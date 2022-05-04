Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 267

Trolls :

Otomatik Güncelleme nedir, LiveUpdate sistemi aracılığıyla kullanılabilir.

nasıl çalıştırılır

terminal güncellenmiyor

OS Win 7 - 32, terminal "D:\MetaTrader 5\terminal.exe" /portable komutuyla başlatılır

ZY Her seferinde yeniden yüklemek mümkün mü?

Her şey komisyoncuya bağlı. Hesap "broker" MetaQuotes tarafından tutuluyorsa, terminal bir süre sonra kendini güncelleyecektir. Hesap MetaQuotes tarafından tutulmuyorsa, bu Broker personelinin tepki hızına bağlıdır.
 
AlexSTAL :

Windows geri dönüşüm kutusunda onlar (devre dışı bırakılmamışsa)

Gerçekten de sepette! Düşük yay.
 
AlexSTAL :
Her şey komisyoncuya bağlı. Hesap "broker" MetaQuotes tarafından tutuluyorsa, terminal bir süre sonra kendini güncelleyecektir. Hesap MetaQuotes tarafından tutulmuyorsa, bu Broker personelinin tepki hızına bağlıdır.

Şaka o bile değil. Güncelleme yayınlanmış gibi görünüyor, ancak indirdikten sonra, dosya bunun 373 olduğunu söylese de, yapı 375 yükleniyor, ancak teoride 381 olması gerekiyor.

Genel olarak, kelime oyunu hala aynıdır.

 
Jager :

Şaka yok.

Bu dosya https://download.mql5.com/cdn/web/metaquotes.software.corp/mt5/mt5setup.exe bir web yükleyicisidir. Bu onun 373 versiyonu, 313 olabilirdi.

Ve 375'in kurulu olması gerçeği, tüm sunucuların büyük olasılıkla henüz güncellenmemiş olmasıdır ...

 
Trolls :

Otomatik Güncelleme nedir, LiveUpdate sistemi aracılığıyla kullanılabilir.

Yeniden yüklemeniz gerekmez - terminalin sizden güncelleme yapmanızı istemesini bekleyin.

Her şeyden önce, MetaQuotes-Demo demo sunucusunda ve bir veya iki gün içinde aracıların sunucularında güncellemeler yapılır.

Ayrıca proxy sunucuları, güncellemelerin hızını tüm ağın performansını etkilemeyecek şekilde düzenler. Bu nedenle, yeni bir sürümle ilgili haberler yayınlandığında , güncellemeler tüm terminallere hemen sunulmamaktadır.

 
Jager :

Gerçek şu ki, çalışan bileşenleri aslında CDN ağımız üzerinden indiren değişmez bir web yükleyici kullanıyoruz (300 kb boyutunda) , kendisi günde birkaç kez senkronize edilir.

Güncellemeler henüz kendilerine gelmemiş olsa bile, kullanıcıların sürümü hakkında önceden bilgi sahibi olmaları için yeni bir yapıyı duyuruyoruz.

 
Renat :

Teşekkürler, şimdi her şey açık. (lokomotifte olmanız yeterli) ;)

Ancak "Güncellemeyi kontrol et" düğmesinin olması güzel olurdu. (peki, tüm programlarda olduğu gibi)

Hiç soru sorulmayacak ve kolaylık eklenecekti. (Yardım, Hakkında..., "Kapat"ın yanında, " LiveUpdate " düğmesi)

 
Renat :

Yeniden yüklemeniz gerekmez - terminalin sizden güncelleme yapmanızı istemesini bekleyin.

Her şeyden önce, MetaQuotes-Demo demo sunucusunda ve bir veya iki gün içinde aracıların sunucularında güncellemeler yapılır.

sunucunuzu kullanıyorum. hala güncellenmemiş maliyet 375 yapı (önceki sayfadaki şekle bakın). İkinci güncelleme zaten çıktı. Lütfen menü öğesini yeni sürümün zorunlu kontrolünü yapın ve güncelleyin
 

Yeni yapıda, böyle bir tasarım için

 input ushort   HonduraRW = 180 ;  
...   

int OnCalculate (...)
{
  for ( int j= 0 ;j< HonduraRW ;j++)
   {...}
}

derleyici "ifade her zaman yanlıştır" uyarısı vermeye başladı. j< HonduraRW ifadesinden bahsediyoruz

Farklı türlerdeki değişkenleri karşılaştırmanın özelliği nedir?

 

MT4'te olduğu gibi "alıntı arşivi" ile MT5'te çalışabilmek isterdim ama hiç değil. Lütfen yapın.


