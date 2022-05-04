Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 205

Olegts :
Belki yaparlar, kontrol etmedim. Geçenlerde MT5'teydim ve bir zaman dilimini diğerine dönüştürmenin benzer bir resmini gördüğümde, bunun bir tür bug olduğuna karar verdim (bu yüzden bu konuya yazdım), tüm bu yılların dakikalardan oluştuğuna eminim. , ortaya çıktı, durum böyle değil, şimdi meta alıntılar dahil diğer sunucuları kontrol edeceğim ...
eğer yanılmıyorsam, o zaman sunucuda günlük çubuktan gelen veriler dakika çubuğuna yazılmadan önce dakika yoksa, geliştiriciler tarafından bir yerde bu durumdan bahsedilmiş gibi görünüyor
 

IgorM sergey1294

teşekkürler

 

Teklifi değiştirip sormak daha iyi olur.

Bu, elbette hiçbir şeyi etkilemez, ancak görsel olarak göze zarar verir, ancak bir sonraki derlemede onay kutularını hareket ettirmek beş saniye sürer.

 

metaquote sunucusuna bağlandı ve farkı hissetti,

insanlar, diğer DC'lerde test etmeden önce geçmiş klasörünün içeriğini kontrol edin.

böyle olmamalı:

ve her şey şöyle güzel:

dosya boyutlarını kontrol ettiğinizden emin olun, yıllık geçmişin boyutu 25-30mb arasında olmalıdır, aksi takdirde, tek kelimeyle kaydederek, geçmişi ilk indirme trafiğini azaltmak için dakikalar saat veya günlerle değiştirilir. ..

Trafikten tasarruf ederlerse, düşünülmesi gereken bir şey var...

 
Geliştiricilerin düşünmesi gereken bir şey olduğunu düşünüyorum: Her DC'nin her enstrüman için tam geçmiş derinliğine sahip yüz enstrümanı varsa, bir kullanıcının bir enstrümana ve bir yıla ihtiyacı varsa gigabaytlarca boş trafik elde edilir. Anladığım kadarıyla birkaç satır koda mal oluyor ...
 
Ashes :
Geliştiricilerin düşünmesi gereken bir şey olduğunu düşünüyorum: Her DC'nin her enstrüman için tam geçmiş derinliğine sahip yüz enstrümanı varsa, bir kullanıcının bir enstrümana ve bir yıla ihtiyacı varsa gigabaytlarca boş trafik elde edilir. Anladığım kadarıyla birkaç satır koda mal oluyor ...

Geçmiş, yalnızca talep üzerine indirilir. Grafikleri açmazsanız geçmiş indirilmez.

Ayrıca sadece gerekli süre indirilir. 2010 grafiğiyle çalışıyorsanız, yalnızca 2010 verileri yüklenecektir.

Ashes :
Geliştiricilerin düşünmesi gereken bir şey olduğunu düşünüyorum: Her DC'nin her enstrüman için tam geçmiş derinliğine sahip yüz enstrümanı varsa, bir kullanıcının bir enstrümana ve bir yıla ihtiyacı varsa gigabaytlarca boş trafik elde edilir. Anladığım kadarıyla birkaç satır koda mal oluyor ...
Bu DC'nin birçok aracı var, bu yüzden kendilerini tüm çizelgeleri en azından bir geçmişle açacak bir aptaldan korumaya bu şekilde karar vermiş görünüyorlar. Belki de gerçekte bu olmayacak. Temel olarak dakikalar kesinlikle iyidir, ancak DC'lerin kimseyi uyarmadan onları gündüz barlarına dönüştürmeye başlayacağını kim bilebilirdi. Belirli bir IP'den indirilen geçmiş verilerinin sayısındaki bir aylık sınırlamanın burada tasarruf edeceğini düşünüyorum, o zaman insanlar indirmeden önce düşünür, aksi takdirde her şey ilkel ve öfkeli olur. Kendini tahmin et...
 

MetaTrader 5 sunucularında, büyük miktarda veriyi indirmekten kaynaklanan herhangi bir yükleme sorunu (ne CPU ne de Ağ) yoktur.

Tüm sistem, herhangi bir verinin en verimli ve ekonomik dağıtımı için oluşturuldu - hem ticaret işlemlerinin geçmişi hem de çizelgelerin geçmişi. Aslında, veri derinliği üzerindeki tüm kısıtlamalar kaldırılmıştır.

MetaTrader 5 platformunun küme mimarisi, yük arttıkça kapasitede doğrusal bir artışa izin verir.
 
Renat :

Geçmiş, yalnızca talep üzerine indirilir. Grafikleri açmazsanız geçmiş indirilmez.

Ayrıca sadece gerekli süre indirilir. 2010 grafiğiyle çalışıyorsanız, yalnızca 2010 verileri yüklenecektir.

Suçlu, TESTER demek istedim. Böyle bir davranışa aldırmazdı.
 
Renat :

MetaTrader 5 sunucularında, büyük miktarda veriyi indirmekten kaynaklanan herhangi bir yükleme sorunu (ne CPU ne de Ağ) yoktur.


O zaman DC'ler neden geçmiş verileri saatlik ve daha sonra Ağustos 2010'dan başlayarak günlük çubuklara sıkıştırıyor, bu MT5 reklam karşıtıdır, müşterinin kişisini indirir, geçmişi yükler, stratejiyi test cihazında test etmeye karar verir ve şu ana kadar bir şey gösterir. Ağustos 2010'dan sonra tamamen farklı ve hangi zaman dilimini belirlemezsiniz - hiçbir şey değişmez. Ve bir arkadaşınız metatrader'ınız üzerinde ticaret yapmanın imkansız olduğuna karar verecek. Düşünmeye değer...
