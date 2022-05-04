Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 537

Yeni yorum
 
Im_hungry :

Sevgili geliştiricilerimiz. ChartNext() işlevinin doğru çalışıp çalışmadığını kontrol edin


Bu işlevin görsel testte çalıştığından emin misiniz? GetLastError() hangi hata kodunu veriyor?
 

hayır, görselleştirme kullanmıyorum, yalnızca günlüğe test verileri yazıyorum (görselleştirme olmadan + demoda her şey çalışıyor)

-1 döndürür, bu, açık çizelgeler listesinin sonu anlamına gelir (belgelerdeki açıklamaya göre).

ilk terminal grafiğinin kimliği ile bu işleve yapılan ilk çağrıdan sonra kalıcı olarak,

ardından 2 veya daha fazla açık çizelge gelir, ancak Demo'da tüm açık pencereleri görür.

Belki böyle bir test cihazının bir özelliği?


Henüz test cihazında açık grafikler görmek istemiyor...


ve bu hata GetLastError()=4103

4103

Grafik bulunamadı

 

burada komut dosyası, test cihazındaki kodu görmez, ancak DEMO'da, belgelerdeki her şey yolunda gider diyor: 

HJ       0        Tester   13 : 54 : 02         USDCHF,H1 (Alpari-Demo): 1 minutes OHLC ticks generating
JH       0        Tester   13 : 54 : 02         USDCHF,H1: testing of Experts\Копия 6 .ex5 from 2011.10 . 07 00 : 00 to 2011.10 . 10 00 : 00 started
PS       0        Копия 6 (USDCHF,H1)       13 : 54 : 03          2011.10 . 07 00 : 00 : 00    C1... ChartFirst = USDCHF ID = 12345
RM       0        Копия 6 (USDCHF,H1)       13 : 54 : 03          2011.10 . 07 00 : 00 : 00    C2... i= 0 currChart=- 1 ChartSymbol (prevChart)=USDCHFChartPeriod(currChart)= 16385 ChartSymbol (currChart)=USDCHF
GN       0        Копия 6 (USDCHF,H1)       13 : 54 : 03          2011.10 . 07 00 : 00 : 00    C2... не увидели GetLastError ()= 4103
NQ       0        Копия 6 (USDCHF,H1)       13 : 54 : 03          2011.10 . 07 00 : 00 : 00    0 USDCHF ID =- 1
DK       0        Копия 6 (USDCHF,H1)       13 : 54 : 03          2011.10 . 07 00 : 00 : 00    C3... i= 0 ChartPeriod (currChart)= 16385 ChartSymbol (currChart)=USDCHF
GE       0        Копия 6 (USDCHF,H1)       13 : 54 : 03          2011.10 . 07 00 : 00 : 00    C2... i= 1 currChart=- 1 ChartSymbol (prevChart)=USDCHFChartPeriod(currChart)= 16385 ChartSymbol (currChart)=USDCHF
QG       0        Копия 6 (USDCHF,H1)       13 : 54 : 03          2011.10 . 07 00 : 00 : 00    C2... не увидели GetLastError ()= 4103
GI       0        Копия 6 (USDCHF,H1)       13 : 54 : 03          2011.10 . 07 00 : 00 : 00    1 USDCHF ID =- 1
MS       0        Копия 6 (USDCHF,H1)       13 : 54 : 03          2011.10 . 07 00 : 00 : 00    C3... i= 1 ChartPeriod (currChart)= 16385 ChartSymbol (currChart)=USDCHF
DM       0        Копия 6 (USDCHF,H1)       13 : 54 : 03          2011.10 . 07 00 : 00 : 00    C2... i= 2 currChart=- 1 ChartSymbol (prevChart)=USDCHFChartPeriod(currChart)= 16385 ChartSymbol (currChart)=USDCHF
KO       0        Копия 6 (USDCHF,H1)       13 : 54 : 03          2011.10 . 07 00 : 00 : 00    C2... не увидели GetLastError ()= 4103
PP       0        Копия 6 (USDCHF,H1)       13 : 54 : 03          2011.10 . 07 00 : 00 : 00    2 USDCHF ID =- 1
RK       0        Копия 6 (USDCHF,H1)       13 : 54 : 03          2011.10 . 07 00 : 00 : 00    C3... i= 2 ChartPeriod (currChart)= 16385 ChartSymbol (currChart)=USDCHF
MD       0        Копия 6 (USDCHF,H1)       13 : 54 : 03          2011.10 . 07 00 : 00 : 00    C2... i= 3 currChart=- 1 ChartSymbol (prevChart)=USDCHFChartPeriod(currChart)= 16385 ChartSymbol (currChart)=USDCHF
EG       0        Копия 6 (USDCHF,H1)       13 : 54 : 03          2011.10 . 07 00 : 00 : 00    C2... не увидели GetLastError ()= 4103
Dosyalar:
enmf86.mq5  2 kb
 
