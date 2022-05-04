Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 213

Olegts :

Şekilden de görebileceğiniz gibi, sadece üç çekirdek çalışıyor, bir kereden fazla bir durumla karşılaştım, test sürecinde, işe dahil olan çekirdek sayısı yavaş yavaş sıfıra düştü, ardından hepsi çalışmaya başladı. bir kez, yani işte bir kesinti var, neden serbest kalan çekirdekler hemen çalışmaya başlamıyor?

Bir sonraki nesli hesaplamaya başlamak için öncelikle mevcut nesli işlemeniz gerekir. En iyilerini seçmek ve en iyi genetik işlemler arasında çalıştırmak için mevcut neslin tüm çalışmaları tamamlanmalıdır. Ancak o zaman bir sonraki nesil faaliyete geçirilebilir.

Mevcut nesil işlenmeden önce hesaplanacak birkaç eksik sonuç kaldığında, serbest bırakılan test ajanları çalışmaz.

 
stringo :


teşekkürler
 
Virty :

EventSetTimer() içinde ayarlanabilecek maksimum süre nedir?

INT_MAX ? Bana göre hayır. Kendi başıma keşfetmek istemiyorum ama yardım yok.


Burada istediğiniz zaman değiştirebilirsiniz, ancak test cihazında süre 50 gün modülo alınacaktır. Yaklaşık 4.220.000 saniye.

Bir şekilde MQL5'in kalitesi moral bozucu.

 
Virty :

Burada istediğiniz zaman değiştirebilirsiniz, ancak test cihazında süre 50 gün modülo alınacaktır. Yaklaşık 4.220.000 saniye.

Bir şekilde MQL5'in kalitesi motivasyonunu düşürüyor.

Maksimum 2.147.483 saniye ayarlayabilirsiniz (35.791 dakika, 596 saat veya 24 güne karşılık gelir). Test cihazında zamanlayıcı farklı şekilde işlenir.

Karşı soru. Neden 24 gün için bir zamanlayıcı ayarlayasınız?

 
stringo :

Maksimum 2.147.483 saniye ayarlayabilirsiniz (35.791 dakika, 596 saat veya 24 güne karşılık gelir). Test cihazında zamanlayıcı farklı şekilde işlenir.

Karşı soru. Neden 24 gün için bir zamanlayıcı ayarlayasınız?

Oradaki bir şeye bağlı olarak 1 saniyeden 10 yıla kadar bir süre sonra pozisyonun açıldıktan sonra kapatılmasını istiyorum.

böyle yapmaya çalıştım

request.type_time= ORDER_TIME_SPECIFIED ; // Sipariş son kullanma tarihine kadar geçerli olacaktır
request.expiration=1; //veya TimeCurrent()+time; (int zaman=1;)

saniye ile çalışmıyor.

Bu sorunu EventSetTimer ( ) aracılığıyla atladı. Ayrıca 24 gün sınırı vardır. Ve en önemlisi, zamanlayıcıdan bu kadar kirli numaralar beklemiyordum. uyarmalısın. TAMAM.

Bu arada, zamanlayıcıdaki zaman gerçek bir takvim zamanı mı yoksa sadece işlem zamanı mı? Başka bir deyişle, zamanlayıcıda hafta sonundan hemen sonra, ne kadar işaret ediyor?

Yine terminal ile sunucu arasındaki kısmi bağlantı kaybı durumu düzeltildi. 360 oluşturun. Teklif gelmiyor, ancak işlem süresi ve hacmi güncellendi. Bağlantı durumu göstergesinde gri sektörlü dönen bir daire vardır. Mesaj günlüğünde:

2010.11.29 18:03:03 İşlemler '630031' : anlaşma #2107036 1.55387'den 0.10 GBPUSD satın alındı (2157432 numaralı siparişe göre)
2010.11.29 18:00:02 İşlemler '630031' : #2106895 numaralı anlaşma, 1.55341'den 0.10 GBPUSD satın alındı (2157265 numaralı siparişe göre)
2010.11.29 17:07:49 Ağ '630031': MetaQuotes-Demo'da yetkilendirildi
2010.11.29 17:07:47 Ağ '630031': MetaQuotes-Demo bağlantısı kesildi
2010.11.29 16:10:47 '630031' ağı: ticaret devre dışı bırakıldı - yatırımcı modu
2010.11.29 16:10:47 Ağ '630031': MetaQuotes Software Corp. ile senkronize terminal
2010.11.29 16:10:47 Ağ '630031': MetaQuotes-Demo'da yetkilendirildi
2010.11.29 16:10:45 Ağ '630031': MetaQuotes-Demo bağlantısı kesildi

"MetaQuotes Software Corp ile senkronize edilmiş terminal" mesajının bulunmadığına dikkat edin. 17:07:49'dan sonra, aynı zamanda yeni işlemler rapor edildi.

 

Rosh :
Сделайте прогоны с одинаковым количеством тиком и разным количеством сделок . Тогда можно сравнивать.


