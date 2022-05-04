Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 103

Dmitriy2 :

Araç çubuğu menüsündeki µl düzenleyicide "geri al" "yinele" düğmelerini nasıl ekleyeceğimi söyle

Bundan mı bahsediyorsun?

 
alexvd :

evet çok teşekkürler

Birkaç kez baktım bulamadım...

 
Rosh :
Sorun , OrderCalcMargin () işlevinin, belirli bir hacimde bir pozisyon açan https://www.mql5.com/en/docs/trading ticaret işlevleri grubuna dahil olmasıdır.
Ve neden SymbolInfoDouble işlevi ( _Symbol ,SYMBOL_MARGIN_INITIAL) 0 döndürüyor?
 
EvgeTrofi :
çünkü bu işlev değişim araçları için tasarlanmıştır ve forex için sıfır döndürür
 

Lifebdate güncellenmiyor ve son yükleyiciyi indirdikten sonra kurulum geçmiyor, bu yüzden 306 build ile oturuyorum. :hakkında(

Bu arada Shl, 306 build en iyi erişim noktasını belirler Access Point 4 USA (belki yardımcı olur) ve Asya sunucusu listede bile yok.

 
Urain :

Güncellemeyi kontrol etmeye zorlamak için terminali kapatın ve /config/terminal.ini yapılandırma dosyasının [LiveUpdate] bloğundaki LastTime satırını silin ve terminali başlatın . Lütfen dosyanın unicode olduğunu ve not defterinde düzenlenebileceğini unutmayın.


Yükleyiciyi ne zaman indirdiniz?

En son yükleyiciyi indirin ve tekrar deneyin. Az önce kontrol ettim - her şey çalışıyor:

Ayrıca ABD, Avrupa, Asya CDN sunucularının istatistiklerini de kontrol ettim - hepsi çalışıyor ve her gün durmadan yüzlerce dağıtım yapıyor.

 
Renat :

Yükleyici bugün yaklaşık 17 saat (forum zamanı) indirildi. Bu arada, 64 bit sürümünüz var, 32 bit sistemim var.
 
Urain :
Yükleyici bugün yaklaşık 17 saat (forum zamanı) indirildi. Bu arada, 64 bit sürümünüz var, 32 bit sistemim var.

Bağlantı hızınız nedir? Her şey iletişim kalitesinde ciddi sorunlar varmış gibi görünüyor.

Komut sonuçlarınızı gönderin, lütfen: 

tracert europe.cdn.metaquotes.net
tracert usa.cdn.metaquotes.net
tracert asia.cdn.metaquotes.net

şöyle bir çıktı vermelidir: 

С:\tracert asia.cdn.metaquotes.net

Трассировка маршрута к asia.cdn.metaquotes.net [ 202.64 . 77.59 ]
с максимальным числом прыжков 30 :

   1     < 1 мс    < 1 мс    < 1 мс  xxxxx
   2      12 ms     12 ms     17 ms  xxxxx
   3      14 ms     12 ms     12 ms  xxxxx
   4      14 ms     12 ms     12 ms  xxxxx
   5      98 ms     99 ms   102 ms  lnn11-ge500. 501 .transtelecom.net [ 195.66 . 224.212 ]
   6      93 ms   104 ms     97 ms   10 gigabitethernet1- 1 .core1.lon1.he.net [ 195.66 . 224.21 ]
   7    166 ms   177 ms   174 ms   10 gigabitethernet4- 4 .core1.nyc4.he.net [ 72.52 . 92.241 ]
   8    225 ms   224 ms   236 ms   10 gigabitethernet5- 3 .core1.lax1.he.net [ 72.52 . 92.226 ]
   9    235 ms   237 ms   242 ms  pacnet. 10 gigabitethernet2- 3 .core1.lax1.he.net [ 216.218 . 223.206 ]
 10    327 ms   329 ms   329 ms  gi6- 0 - 0 .cr1.nrt1.asianetcom.net [ 202.147 . 61.166 ]
 11    389 ms   392 ms   389 ms  po2- 0 - 1 .cr3.hkg3.asianetcom.net [ 202.147 . 0.42 ]
 12    393 ms   398 ms   402 ms  te2- 2 .gw1.hkg4.asianetcom.net [ 202.147 . 16.202 ]
 13    460 ms   378 ms   379 ms  PNT- 0079 .asianetcom.net [ 202.147 . 17.94 ]
 14    396 ms   399 ms   396 ms  vlan155.hkg4c1.pacific.net.hk [ 116.92 . 191.1 ]
 15    401 ms   407 ms   399 ms   202.64 . 5.113
 16      *       385 ms   384 ms  v201.tmhs3501.pacific.net.hk [ 202.64 . 154.54 ]
 17    398 ms   404 ms   402 ms  asia.cdn.metaquotes.net [ 202.64 . 77.59 ]

Трассировка завершена.
İlk yol adresleri silinebilir.
 

Tekrar denedim, olmadı.

En son usa.cdn'den indirme aşamasını geçtim, daha sonra asia.cdn'den indirme aşamasına düşürdüm.

Şimdi usa.cdn asia.cdn, europe.cdn üzerinde tökezledi.

Tekrar deneyeceğim (Tanrı üçlüyü sever)

 
Renat :

Bağlantı hızınız nedir? Her şey iletişim kalitesinde ciddi sorunlar varmış gibi görünüyor.

Komut sonuçlarınızı gönderin, lütfen:

şöyle bir çıktı vermelidir:

İlk yol adresleri silinebilir.

Sori, bu komutlar hangi programa verilmeli? 

tracert europe.cdn.metaquotes.net
tracert usa.cdn.metaquotes.net
tracert asia.cdn.metaquotes.net
