu kısaca söyleyin. Veya bir makaleye bağlantı verin. Karmaşık kod gerekli değildir, birkaç satır.
MT5'te emirler açılır veya kapatılmaz, pozisyonlar açılır. Açık bir pozisyonu kapatmak için, aynı hacimde zıt yönlü bir pozisyon açmak için bir ticaret talebi göndermeniz gerekir. Bakınız MQL5 Referansı / Standart Sabitler, Numaralandırmalar ve Yapılar / Veri Yapıları / Ticaret Talep Yapısı
 


20 Ekim'de cloud.mql5.com'dan MQL5 Strategy Tester Agent'ı indirdim. Tek işlemcili bir bilgisayarda aracı sayısı varsayılan ayarı ile 2 aracı oluşturuldu, Hizmetler sekmesindeki yapılandırıcıda kurulum için önerilen ve belirtilen aracı sayısı 1'di. Kurulum sırasında yapı 507 idi, güncellendi. 523'e kadar.

 

İyi geceler. Çok çalışmaya yeni başladım. Bu bariz bir hata gibi görünüyor. Gösterge kodu aşağıda verilmiştir. altta bir satır varsa (işaretlidir) yorum yapın. protokolün anlamadığı şeyde çalışmaya başlıyor gibi görünüyor. Raznica[] dizisine açık bir boyut verilerek durum aşılabilir. Bununla ilgili belgelerde hiçbir şey bulamadım, dürüstçe aradım.

 #property copyright "Copyright 2011, MetaQuotes Software Corp."
#property link       "http://www.mql5.com"
#property version   "1.00"
#include <MovingAverages.mqh>
#property indicator_chart_window
#property indicator_buffers 2
#property indicator_plots   2
//--- plot BaseMa
#property indicator_label1   "BaseMa"
#property indicator_type1   DRAW_LINE
#property indicator_color1  clrRed
#property indicator_style1  STYLE_SOLID
#property indicator_width1   1
//--- plot MaForMa
#property indicator_label2   "MaForMa"
#property indicator_type2   DRAW_LINE
#property indicator_color2  clrBlue
#property indicator_style2  STYLE_SOLID
#property indicator_width2   1
//--- input parameters
input int       MaPeriod= 10 ; // период усреднения
input ENUM_MA_METHOD   Method= MODE_SMA ; // метод сглаживания                 
//--- indicator buffers
double          BaseMaBuffer[];
double          MaForMaBuffer[];
int             hiMa   ;
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator initialization function                         |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit ()
  {
//--- indicator buffers mapping
   SetIndexBuffer ( 0 ,BaseMaBuffer, INDICATOR_DATA );
   SetIndexBuffer ( 1 ,MaForMaBuffer, INDICATOR_DATA );
   ArraySetAsSeries (BaseMaBuffer, true ) ;
   ArraySetAsSeries (MaForMaBuffer, true ) ;
   switch (Method)
      {
         case ( MODE_SMA ):
            hiMa= iMA ( NULL , 0 ,MaPeriod, 0 , MODE_SMA , PRICE_CLOSE ) ;
             break ;
         case ( MODE_EMA ):
            hiMa= iMA ( NULL , 0 ,MaPeriod, 0 , MODE_EMA , PRICE_CLOSE ) ;
             break ;
         case ( MODE_SMMA ) :
            hiMa= iMA ( NULL , 0 ,MaPeriod, 0 , MODE_SMMA , PRICE_CLOSE ) ;
             break ;
         case ( MODE_LWMA ) :
            hiMa= iMA ( NULL , 0 ,MaPeriod, 0 , MODE_LWMA , PRICE_CLOSE ) ;
      }
   
//---
   return ( 0 );
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator iteration function                              |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnCalculate ( const int rates_total,
                 const int prev_calculated,
                 const int begin,
                 const double &price[])
  {
  
     double ima[],Raznica[];
     int ended ,i,j,aaa;
     if (rates_total < MaPeriod - 1 )
     return ( 0 );   
     if (prev_calculated == 0 )
       ended=rates_total-MaPeriod- 10 ;
     else 
       ended=rates_total-prev_calculated- 1 ;
     ArraySetAsSeries (price, true ) ;
     for ( i= 0 ; i < ended;  i++)
      {
         CopyBuffer (hiMa, 0 ,i, 1 ,ima) ;
         BaseMaBuffer[i]=ima[ 0 ] ;
         
      }
//-------------------------------------------------------------------------------
     for (i= 0 ;i< ended ;i++)
      {
         for ( j= 0 ;j< 10 ;j++)
            {
               Raznica[j]= 0 ; // ради прикола попробуйте закоментировать эту строку 
            }
         MaForMaBuffer[i]= 2 *BaseMaBuffer[i]-price[i];   
      }   
   return (rates_total);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