Im_hungry :

hayır, görselleştirme kullanmıyorum, yalnızca günlüğe test verileri yazıyorum (görselleştirme olmadan + demoda her şey çalışıyor)

-1 döndürür, bu, açık çizelgeler listesinin sonu anlamına gelir (belgelerdeki açıklamaya göre).

ilk terminal grafiğinin kimliği ile bu işleve yapılan ilk çağrıdan sonra kalıcı olarak,

ardından 2 veya daha fazla açık grafik gelir, ancak Demo tüm açık pencereleri görür.

Belki böyle bir test cihazının bir özelliği?


Henüz test cihazında açık çizelgeleri görmek istemiyor...


ve bu hata GetLastError()=4103

4103

Grafik bulunamadı

Test cihazında yalnızca bir grafik açıktır - test edilen dönem sembolünün grafiği. Test cihazı, istemci terminalinde açılan çizelgeler hakkında hiçbir şey bilmiyor
 
stringo :
Test cihazında yalnızca bir grafik açıktır - test edilen dönem sembolünün grafiği. Test cihazı, istemci terminalinde açılan çizelgeler hakkında hiçbir şey bilmiyor


Her şeyi anlıyorum teşekkürler - uygulamayı sileceğim

 

Merhaba.

Danışmanı test ederken , görselleştirmede garip bir sonuç veriyor. Konum çizgilerini yanlış çiziyor. Grafikte konum çizgisi, fiili değişikliğinden sonra sona erer (konum değişikliği noktaları oklarla gösterilir). Test cihazı tüm çizgileri kendisi çizer, EA hiçbir şey çizmez.

Dosyalar:
Untitled.png  47 kb
 

Bana cevap verecekler mi vermeyecekler mi? https://www.mql5.com/ru/forum/1111/99391#comment_99391

Daha fazla burada:

kırmızı: F11'den sonra boyutu ayarlama yeteneği kaybolur.

mavi: Bu düzenleme ile, dergiye girmek için pencerelerin boyutunu ayarlamanız gerekir.

Ayrıca alanları yeniden boyutlandırma tamamlandığında 3.11 kazanma döneminin geçmesini ve çizim yapmasını istiyorum.

Teşekkür ederim.

 
deboir :

Merhaba.

Danışmanı test ederken , görselleştirmede garip bir sonuç veriyor. Konum çizgilerini yanlış çiziyor. Grafikte konum çizgisi, fiili değişikliğinden sonra sona erer (konum değişikliği noktaları oklarla gösterilir). Test cihazı tüm çizgileri kendisi çizer, EA hiçbir şey çizmez.

478 derlemesinden beri, bu hata benim tarafımdan # 177997 numarasıyla tanıtıldı. O zamandan beri hiçbir şey duyulmadı.
 

Ve eğer bir sır değilse - neden 4114 hatası çıkıyor?


ERR_CHART_INDICATOR_CANNOT_ADD

4114

Bir grafiğe gösterge eklerken hata


ChartIndicatorAdd işlevini kullanırken

mevcut grafikte (danışmanın atıldığı yer) göstergeyi kusursuz bir şekilde başlatır,

ve üçüncü şahıslarda (ChartOpen() işlevinin veya mevcut bir grafiğin yardımıyla açma - bir demo hesabında )

4114 hatası yazıyor - bu durumda, resp aranarak elde edilen grafik kimliği. başlıklar ve

TF (burada.. https://www.mql5.com/ru/docs/chart_operations/chartnext ) veya 

  ID  = ChartOpen (Sym, frame);

Bu 2 seçeneğin kimliği aynıdır, sembol doğru yazılmıştır ve TF

ve Uyku(3000) açıldıktan sonra soruldu ... ve yine de 4114

Документация по MQL5: Операции с графиками / ChartNext
Документация по MQL5: Операции с графиками / ChartNext
  • www.mql5.com
Операции с графиками / ChartNext - Документация по MQL5
 
marketeer :
478 derlemesinden beri, bu hata benim tarafımdan # 177997 numarasıyla tanıtıldı. O zamandan beri hiçbir şey duyulmadı.

Aynı hata olduğuna emin misin?

Önceden çizilmiş ok nesneleri içeren bir test deseni kullanıyorsunuz ve bu okların neden gelecekte gösterileceğini merak ediyorsunuz.

1...530531532533534535536537538539540541542543544...3184
Yeni yorum