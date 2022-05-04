Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 213
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Şekilden de görebileceğiniz gibi, sadece üç çekirdek çalışıyor, bir kereden fazla bir durumla karşılaştım, test sürecinde, işe dahil olan çekirdek sayısı yavaş yavaş sıfıra düştü, ardından hepsi çalışmaya başladı. bir kez, yani işte bir kesinti var, neden serbest kalan çekirdekler hemen çalışmaya başlamıyor?
Bir sonraki nesli hesaplamaya başlamak için öncelikle mevcut nesli işlemeniz gerekir. En iyilerini seçmek ve en iyi genetik işlemler arasında çalıştırmak için mevcut neslin tüm çalışmaları tamamlanmalıdır. Ancak o zaman bir sonraki nesil faaliyete geçirilebilir.
Mevcut nesil işlenmeden önce hesaplanacak birkaç eksik sonuç kaldığında, serbest bırakılan test ajanları çalışmaz.
EventSetTimer() içinde ayarlanabilecek maksimum süre nedir?
INT_MAX ? Bana göre hayır. Kendi başıma keşfetmek istemiyorum ama yardım yok.
Burada istediğiniz zaman değiştirebilirsiniz, ancak test cihazında süre 50 gün modülo alınacaktır. Yaklaşık 4.220.000 saniye.
Bir şekilde MQL5'in kalitesi moral bozucu.
Burada istediğiniz zaman değiştirebilirsiniz, ancak test cihazında süre 50 gün modülo alınacaktır. Yaklaşık 4.220.000 saniye.
Bir şekilde MQL5'in kalitesi motivasyonunu düşürüyor.
Maksimum 2.147.483 saniye ayarlayabilirsiniz (35.791 dakika, 596 saat veya 24 güne karşılık gelir). Test cihazında zamanlayıcı farklı şekilde işlenir.
Karşı soru. Neden 24 gün için bir zamanlayıcı ayarlayasınız?
Maksimum 2.147.483 saniye ayarlayabilirsiniz (35.791 dakika, 596 saat veya 24 güne karşılık gelir). Test cihazında zamanlayıcı farklı şekilde işlenir.
Karşı soru. Neden 24 gün için bir zamanlayıcı ayarlayasınız?
Oradaki bir şeye bağlı olarak 1 saniyeden 10 yıla kadar bir süre sonra pozisyonun açıldıktan sonra kapatılmasını istiyorum.
böyle yapmaya çalıştım
request.type_time= ORDER_TIME_SPECIFIED ; // Sipariş son kullanma tarihine kadar geçerli olacaktır
request.expiration=1; //veya TimeCurrent()+time; (int zaman=1;)
saniye ile çalışmıyor.
Bu sorunu EventSetTimer ( ) aracılığıyla atladı. Ayrıca 24 gün sınırı vardır. Ve en önemlisi, zamanlayıcıdan bu kadar kirli numaralar beklemiyordum. uyarmalısın. TAMAM.
Bu arada, zamanlayıcıdaki zaman gerçek bir takvim zamanı mı yoksa sadece işlem zamanı mı? Başka bir deyişle, zamanlayıcıda hafta sonundan hemen sonra, ne kadar işaret ediyor?
Yine terminal ile sunucu arasındaki kısmi bağlantı kaybı durumu düzeltildi. 360 oluşturun. Teklif gelmiyor, ancak işlem süresi ve hacmi güncellendi. Bağlantı durumu göstergesinde gri sektörlü dönen bir daire vardır. Mesaj günlüğünde:
2010.11.29 18:03:03 İşlemler '630031' : anlaşma #2107036 1.55387'den 0.10 GBPUSD satın alındı (2157432 numaralı siparişe göre)
2010.11.29 18:00:02 İşlemler '630031' : #2106895 numaralı anlaşma, 1.55341'den 0.10 GBPUSD satın alındı (2157265 numaralı siparişe göre)
2010.11.29 17:07:49 Ağ '630031': MetaQuotes-Demo'da yetkilendirildi
2010.11.29 17:07:47 Ağ '630031': MetaQuotes-Demo bağlantısı kesildi
2010.11.29 16:10:47 '630031' ağı: ticaret devre dışı bırakıldı - yatırımcı modu
2010.11.29 16:10:47 Ağ '630031': MetaQuotes Software Corp. ile senkronize terminal
2010.11.29 16:10:47 Ağ '630031': MetaQuotes-Demo'da yetkilendirildi
2010.11.29 16:10:45 Ağ '630031': MetaQuotes-Demo bağlantısı kesildi
"MetaQuotes Software Corp ile senkronize edilmiş terminal" mesajının bulunmadığına dikkat edin. 17:07:49'dan sonra, aynı zamanda yeni işlemler rapor edildi.
