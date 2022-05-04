Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 205
Belki yaparlar, kontrol etmedim. Geçenlerde MT5'teydim ve bir zaman dilimini diğerine dönüştürmenin benzer bir resmini gördüğümde, bunun bir tür bug olduğuna karar verdim (bu yüzden bu konuya yazdım), tüm bu yılların dakikalardan oluştuğuna eminim. , ortaya çıktı, durum böyle değil, şimdi meta alıntılar dahil diğer sunucuları kontrol edeceğim ...
IgorM sergey1294
teşekkürler
Teklifi değiştirip sormak daha iyi olur.
Bu, elbette hiçbir şeyi etkilemez, ancak görsel olarak göze zarar verir, ancak bir sonraki derlemede onay kutularını hareket ettirmek beş saniye sürer.
metaquote sunucusuna bağlandı ve farkı hissetti,
insanlar, diğer DC'lerde test etmeden önce geçmiş klasörünün içeriğini kontrol edin.
böyle olmamalı:
ve her şey şöyle güzel:
dosya boyutlarını kontrol ettiğinizden emin olun, yıllık geçmişin boyutu 25-30mb arasında olmalıdır, aksi takdirde, tek kelimeyle kaydederek, geçmişi ilk indirme trafiğini azaltmak için dakikalar saat veya günlerle değiştirilir. ..
Trafikten tasarruf ederlerse, düşünülmesi gereken bir şey var...
Geliştiricilerin düşünmesi gereken bir şey olduğunu düşünüyorum: Her DC'nin her enstrüman için tam geçmiş derinliğine sahip yüz enstrümanı varsa, bir kullanıcının bir enstrümana ve bir yıla ihtiyacı varsa gigabaytlarca boş trafik elde edilir. Anladığım kadarıyla birkaç satır koda mal oluyor ...
Geçmiş, yalnızca talep üzerine indirilir. Grafikleri açmazsanız geçmiş indirilmez.
Ayrıca sadece gerekli süre indirilir. 2010 grafiğiyle çalışıyorsanız, yalnızca 2010 verileri yüklenecektir.
Geliştiricilerin düşünmesi gereken bir şey olduğunu düşünüyorum: Her DC'nin her enstrüman için tam geçmiş derinliğine sahip yüz enstrümanı varsa, bir kullanıcının bir enstrümana ve bir yıla ihtiyacı varsa gigabaytlarca boş trafik elde edilir. Anladığım kadarıyla birkaç satır koda mal oluyor ...
MetaTrader 5 sunucularında, büyük miktarda veriyi indirmekten kaynaklanan herhangi bir yükleme sorunu (ne CPU ne de Ağ) yoktur.
Tüm sistem, herhangi bir verinin en verimli ve ekonomik dağıtımı için oluşturuldu - hem ticaret işlemlerinin geçmişi hem de çizelgelerin geçmişi. Aslında, veri derinliği üzerindeki tüm kısıtlamalar kaldırılmıştır.MetaTrader 5 platformunun küme mimarisi, yük arttıkça kapasitede doğrusal bir artışa izin verir.
MetaTrader 5 sunucularında, büyük miktarda veriyi indirmekten kaynaklanan herhangi bir yükleme sorunu (ne CPU ne de Ağ) yoktur.