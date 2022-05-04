Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 536
MQL4 web sitesine yine ne oldu?
Geliştiriciler için öneri: konuyu MQL5 forumunun en üst satırına yerleştirin: MQL4 sitesinin güncel sorunları.
Sıkıca sabitleyin ve konuyla ilgili tüm haberleri kimse ilgilenmeden önce yayınlayın.
MQL4 forum katılımcılarının bir düzine sabitlenmiş MQL5 konusuna tahammül etmesi gibi, forum kullanıcıları da en üstte bir şubenin varlığını tolere eder.
Not: Önceki önerimi tekrarlıyorum: MQL5 forumunda değişim dönemlerinde MQL4 forumunu rezerve etmek için bir şube oluşturun (eski bir Çin laneti: "değişim zamanlarında yaşayabilir misiniz" :).
mql4.com sitesinin bu forum gibi başka bir siteye geçmek için zamanı yoktu.
Cevap için teşekkürler. Üç soru vardı (Açıkçası, iki cevapsız - yalnız sizin için değil). Ve şimdi - dördüncüsü - yine cevabı cevapladığım yazının kapsamı dışında alamıyorum :)
İyi günler, tüm geliştiriciler ve size dönüyorum ...
IDA grafiğini bulmak için bir kod yazdı (bir uzman için) ancak yalnızca ilk grafiği görüyor ve ardından -1 veriyor
Terminal penceresinde 3'ten fazla grafik açmaya çalıştım, hala ilkini görüyor ve sonrakini " grafik listesi bitti " olarak tanımlıyor
Kodu belgelerden aldım, değiştirdim - aynı şey ...
Ve işte günlük
ilk aramadan hemen sonra
GrafikSonraki
-1 döndürür. Test cihazındaki (ve bir DEMO hesabındaki) her şeyi farklı çiftler ve farklı miktarlarda denedim ...
514 yapı
Teşekkürler...!
Bombayı bilmiyorum ama bir bilgisayarda sorunsuz güncellendi ve ikincisinde virüs çıktı
Bombayı bilmiyorum ama bir bilgisayarda sorunsuz güncellendi ve ikincisinde virüs çıktı
Bu soru zaman zaman geliyor.
https://www.mql5.com/ru/forum/974#comment_5973
Tüm dosyalarımız imzalıdır. Dijital imzanın geçerliliğini kontrol edin.
Sevgili geliştiricilerimiz. İşlevin doğru çalışıp çalışmadığını kontrol edin
GrafikSonraki
Grafik kimliğinin sonraki değerini döndürür, her zaman -1 verir
Teşekkür ederim!
uygulama #242919
Sevgili geliştiricilerimiz. İşlevin doğru çalışıp çalışmadığını kontrol edin
GrafikSonraki
Geçerli grafik kimliğinin sonraki değerini döndürür, her zaman -1 verir
Teşekkür ederim!
uygulama #242919