Tutmak.

Test sistemi (neydi!): Windows XP SP3, Pentium 4, 3GHz, 1.25Gb bellek

Tüm işlemler Alpari-Demo verileri, GPBUSD M1, 10/04/2010-11/05/2010 dönemi (1521376 tik, 34194 bar) Normal modda gerçekleştirildi, Her tik, depozito 10000USD (bu arada, nereden aldınız? 1000000USD depozito Listem 100000 ile bitiyor), kaldıraç 1:100. Tasarımı basitleştirmek için Alpari-Demo hesabının sıfır marjı özelliğini kullanan bir Uzman Danışman oluşturuldu. Her tik için EA, parametre ile belirtilen işlem sayısına ulaşana kadar tek yönde 0.1 lot büyüklüğünde bir emir açar, kalan tikler atlanır. Böylece, işlem sayısının etkisi en aza indirilir (test verileri üzerindeki tüm çalışmalarda 1 işlem elde edildi). Yol boyunca, her çalıştırmanın sonunda, Açık XML formatında bir rapor oluşturmak için yaklaşık süre kaydedildi (sabır eşiğini geçene kadar). Testin sonunda test eden tarafından oluşturulan işlemler dikkate alınmadı (her çalıştırmada bir tane).

Böyle:

10'luk bir adımla 10'dan 100'e kadar olan ilk test serisi, kısa test süresi nedeniyle özellikle ilgi çekici değildir. 5359'dan 6453'e kadar kene oluşturma süresi.

Ardından, 100'lük bir adımla 100 ila 1000 işlemlik bir seri (100'ün sonucu önceki seriden alınmıştır):

Fırsatlar zaman, ms Toplam süre, ms
 Tahmini xlsx rapor oluşturma süresi, s notlar
100 6359 6813
 5 5 saniyeden az
200 6172 6594
 5
300 6875 7375
 7
400 5734 6094
 on
500 6109 6562

on dört
600 6281 6687
 17
700 8016 8563
 23
800 7281 7719
 28
900 9047 9610
 35
1000 8453 8812
 44

Genel olarak, her şey yolunda, ancak raporun oluşumu ile ilgili bir sorun ortaya çıkmaya başlıyor.

Ashes :

Tüm işlemler Alpari-Demo verileri, GPBUSD M1, 10/04/2010-11/05/2010 dönemi (1521376 tik, 34194 bar) Normal modda gerçekleştirildi, Her tik, depozito 10000USD (bu arada, nereden aldınız? 1000000USD depozitosu?
Bu bir problem değildir, gerekli miktar elle sürülebilir.
 

Son seri (bu donanımda, daha fazla kontrol benim için çok zor;) 1000'lik artışlarla 1000'den 10000'e:

Burada Rosh'un şüpheli olduğu frenler tüm ihtişamıyla ortaya çıkıyor.

Fırsatlar zaman, ms Toplam süre, ms
 Tahmini xlsx rapor oluşturma süresi, s notlar
1000 8453 8812
 44

2000 26750 27266
 159

3000 60782 61141
 355
 **
4000 125469 171391
 480 480 saniyeden fazla **
5000 414609 459281
 Veri yok 4.000'den fazla anlaşmanın çalıştırılması için rapor oluşturma gerçekleştirilmedi
6000 600610 601094
 Veri yok

7000 648234 675576
 Veri yok

**
8000 1082437 1082796
 Veri yok

9000 1465203 1508359
 Veri yok

10000 1988031 2012500
 Veri yok

Rosh'u başka bir deyişle, şemadan da görebileceğiniz gibi , test süresinin TRADS sayısına bağımlılığı kesinlikle doğrusal DEĞİLDİR. Aksine, hiç lineer değildir.

5000 ve 6000'deki sonucun biraz fazla tahmin edilmesi muhtemeldir, ancak eğilim görülebilir.

Sonucun, pratik olarak herhangi bir analiz için zaman harcamayan ve göstergeleri kullanmayan en basit Expert Advisor'da, yani çalışan bir Expert Advisor'da elde edildiğini hatırlatmama izin verin, sonuçlar daha da üzücü olurdu.

Karşılaştırma için:

Bu testi bir Windows 7 makinesinde 10.000 işlemle çalıştıran Intel Pentium Çift Çekirdekli E5400 @ 2.70 GHz, 2038 MB (PR111) 472866 ms sürdü.

Yukarıdakilerin ışığında, 2010 şampiyonası adaylarından bazılarının, 15 dakikalık engel ve testçinin özellikleri (yeterli anlaşma olsaydı) nedeniyle haksız yere elenmiş olma olasılığı vardır.

** - test tamamlandıktan sonra birkaç kez testler yapılırken, anlaşmaların görüntülendiği sembolün grafiği görüntülenmedi.

 

Interesting :
Это не проблема, нужная сумма может быть вбита руками.

Teşekkürler, bilmiyordum.
