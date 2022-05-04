Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 212
Evet, bu doğru, yalnızca standart işlevler biçiminde, böylece erişim hızı optimize edilir.
Sanırım henüz hız hakkında konuşamayız. özellikle mevcut MQL5 haber verileri dizisi hızlı bir şekilde işlendiğinden. Yarım saniyede tüm haberlerin dört yıllık tarihi. Ve bu, MQL'nin daha da hızlı olacağı umuduyla.
Sadece bu konuyu genişletmek istiyorum. Merak ediyorum bu verilerle ne yapılacak? özel kullanım durumları?
Ve sonra sürülmemiş bakir topraklar, daha önce düzenli bir haber yoktu, ardından haber stratejilerini kodlamada bir patlama başlayacak.
Örneğin ZY I, tüm bunları Ulusal Meclis komiteleri aracılığıyla kullanmayı planlıyor.
ZZY Ancak haberler test cihazında (yani haber geçmişi) görünene kadar, tüm bunların dosyalar ve üçüncü taraf kaynaklardaki bir haber ayrıştırıcısı aracılığıyla yapılması gerekecektir.
İşlem sayısı arttığında test cihazı yavaşlar.
2 dakikada yaklaşık 1 anlaşma yoğunluğu olan anlaşmaları açarken, oldukça uzun bir sürenin sonunda, testin başına göre 1 saniyelik test süresi başına birkaç kat daha az anlaşma olduğunu (günlük sekmesi) görebilirsiniz. Resim, test sonuçlarını Açık XML formatına aktarırken benzerdir.
Aslında, test süresi doğrudan işlem sayısına bağlı değildir. Daha doğrusu, test cihazındaki her işlem işlem süresi gerektirdiğinden, 10 işlem içeren tek bir işlem, 100.000 işlem içeren bir işlemden kesinlikle daha az zaman alacaktır.
Ancak hepsinden önemlisi, test süresi, geçişte işlenen onayların sayısından etkilenir. Standart Hareketli Ortalamayı bir aydan başlayarak (2009.01.01-2009.02.01 aralığı) tüm keneler modunda çalıştırdım ve her seferinde test süresini bir ay artırarak 22 ayda sona erdi.
Oluşturulan şemadan görülebileceği gibi, test süresinin kene sayısına bağımlılığı kesinlikle doğrusaldır.
Merhaba, tasarımın eklenmesini yansıtın
#property tester_indicator "indicator.ex5"
belgelerde, iCustom işlevinin açıklamasında. Aksi takdirde, böyle bir tasarıma kendi başınıza gelemezsiniz, sorunun ne olduğunu anlamaya çalışmak için birkaç saat harcadım - iCustom neden grafikte çalışıyor, ancak test cihazında çalışmıyor.
Bu, Program Özellikleri bölümünde belirtilmiştir.
tester_indicator
sicim
" Gösterge_adı.ex5" biçimindeki özel göstergenin adı . Test için gerekli göstergeler, karşılık gelen parametre sabit bir dize olarak ayarlanmışsa, iCustom() işlev çağrısından otomatik olarak belirlenir. Diğer durumlar için (göstergenin adını belirten parametrede IndicatorCreate() işlevinin kullanılması veya sabit olmayan bir dize kullanılması), bu özellik gereklidir
tester_file
sicim
Uzantı dahil, çift tırnak içine alınmış (sabit bir dize olarak) test cihazı için dosyanın adı. Belirtilen dosya iş için test cihazına aktarılacaktır. Gerekirse test için giriş dosyaları her zaman belirtilmelidir
tester_library
sicim
Uzantısı olan kitaplık adı, çift tırnak içine alınır. Kütüphane, dll uzantılı veya ex5 uzantılı olabilir. Test için gerekli kitaplıklar otomatik olarak belirlenir. Ancak, herhangi bir kitaplık özel bir gösterge tarafından kullanılıyorsa, bu özellik kullanılmalıdır.
Ama haklısın, uygun yerlere bununla ilgili bilgileri bir kez daha açıkça eklemek gerekiyor.
Muhtemelen "10 işlem içeren tek bir işlem, 100.000 işlem içeren bir işlemden kesinlikle DAHA AZ alacaktır, çünkü test cihazındaki her işlemin işlenmesi zaman alır.
tik konusunda katılıyorum Ancak sizden bir kez daha işlem sayısına dikkat etmenizi rica ediyorum - oradaki zaman artışı açıkça doğrusal değil ve bir test raporunun oluşumu hiçbir kapıya uymuyor!
EventSetTimer() içinde ayarlanabilecek maksimum süre nedir?
INT_MAX ? Bana göre hayır. Kendi başıma keşfetmek istemiyorum ama yardım yok.
test sürecinde birkaç soru ortaya çıktı, aynı anda çekilmiş fotoğrafları gösteriyorum:
Şekilden de görebileceğiniz gibi sadece üç çekirdek çalışıyor, test sürecinde işe katılan çekirdek sayısının giderek sıfıra düştüğü ve ardından hepsinin bir anda çalışmaya başladığı bir durumla bir kereden fazla karşılaştım. , yani işte bir kesinti var, neden serbest kalan çekirdekler hemen çalışmaya başlamıyor?
çalıştırma sayısı 287 olarak tanımlanır, ancak optimizasyon sonuçlarında bu şekilde görülür:
peki bu sayılar ne anlama geliyor? Optimizasyon grafiğindeki nokta sayısı da yaklaşık 381...