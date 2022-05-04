Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 543

Interesting :
Tek başına komisyoncu mu? Terminal, aracılar bağlamında geçmişi kontrol eder. Geçmişin kalitesi sunucu tarafından belirlenir; senkronizasyon sırasında terminal, eksik veya güncellenen geçmişi sunucudan indirir, bu da sunucu-terminal bağlantısında geçmişin bütünlüğünü sağlar.
Dikkatsizler için: aynı hesapta. Özellikle MetaquotesDemo'da 933297.
Ashes :
Ardından geçmişi her iki terminaldeki sunucuyla senkronize edin (böylece geçmiş tüm test süresi boyunca güncel olur). O zaman hiçbir fark olmamalı.
 
Konstantin83 :

2011.10.15 11:41:00 OnInit başarısız olduğu için Core 1 test cihazı durduruldu
2011.10.15 11:41:00 Core 1 2011.10.03 00:00:00 CSymbolInfo::CheckMarketWatch: Bilinmeyen sembol 'EURUSD'
2011.10.15 11:41:00 Çekirdek 1 2011.10.03 00:00:00 Hata kodu: 4301; Açıklama: Bilinmeyen sembol
2011.10.15 11:41:00 Core 1 2011.10.03 00:00:00 EURUSD sembolü seçilirken hata oluştu
2011.10.15 11:41:00 Core 1 2011.10.03 00:00:00 Expert Advisor başlatma... EURUSD çiftinde

Sembol, MarketWatch kitabında seçilemez.

kod

   if (SymbolSelect(Exp_Symbol, true))
    {
     Print("Символ " + Exp_Symbol + "выбран в окне MarketWatch.");
    }
   else
    {
     Print("Произошла ошибка при ввыборе символа " + Exp_Symbol);
     GetMyLastError(GetLastError());
    }
  
   if (!Exp_Symbol_Info.Name(Exp_Symbol))
    {
     return(false);
    }
   Exp_Symbol_Info.Refresh();
   Exp_Symbol_Info.RefreshRates();

Anlaşıldı... Testin başlama tarihi daha çok testin bitiş tarihiydi. Ancak bir şekilde tarih aralığının tam olarak yanlış olduğu sonucuna varmak mümkün müydü?

 
Konstantin83 :

Ancak bir şekilde tarih aralığının tam olarak yanlış olduğu sonucuna varmak mümkün müydü?

Optimizasyon yanlış tarihlerle başlatıldığında , test cihazının günlüğünde böyle bir mesaj görüntülenir. Bu durumda, optimizasyon başlamaz.

 2011.10 . 17 10 : 38 : 06      Tester  set mode to math calculations or adjust testing dates

Test ederken, böyle bir kontrol yok gibi görünüyor ...

 
Ne, şimdi yatırım modunda işlemlerin geçmişi hiç gösterilmeyecek mi? Yoksa biraz gecikmeyle mi? Komut dosyası daha sonra grafikteki tüm işlemleri görüntüler.
'Siparişler ve Fırsatlar' sekmesinde her şey normal bir şekilde görüntüleniyor, 'Fırsatlar' sekmesinde sadece eskiler, bugünler eksik. Yoksa sadece ben miyim?
 
Tarihe göre sırala.
 

Bu bir hata mı yoksa...

vadeli işlemler tarafımdan vadesinden önce kapatılmadı ve enstrümanlarda asılı kaldı. Şimdi ne olacak, teslimatı mı bekleyelim? :))

not. Öyle oldu, uzun zamandır burada değildim. Belki gönderilerde bir şeyi kaçırdım ama 519 derlemesinde de durum aynıydı.

Saygılarımla, Alex.

 
pronych :

Bu bir hata mı yoksa...

vadeli işlemler tarafımdan vadesinden önce kapatılmadı ve enstrümanlarda asılı kaldı. Şimdi ne olacak, teslimatı mı bekleyeceğiz? :))

not. Öyle oldu, uzun zamandır burada değildim. Belki yazılarda bir şeyi kaçırmışımdır ama 519 derlemesinde de durum aynıydı.

Saygılarımla, Alex.

Bu gelecekle DC'ye gideceğinizi hissediyorum. emirlerde ne olduğunu kesinlikle daha iyi biliyorlar.
 
Interesting :
Ardından geçmişi her iki terminaldeki sunucuyla senkronize edin (böylece geçmiş tüm test süresi boyunca güncel olur). O zaman hiçbir fark olmamalı.

Aptalca bir soru ortaya çıktı: geçmişi sunucuyla nasıl senkronize edeceğiz (geçmiş dosyalarını silmeyi düşünmüyoruz)? İstemci terminalinin yardımıyla arama "senkronize et" kelimesini bilmiyor, grafik penceresinde "yenile" yardımcı olmadı...

 
Ashes :

Aptalca bir soru ortaya çıktı: geçmişi sunucuyla nasıl senkronize edeceğiz (geçmiş dosyalarını silmeyi düşünmüyoruz)? İstemci terminalinin yardımıyla arama "senkronize et" kelimesini bilmiyor, grafik penceresinde "yenile" yardımcı olmadı...


buradan okuyun Verilere erişim organizasyonu, bir komut dosyası yükleme geçmişi örneği var
