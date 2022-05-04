Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 539
Az önce kontrol edildi, kod:
Alert(Bars(NULL, PERIOD_H1 , "2011.10.11 04:05", "2011.10.11 04:50"));
Uyarı(GetLastError());
Sonuç:
0
0
Barları olan bir site istediğimde durumları kendi gözlerimle gördüm, 0 yanıt aldım, GetLastError yardımcı olmadı. Benim gözlemlerime göre tikler geldiğinde bu oluyor.
Siteye giriş yapmaya çalışırken:
"Riski anlıyorum" seçeneğine tıklayın, bir sonraki adımda sertifika talep edin ve buraya gönderin.
Bunun gibi olmalı:
Bilgiler eşleşirse, her şey yolunda demektir ve tarayıcı herhangi bir nedenle sertifika doğrulamasını yükleyememiştir. Örneğin, güncellenmiş kök sertifikaları olmayan eski bir tarayıcı veya işletim sistemi.
Eşleşmiyorsa, biri sahte bir sertifika kullanarak trafiğinizi engellemeye çalışıyordur.
Bu daha önce tartışıldıysa özür dilerim. Ama sonsuz bir sorunum var, tüm çizelgeleri uzun süre ve özenle kurdum ama terminali veya sistemi yeniden başlattıktan sonra nedense hepsi siliniyor. Tüm bu kendi kendini silen çizelgeleri yerlerine döndürmek için Silinenleri Aç işlevini nasıl kullanacağımı bilmek ister misiniz?
Tam ekran modunu etkinleştirdiniz mi?
Asılsız olmamak için yukarıda bahsettiğim durumu simüle ettim (alıntı yapamıyorum çünkü alıntıdan çıkamıyorum :)).
M15'te aşağıdaki kodu çalıştırın:
while( ! Durduruldu())
{
int iCount = Çubuklar(BOŞ, PERIOD_M12 , "2011.10.07", "2011.10.01");
int iError = GetLastError();
Alert(iCount, " ", iError);
Uyku(500);
}
Komut dosyası çalışırken İnternet'e bağlandı ve bağlantısı kesildi. Çizimlerde sonuç.
Evet, dahil. Sadece foruma uzun süre tırmandım ve orada biri Silinenleri Aç işlevinin nasıl etkinleştirileceğini açıkladı, bunun için ayarlarda bir yerde bir şeyi etkinleştirmek gerekliydi ...
Servis-Ayarlar-Grafikler
Teşekkürler, işte resimler:
