Odağı bir CChartObjectEdit nesnesine programlı olarak ayarlamak mümkün müdür?

Yani, metin oluşturulduktan hemen sonra ve fare ile etkinleştirmeden giriş alanına metin girebilmek gerekir.

Geliştiricilere istek. MT5 üzerindeki çalışmalar tüm hızıyla devam ederken ve hala değişiklikler yapılırken, optimizasyon geçişlerinin sayısını artırmak harika olurdu.

Anladığım kadarıyla bir çok problemin çözümü 10.000 civarında seçenek, belki biraz daha fazla belki biraz daha az. Bir işlemcide birkaç saat arama ve en iyi seçenekler bulunur.

MQL5+OOP+Çok çekirdekli testin evrenselliği, MT5 aracılığıyla çözülebilecek yeni görev ufuklarına (örneğin, kalıp arama) bakmanıza olanak tanır.

Ama sorun şu:

Web sitenizde yayınlanan makale bir genetik algoritma örneği içeriyor https://www.mql5.com/ru/articles/55 , burada 100 çubukta arama sorununu çözmek için 3^100 doğrudan numaralandırma yapıldı - işte bu LongInt'ten biraz daha fazla :) ve çözüm 17.000 yinelemede bulundu. Genetik algoritma, LongInt'e göre daha birçok seçenek arasından çözümler bulabilmektedir. Ve bu kısıtlama tamamen mantıksız ve modası geçmiş. Eh, bunun dışında, MT5 üzerindeki çalışmanın bu son aşamasında bunu yapmak zor olacak.

Geliştiricilerden büyük bir istek, bu çok zor değilse, lütfen geçiş sayısını en az 2^LongInt (güçte 2) yapın.

 
CopyRates() işlevi [başlangıç ve bitiş tarihine göre referans] çalışmıyor, her zaman 4001 hatası veriyor.
 


Garip. Bir kez daha. Grafikte birbirine yakın iki nokta var ve sonuçlarda sadece bir tane var.

 
vyv :

Hiçbir şey zor değil, bir satırda bir değişken, algoritmadan çıkış kriterini düzeltmeniz gerekiyor. Parametreyi sabit koddan girişe değiştirin.
 
sultanm : Garip. Bir kez daha. Grafikte birbirine yakın iki nokta var ve sonuçlarda sadece bir tane var.
Bunun gibi sorular sorduğumda Genetik Algoritmalar: Çok Kolay makalesini okumaya gönderildim. Belki cevabı orada bulacaksınız.
"Garip. Zaten birçok kez. Grafikte iki yakın nokta var, ancak sonuçlarda sadece bir tane."

Buraya tıklamaya ne dersin?

 
Ais :

Buraya tıklamaya ne dersin?

Fareyi tam olarak nereye tıklamalı? Sütunun adına mı yoksa hesaplamaların sonucuna mı?
 

Sütun adı için.

 
Yedelkin :
Fareyi tam olarak nereye tıklamalı? Sütunun adına mı yoksa hesaplamaların sonucuna mı?
Bir sütuna tıkladığınızda, tüm veriler bu sütunun artan düzeninde sıralanır, bu nedenle aşağıda bir yerde bulunan ancak sonuç olarak yakın olan geçiş bir sonraki sıralı sürümde olacaktır.
