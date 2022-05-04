Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 537
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Sevgili geliştiricilerimiz. ChartNext() işlevinin doğru çalışıp çalışmadığını kontrol edin
hayır, görselleştirme kullanmıyorum, yalnızca günlüğe test verileri yazıyorum (görselleştirme olmadan + demoda her şey çalışıyor)
-1 döndürür, bu, açık çizelgeler listesinin sonu anlamına gelir (belgelerdeki açıklamaya göre).
ilk terminal grafiğinin kimliği ile bu işleve yapılan ilk çağrıdan sonra kalıcı olarak,
ardından 2 veya daha fazla açık çizelge gelir, ancak Demo'da tüm açık pencereleri görür.
Belki böyle bir test cihazının bir özelliği?
Henüz test cihazında açık grafikler görmek istemiyor...
ve bu hata GetLastError()=4103
4103
Grafik bulunamadı
burada komut dosyası, test cihazındaki kodu görmez, ancak DEMO'da, belgelerdeki her şey yolunda gider diyor:
hayır, görselleştirme kullanmıyorum, yalnızca günlüğe test verileri yazıyorum (görselleştirme olmadan + demoda her şey çalışıyor)
-1 döndürür, bu, açık çizelgeler listesinin sonu anlamına gelir (belgelerdeki açıklamaya göre).
ilk terminal grafiğinin kimliği ile bu işleve yapılan ilk çağrıdan sonra kalıcı olarak,
ardından 2 veya daha fazla açık grafik gelir, ancak Demo tüm açık pencereleri görür.
Belki böyle bir test cihazının bir özelliği?
Henüz test cihazında açık çizelgeleri görmek istemiyor...
ve bu hata GetLastError()=4103
4103
Grafik bulunamadı
Test cihazında yalnızca bir grafik açıktır - test edilen dönem sembolünün grafiği. Test cihazı, istemci terminalinde açılan çizelgeler hakkında hiçbir şey bilmiyor
Her şeyi anlıyorum teşekkürler - uygulamayı sileceğim
Merhaba.
Danışmanı test ederken , görselleştirmede garip bir sonuç veriyor. Konum çizgilerini yanlış çiziyor. Grafikte konum çizgisi, fiili değişikliğinden sonra sona erer (konum değişikliği noktaları oklarla gösterilir). Test cihazı tüm çizgileri kendisi çizer, EA hiçbir şey çizmez.
Bana cevap verecekler mi vermeyecekler mi? https://www.mql5.com/ru/forum/1111/99391#comment_99391
Daha fazla burada:
kırmızı: F11'den sonra boyutu ayarlama yeteneği kaybolur.
mavi: Bu düzenleme ile, dergiye girmek için pencerelerin boyutunu ayarlamanız gerekir.
Ayrıca alanları yeniden boyutlandırma tamamlandığında 3.11 kazanma döneminin geçmesini ve çizim yapmasını istiyorum.
Teşekkür ederim.
Merhaba.
Danışmanı test ederken , görselleştirmede garip bir sonuç veriyor. Konum çizgilerini yanlış çiziyor. Grafikte konum çizgisi, fiili değişikliğinden sonra sona erer (konum değişikliği noktaları oklarla gösterilir). Test cihazı tüm çizgileri kendisi çizer, EA hiçbir şey çizmez.
Ve eğer bir sır değilse - neden 4114 hatası çıkıyor?
ERR_CHART_INDICATOR_CANNOT_ADD
4114
Bir grafiğe gösterge eklerken hata
ChartIndicatorAdd işlevini kullanırken
mevcut grafikte (danışmanın atıldığı yer) göstergeyi kusursuz bir şekilde başlatır,
ve üçüncü şahıslarda (ChartOpen() işlevinin veya mevcut bir grafiğin yardımıyla açma - bir demo hesabında )
4114 hatası yazıyor - bu durumda, resp aranarak elde edilen grafik kimliği. başlıklar ve
TF (burada.. https://www.mql5.com/ru/docs/chart_operations/chartnext ) veya
ID = ChartOpen (Sym, frame);
Bu 2 seçeneğin kimliği aynıdır, sembol doğru yazılmıştır ve TF
ve Uyku(3000) açıldıktan sonra soruldu ... ve yine de 4114
478 derlemesinden beri, bu hata benim tarafımdan # 177997 numarasıyla tanıtıldı. O zamandan beri hiçbir şey duyulmadı.
Aynı hata olduğuna emin misin?
Önceden çizilmiş ok nesneleri içeren bir test deseni kullanıyorsunuz ve bu okların neden gelecekte gösterileceğini merak ediyorsunuz.