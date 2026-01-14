Ошибки, баги, вопросы - страница 384
Баг в MT5 билд 441:
При отладке советника, если до отладки не открыто окон инструментов, то после закрытия советника меняется положении окон "Обзор рынка", "Навигатор" - они выстраиваются в ряд слева - направо, независимо от начального положения. Кроме того, в этом случае панели инструментов выстраиваются сверху-вниз, независимо от начального положения:
Что не удобно. Потом приходится обратно всё возвращать вручную.
Да, и такой вопрос: можно ли в режиме отладки советника, использовать котировки из тестера стратегий? Если можно, то как?
Спасибо!
1. Это баги всех билдов МТ4/5 с начальных.
2. Баг часто проявляется, когда при компиляции быстро перейти по F4 в терминал.
3. Баг проявляется реже, когда с панели задач поднять терминал.
Впечатление такое, что каким то образом блокируется файл(?) настроек окон в момент нагрузки и терминал ставит настройки расположения панелей по умолчанию.
Был бы тоже рад, если разработчики исправят эту неприятность.
Добрый день!
Скажите, почему среди списка событий OnChartEvent() отсутствует событие скроллинга графика?
Первое, что приходит на ум в качестве альтернативы - проверка номера первого видимого бара в OnTimer,
однако учитывая минимальный период обновления таймера в 1 сек., вариант этот получается слишком "тормозным".
Есть ли другие более адекватные альтернативы и можно ли добавить событие скроллинга непосредственно?
Насколько я заметил, программная платформа mql5 развивается аналогично развитию других популярных сред программирования,
однако во всех них событие скроллинга есть.
Добрый день!
Пытаюсь узнать размер необходимых залоговых средств для открытия 1 лота по валюте.
Использую функцию:
SymbolInfoDouble(m_symbol.Name(),SYMBOL_MARGIN_INITIAL);
И какие-либо валюты не проверял, будь то "EURUSD", "GBPUSD" и пр.. функция возвращает значение 0.
Как такое может быть!?
Насколько я понимаю альтернатива этого кода и в MQL4 возвращает 0.
По крайней мере сколько я не старался получить иное значение не смог...
Это у разработчиков нужно требовать объяснения и примерчик работы с SYMBOL_MARGIN_INITIAL.
Так, мне тогда нужен аналог с MT4
MarketInfo("EURUSD",MODE_MARGINREQUIRED);
Есть что-нибудь в МТ5 подобное, или придется руками считать?
Начальная и поддерживающая маржа не используются на форекс-символах.
Для проверки маржи используйте OrderCalcMargin.
Попробовал использовать. Получил ошибку:
ERR_FUNCTION_NOT_ALLOWED
4014
Системная функция не разрешена для вызова
Что я делаю не так?
