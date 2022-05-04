Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 536

MQL4 web sitesine yine ne oldu?

Geliştiriciler için öneri: konuyu MQL5 forumunun en üst satırına yerleştirin: MQL4 sitesinin güncel sorunları.

Sıkıca sabitleyin ve konuyla ilgili tüm haberleri kimse ilgilenmeden önce yayınlayın.

MQL4 forum katılımcılarının bir düzine sabitlenmiş MQL5 konusuna tahammül etmesi gibi, forum kullanıcıları da en üstte bir şubenin varlığını tolere eder.

Not: Önceki önerimi tekrarlıyorum: MQL5 forumunda değişim dönemlerinde MQL4 forumunu rezerve etmek için bir şube oluşturun (eski bir Çin laneti: "değişim zamanlarında yaşayabilir misiniz" :).

 
Kaspersky çok güçlü bir antivirüs. Kimseye güvenmiyor ve zararsız dosyalardan bile şüpheleniyor. Virüslerin olmadığı yerde bile virüsleri bulur.))
 
mql4.com sitesinin bu forum gibi başka bir siteye geçmek için zamanı yoktu.
 
mql4.com sitesinin bu forum gibi başka bir siteye geçmek için zamanı yoktu.
Cevap için teşekkürler. Üç soru vardı (Açıkçası, iki cevapsız - yalnız sizin için değil). Ve şimdi - dördüncüsü - yine cevabı cevapladığım yazının kapsamı dışında alamıyorum :)
 

İyi günler, tüm geliştiriciler ve size dönüyorum ...

IDA grafiğini bulmak için bir kod yazdı (bir uzman için) ancak yalnızca ilk grafiği görüyor ve ardından -1 veriyor

Terminal penceresinde 3'ten fazla grafik açmaya çalıştım, hala ilkini görüyor ve sonrakini " grafik listesi bitti " olarak tanımlıyor

Kodu belgelerden aldım, değiştirdim - aynı şey ...

 //=================================================================//
long take_ID ( string nowChart = "no" , ENUM_TIMEFRAMES F = 0 )
{
   long currChart,prevChart= ChartFirst ();
   int i= 0 ,limit= 100 ;
   Print ( "C1... ChartFirst = " , ChartSymbol (prevChart), " ID = " ,prevChart);
   while (i<limit)
     {
      currChart= ChartNext (prevChart);
       if (currChart< 0 )
                     return (- 1 );      
      //=================================================        доходит только до этого момента


       Print ( "C2... " ,i, ChartSymbol (currChart), " ID =" ,currChart);
      prevChart=currChart;
       if ( ChartSymbol (currChart) == nowChart)
        {
         Print ( "C3... i=" ,i, "ChartPeriod(currChart)=" , ChartPeriod (currChart), "F=" ,F);
         if ( ChartPeriod (currChart) == F)
                     return (currChart);
        }
      i++;
     }
                     return (- 1 );
}


Ve işte günlük 


GL       0        (USDCHF,H1)   07 : 53 : 48          2011.10 . 07 00 : 00 : 00    02 , i= 0
HQ       0        (USDCHF,H1)   07 : 53 : 48          2011.10 . 07 00 : 00 : 00    C1... ChartFirst = USDCHF ID = 12345
CS       0        (USDCHF,H1)   07 : 53 : 48          2011.10 . 07 00 : 00 : 00    03 ,SyEURUSD


ilk aramadan hemen sonra

GrafikSonraki


-1 döndürür. Test cihazındaki (ve bir DEMO hesabındaki) her şeyi farklı çiftler ve farklı miktarlarda denedim ...

514 yapı

Teşekkürler...!

 
Metatester64 cihazımda kaspersky bunun bir virüs olduğuna lanet etti.
 
Bu soru zaman zaman geliyor.

https://www.mql5.com/ru/forum/974#comment_5973

Tüm dosyalarımız imzalıdır. Dijital imzanın geçerliliğini kontrol edin.

Sevgili geliştiricilerimiz. İşlevin doğru çalışıp çalışmadığını kontrol edin

GrafikSonraki


Grafik kimliğinin sonraki değerini döndürür, her zaman -1 verir


Teşekkür ederim!


uygulama #242919

 
Sevgili geliştiricilerimiz. İşlevin doğru çalışıp çalışmadığını kontrol edin

GrafikSonraki


Geçerli grafik kimliğinin sonraki değerini döndürür, her zaman -1 verir


Teşekkür ederim!


uygulama #242919

Merhaba. Başvurunuzu görüyoruz, şimdi analiz ediyoruz. Teşekkür ederim.
