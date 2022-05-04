Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 547
Uzmanları indirmenin neden bir yolu olmadığını söyle? Demo sürümü veya ücretsiz indirme bile çalışmıyor. "İndir"e basıyorum ve hiçbir şey olmuyor, Chrome ve IE'de kontrol ettim.
Codebase veya Market'ten indiremiyor musunuz? Pazar henüz tam olarak piyasaya sürülmedi - daha yeni hazırlanıyoruz, ancak Codebase'den harika.
Bir proxy üzerinden çalışıyorsanız, Internet Explorer'da proxy ayarlarını kontrol edin.
ENUM_CHART_PROPERTY_DOUBLE
İD
Tanım
Emlak Tipi
CHART_SHIFT_SIZE
Sıfır çubuğunun sağ kenardan yüzde olarak girintisi boyutu
çift (yüzde 10'dan 50'ye kadar)
CHART_FIXED_MAX
sabit grafik maksimum
çift
CHART_FIXED_MIN
Sabit grafik minimum
çift
CHART_POINTS_PER_BAR
Çubuk başına puan olarak ölçeklendir
çift
CHART_PRICE_MIN
grafik maksimum
çift r/o değiştirici - alt pencere numarası
CHART_PRICE_MAX
Grafik minimum
çift r/o değiştirici - alt pencere numarası
Lütfen siparişi kapatmak için hangi komutu kısaca söyleyin. Veya bir makaleye bağlantı verin. Karmaşık kod gerekli değildir, birkaç satır.
20 Ekim'de cloud.mql5.com'dan MQL5 Strategy Tester Agent'ı indirdim. Tek işlemcili bir bilgisayarda aracı sayısı varsayılan ayarı ile 2 aracı oluşturuldu, Hizmetler sekmesindeki yapılandırıcıda kurulum için önerilen ve belirtilen aracı sayısı 1'di. Kurulum sırasında yapı 507 idi, güncellendi. 523'e kadar.
İyi geceler. Çok çalışmaya yeni başladım. Bu bariz bir hata gibi görünüyor. Gösterge kodu aşağıda verilmiştir. altta bir satır varsa (işaretlidir) yorum yapın. protokolün anlamadığı şeyde çalışmaya başlıyor gibi görünüyor. Raznica[] dizisine açık bir boyut verilerek durum aşılabilir. Bununla ilgili belgelerde hiçbir şey bulamadım, dürüstçe aradım.