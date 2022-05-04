Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 267
Otomatik Güncelleme nedir, LiveUpdate sistemi aracılığıyla kullanılabilir.
nasıl çalıştırılır
terminal güncellenmiyor
OS Win 7 - 32, terminal "D:\MetaTrader 5\terminal.exe" /portable komutuyla başlatılır
ZY Her seferinde yeniden yüklemek mümkün mü?
Windows geri dönüşüm kutusunda onlar (devre dışı bırakılmamışsa)
Her şey komisyoncuya bağlı. Hesap "broker" MetaQuotes tarafından tutuluyorsa, terminal bir süre sonra kendini güncelleyecektir. Hesap MetaQuotes tarafından tutulmuyorsa, bu Broker personelinin tepki hızına bağlıdır.
Şaka o bile değil. Güncelleme yayınlanmış gibi görünüyor, ancak indirdikten sonra, dosya bunun 373 olduğunu söylese de, yapı 375 yükleniyor, ancak teoride 381 olması gerekiyor.
Genel olarak, kelime oyunu hala aynıdır.
Şaka yok.
Bu dosya https://download.mql5.com/cdn/web/metaquotes.software.corp/mt5/mt5setup.exe bir web yükleyicisidir. Bu onun 373 versiyonu, 313 olabilirdi.
Ve 375'in kurulu olması gerçeği, tüm sunucuların büyük olasılıkla henüz güncellenmemiş olmasıdır ...
Otomatik Güncelleme nedir, LiveUpdate sistemi aracılığıyla kullanılabilir.
Yeniden yüklemeniz gerekmez - terminalin sizden güncelleme yapmanızı istemesini bekleyin.
Her şeyden önce, MetaQuotes-Demo demo sunucusunda ve bir veya iki gün içinde aracıların sunucularında güncellemeler yapılır.
Ayrıca proxy sunucuları, güncellemelerin hızını tüm ağın performansını etkilemeyecek şekilde düzenler. Bu nedenle, yeni bir sürümle ilgili haberler yayınlandığında , güncellemeler tüm terminallere hemen sunulmamaktadır.
Gerçek şu ki, çalışan bileşenleri aslında CDN ağımız üzerinden indiren değişmez bir web yükleyici kullanıyoruz (300 kb boyutunda) , kendisi günde birkaç kez senkronize edilir.
Güncellemeler henüz kendilerine gelmemiş olsa bile, kullanıcıların sürümü hakkında önceden bilgi sahibi olmaları için yeni bir yapıyı duyuruyoruz.
Teşekkürler, şimdi her şey açık. (lokomotifte olmanız yeterli) ;)
Ancak "Güncellemeyi kontrol et" düğmesinin olması güzel olurdu. (peki, tüm programlarda olduğu gibi)
Hiç soru sorulmayacak ve kolaylık eklenecekti. (Yardım, Hakkında..., "Kapat"ın yanında, " LiveUpdate " düğmesi)
Yeniden yüklemeniz gerekmez - terminalin sizden güncelleme yapmanızı istemesini bekleyin.
Her şeyden önce, MetaQuotes-Demo demo sunucusunda ve bir veya iki gün içinde aracıların sunucularında güncellemeler yapılır.
Yeni yapıda, böyle bir tasarım için
derleyici "ifade her zaman yanlıştır" uyarısı vermeye başladı. j< HonduraRW ifadesinden bahsediyoruz
Farklı türlerdeki değişkenleri karşılaştırmanın özelliği nedir?
MT4'te olduğu gibi "alıntı arşivi" ile MT5'te çalışabilmek isterdim ama hiç değil. Lütfen yapın.