Her şey koda uygun olarak görüntülenir.

Efsanevi.

Yapılması gereken tek şey, kodun fraktalların teknik tanımına karşılık gelip gelmediğini bulmaktır. Pekala, önceki yazılarımdan birinde kırmızı dikdörtgenlerle vurgulanan bölgelerde fraktal oluşumu için en az beş ardışık zorunlu çubuk görmüyorum. Bir tutulma yaşıyor olmalıyım...

Herkes memnun ve her şey açık mı? Yani aynı kediotu birini paylaşın!

...Ancak, tamam. Kenar çubuklarının katı bir piramit oluşturması gerekmiyorsa, o zaman her şey yolunda, geçtik.

 
x100intraday :

Ve neden sağlanan göstergelerde uyumluluğa ihtiyacınız var? Koşullarınıza göre fraktallar oluşturun. 3, 5, 7 barlık fraktallarla denemeler yapmayı deneyin. Sıkı uyum ile veya olmadan. Daha iyi bir seçenek bile olabilir. )))
Bir grafikte yukarı ve aşağı fraktalların karıştırıldığı çizim kafa karıştırıcıdır. Ama aslında, ayrı ayrı bakarsanız her şey gözlemlenir.
 
tol64 :
Ve neden sağlanan göstergelerde uyumluluğa ihtiyacınız var? Koşullarınıza göre fraktallar oluşturun. 3, 5, 7 barlık fraktallarla denemeler yapmayı deneyin. Sıkı uyum ile veya olmadan. Daha iyi bir seçenek bile olabilir. )))
Hımm! Williams'a baskı yapmak için mi? Fikir için teşekkürler. TA klasiklerinin kendisinden daha doğru olacağım ve dünyadaki tüm ticaret okullarında diğerlerinin arasında portremi sergileyeceğim... bunu bilerek yapmaya çalışmasam da.
 
Ve aynı anda ortaya çıkmalarını kim yasakladı? Koşulu daha katı hale getirseniz bile, sonraki her bir çubuğun bir öncekinden daha büyük veya daha küçük bir ekstremumuna sahip olsanız ve sadece merkezi olana değil, her iki fraktalın da aynı çubukta göründüğü durumlar hala mümkündür. Her iki koşul da karşılandığında hiçbir fraktalın ayarlanmadığı bir koşul ekleyin.
 
mql5 :
Koda bakmak lazım.
Dizi başlangıçta 100'lük bir boyuta sahipse ve geçerli değerlerle doldurulmuşsa, daha sonra azaltılıp tekrar 100'e yükseltildiyse, işaretçiler geçerliliğini korumuş olabilir.

açıklamayı anladı. işte kod.

parametre c =0 idi.

 //------------------------------------------------------------------    Resize
void Resize( int n) // изменяем число элементов
{
   int c= ArraySize (m_item); // размер текущего массива // при тесте был с=0
   for ( int i=n; i<c; i++) if ( CheckPointer (m_item[i])== POINTER_DYNAMIC ) { delete m_item[i]; m_item[i]= NULL ; } // чистим лишние 
   ArrayResize (m_item, n); // изменили число
   for ( int i=c; i<n; i++) m_item[i]= NULL ;   // новые указаьели обнулили // эту строку добавил специально, 
   for ( int i= 0 ; i<n; i++) if ( CheckPointer (m_item[i])== POINTER_INVALID ) m_item[i]= new eSymbol; // если не создан, то создаем // так как CheckPointer не работал
}

ama prensipte, gelecekte bu tür önemsiz şeylere düşmemek için yeni işaretçiler üzerinde NULL'u zorlamayı tercih ederim.

 

Yeni yapıyla ilgili son mesaj :

Ve terminal şunları görüntüler:

 
519 en son resmi yapıdır. Görünüşe göre, el anahtarı kaçırdı. Gönderiyi düzelttik, teşekkürler.
 
Olur.)) Bu durumda, nükleer bomba fırlatma olmadığı için bu normaldir.))
 
Bombayı bilmiyorum ama bir bilgisayarda sorunsuz güncellendi ve ikincisinde virüs çıktı


