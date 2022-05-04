Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 542
hline düşük mumlara ayarlandı.
Bir önemsememek, ama tatsız.
Anormal sonlandırma , programla doğal olmayan bir şekilde, yani çalışma zamanında yeniden derleyerek, programın sonlandırılmasına ve yeniden başlatılmasına neden olan cinsel ilişkiye girdiğiniz anlamına gelir.
Aynı şey, sıfıra bölme ile karşılaşırsanız veya hesaplama sırasında programı kesintiye uğratırsanız olur, ancak program bir dönüşte çıktıysa, böyle bir giriş olmayacaktır. Bu nedenle, programın zorla değil, kendi dönüşünde çıkabilmesi için kontrolü IsStopped olarak ayarlamanız önerilir.
Yapı 523 zaten yayınlandı ve bende 519 tane daha var.Önceden, terminal yeni güncellemeler olduğunu bildirdi. Şimdi sessiz. Manuel olarak güncellemem gerekiyor mu?
Hangi tarihten bahsettiğini anlamadım. Ancak 519 - 10/07/2011, 521 - 10/12/2011, 523 - 10/13/2011.
MetaTrader 5 İstemci Terminali oluşturma 523
Güncelleme, 16 Ekim 2011'den beri LiveUpdate sistemi aracılığıyla sunulmaktadır.MetaTrader 5 istemci terminalini şu bağlantıdan indirebilirsiniz: https://download.mql5.com/cdn/web/metaquotes.software.corp/mt5/mt5setup.exe
Örneğin, şablonda bulunan bir gösterge tarafından oluşturulan, terminalde bir şablon oluştururken/kaydederken grafik nesnelerin kendilerini kaydetmenin amacı nedir? Örneğin, metin alanları. Bu bir hata veya özellik mi?
Ve en önemlisi, " Güncelleme, 16 Ekim 2011 tarihinden itibaren LiveUpdate sistemi aracılığıyla kullanılabilir."
Fark etmedim bile. Soru kaldırıldı. Açıklama için teşekkürler.
12 Ekim'de, 521'e güncellenen bir akıllı kopyam vardı... (diğer şeylerin yanı sıra, test cihazı günlüğünde finansal sonucun görüntülenmesiyle ilgili "MT5 Dileğim" yerine getirildi).
not. 16 Ekim'de 14 kısmen geldi: terminallerden birindeki test cihazı 523'e güncellendi. Gerisi 519'da kalma arzusunda ısrar ediyor...
Terminal, indirilen geçmişin bütünlüğünü kontrol ediyor mu?
Soru, terminalin farklı örneklerinde aynı ayarlarla aynı hesaptaki test sonuçlarındaki fark nedeniyle ortaya çıktı. Hikayenin biraz farklı olduğu ortaya çıktı.
Kim bilebilir... Bugün EA'yı test etmeye karar verdim ve sonuç verdi.
2011.10.15 11:11:02 Core 1 2011.10.01 00:00:00 CSymbolInfo::CheckMarketWatch: Bilinmeyen sembol 'USDCAD'
2011.10.15 11:11:02 Core 1 2011.10.01 00:00:00 Expert Advisor başlatma... USDCAD
2011.10.15 11:11:02 Core 1 2011.10.01 00:00:00 CSymbolInfo::CheckMarketWatch: Bilinmeyen sembol 'EURUSD'
2011.10.15 11:11:02 Core 1 2011.10.01 00:00:00 Expert Advisor başlatma... EURUSD
2011.10.15 11:11:02 Core 1 2011.10.01 00:00:00 CSymbolInfo::CheckMarketWatch: Bilinmeyen sembol 'EURJPY'
2011.10.15 11:11:02 Core 1 2011.10.01 00:00:00 Expert Advisor başlatma... EURJPY
2011.10.15 11:11:02 Core 1 2011.10.01 00:00:00 CSymbolInfo::CheckMarketWatch: Bilinmeyen sembol 'EURGBP'
2011.10.15 11:11:02 Core 1 2011.10.01 00:00:00 Expert Advisor başlatma... EURGBP
2011.10.15 11:11:02 Core 1 2011.10.01 00:00:00 CSymbolInfo::CheckMarketWatch: Bilinmeyen sembol 'GBPCHF'
2011.10.15 11:11:02 Core 1 2011.10.01 00:00:00 Expert Advisor başlatma... GBPCHF
2011.10.15 11:11:02 Core 1 2011.10.01 00:00:00 CSymbolInfo::CheckMarketWatch: Bilinmeyen sembol 'USDCHF'
2011.10.15 11:11:02 Core 1 2011.10.01 00:00:00 Expert Advisor başlatma... USDCHF
2011.10.15 11:11:02 Core 1 2011.10.01 00:00:00 CSymbolInfo::CheckMarketWatch: Bilinmeyen sembol 'EURCHF'
2011.10.15 11:11:02 Core 1 2011.10.01 00:00:00 Expert Advisor başlatma... EURCHF
Birkaç gün önce her şey yolundaydı...
İşte koddan parçalar
CSymbolInfo Exp_Symbol_Info; // symbol info object
if (!Exp_Symbol_Info.Name(Exp_Symbol))
{
return(false);
}
Başka bir danışman aynı
2011.10.15 11:16:12 OnInit başarısız olduğu için Core 1 test cihazı durduruldu
2011.10.15 11:16:12 Core 1 2011.10.01 00:00:00 CSymbolInfo::CheckMarketWatch: Bilinmeyen sembol 'EURUSD'
2011.10.15 11:16:12 Core 1 2011.10.01 00:00:00 Uzman Danışman başlatma... EURUSD çiftinde
Sembol özelliklerine erişmek için çoklu para biriminde standart CSymbolInfo sınıfını kullanıyorum .
2011.10.15 11:41:00 OnInit başarısız olduğu için Core 1 test cihazı durduruldu
2011.10.15 11:41:00 Core 1 2011.10.03 00:00:00 CSymbolInfo::CheckMarketWatch: Bilinmeyen sembol 'EURUSD'
2011.10.15 11:41:00 Çekirdek 1 2011.10.03 00:00:00 Hata kodu: 4301; Açıklama: Bilinmeyen sembol
2011.10.15 11:41:00 Core 1 2011.10.03 00:00:00 EURUSD sembolü seçilirken hata oluştu
2011.10.15 11:41:00 Core 1 2011.10.03 00:00:00 Expert Advisor başlatma... EURUSD çiftinde
Sembol, MarketWatch kitabında seçilemez.
kod
if (SymbolSelect(Exp_Symbol, true))
{
Print("Символ " + Exp_Symbol + "выбран в окне MarketWatch.");
}
else
{
Print("Произошла ошибка при ввыборе символа " + Exp_Symbol);
GetMyLastError(GetLastError());
}
if (!Exp_Symbol_Info.Name(Exp_Symbol))
{
return(false);
}
Exp_Symbol_Info.Refresh();
Exp_Symbol_Info.RefreshRates();