Rosh :
Сделайте прогоны с одинаковым количеством тиком и разным количеством сделок . Тогда можно сравнивать.
Tutmak.
Test sistemi (neydi!): Windows XP SP3, Pentium 4, 3GHz, 1.25Gb bellek
Tüm işlemler Alpari-Demo verileri, GPBUSD M1, 10/04/2010-11/05/2010 dönemi (1521376 tik, 34194 bar) Normal modda gerçekleştirildi, Her tik, depozito 10000USD (bu arada, nereden aldınız? 1000000USD depozito Listem 100000 ile bitiyor), kaldıraç 1:100. Tasarımı basitleştirmek için Alpari-Demo hesabının sıfır marjı özelliğini kullanan bir Uzman Danışman oluşturuldu. Her tik için EA, parametre ile belirtilen işlem sayısına ulaşana kadar tek yönde 0.1 lot büyüklüğünde bir emir açar, kalan tikler atlanır. Böylece, işlem sayısının etkisi en aza indirilir (test verileri üzerindeki tüm çalışmalarda 1 işlem elde edildi). Yol boyunca, her çalıştırmanın sonunda, Açık XML formatında bir rapor oluşturmak için yaklaşık süre kaydedildi (sabır eşiğini geçene kadar). Testin sonunda test eden tarafından oluşturulan işlemler dikkate alınmadı (her çalıştırmada bir tane).
Böyle:
10'luk bir adımla 10'dan 100'e kadar olan ilk test serisi, kısa test süresi nedeniyle özellikle ilgi çekici değildir. 5359'dan 6453'e kadar kene oluşturma süresi.
Ardından, 100'lük bir adımla 100 ila 1000 işlemlik bir seri (100'ün sonucu önceki seriden alınmıştır):
on dört
Genel olarak, her şey yolunda, ancak raporun oluşumu ile ilgili bir sorun ortaya çıkmaya başlıyor.
Tüm işlemler Alpari-Demo verileri, GPBUSD M1, 10/04/2010-11/05/2010 dönemi (1521376 tik, 34194 bar) Normal modda gerçekleştirildi, Her tik, depozito 10000USD (bu arada, nereden aldınız? 1000000USD depozitosu?
Son seri (bu donanımda, daha fazla kontrol benim için çok zor;) 1000'lik artışlarla 1000'den 10000'e:
Burada Rosh'un şüpheli olduğu frenler tüm ihtişamıyla ortaya çıkıyor.
**
Rosh'u başka bir deyişle, şemadan da görebileceğiniz gibi , test süresinin TRADS sayısına bağımlılığı kesinlikle doğrusal DEĞİLDİR. Aksine, hiç lineer değildir.
5000 ve 6000'deki sonucun biraz fazla tahmin edilmesi muhtemeldir, ancak eğilim görülebilir.
Sonucun, pratik olarak herhangi bir analiz için zaman harcamayan ve göstergeleri kullanmayan en basit Expert Advisor'da, yani çalışan bir Expert Advisor'da elde edildiğini hatırlatmama izin verin, sonuçlar daha da üzücü olurdu.
Karşılaştırma için:
Bu testi bir Windows 7 makinesinde 10.000 işlemle çalıştıran Intel Pentium Çift Çekirdekli E5400 @ 2.70 GHz, 2038 MB (PR111) 472866 ms sürdü.
Yukarıdakilerin ışığında, 2010 şampiyonası adaylarından bazılarının, 15 dakikalık engel ve testçinin özellikleri (yeterli anlaşma olsaydı) nedeniyle haksız yere elenmiş olma olasılığı vardır.
** - test tamamlandıktan sonra birkaç kez testler yapılırken, anlaşmaların görüntülendiği sembolün grafiği görüntülenmedi.
Interesting :
Это не проблема, нужная сумма может быть вбита руками.