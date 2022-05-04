Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 103
Araç çubuğu menüsündeki µl düzenleyicide "geri al" "yinele" düğmelerini nasıl ekleyeceğimi söyle
Bundan mı bahsediyorsun?
Bundan mı bahsediyorsun?
evet çok teşekkürler
Birkaç kez baktım bulamadım...
Sorun , OrderCalcMargin () işlevinin, belirli bir hacimde bir pozisyon açan https://www.mql5.com/en/docs/trading ticaret işlevleri grubuna dahil olmasıdır.
Ve neden SymbolInfoDouble işlevi ( _Symbol , SYMBOL_MARGIN_INITIAL ) 0 döndürüyor?
Lifebdate güncellenmiyor ve son yükleyiciyi indirdikten sonra kurulum geçmiyor, bu yüzden 306 build ile oturuyorum. :hakkında(
Bu arada Shl, 306 build en iyi erişim noktasını belirler Access Point 4 USA (belki yardımcı olur) ve Asya sunucusu listede bile yok.
Yükleyiciyi ne zaman indirdiniz?
En son yükleyiciyi indirin ve tekrar deneyin. Az önce kontrol ettim - her şey çalışıyor:
Ayrıca ABD, Avrupa, Asya CDN sunucularının istatistiklerini de kontrol ettim - hepsi çalışıyor ve her gün durmadan yüzlerce dağıtım yapıyor.
Yükleyici bugün yaklaşık 17 saat (forum zamanı) indirildi. Bu arada, 64 bit sürümünüz var, 32 bit sistemim var.
Bağlantı hızınız nedir? Her şey iletişim kalitesinde ciddi sorunlar varmış gibi görünüyor.
Komut sonuçlarınızı gönderin, lütfen:
şöyle bir çıktı vermelidir:İlk yol adresleri silinebilir.
Tekrar denedim, olmadı.
En son usa.cdn'den indirme aşamasını geçtim, daha sonra asia.cdn'den indirme aşamasına düşürdüm.
Şimdi usa.cdn asia.cdn, europe.cdn üzerinde tökezledi.
Tekrar deneyeceğim (Tanrı üçlüyü sever)
Bağlantı hızınız nedir? Her şey iletişim kalitesinde ciddi sorunlar varmış gibi görünüyor.
Komut sonuçlarınızı gönderin, lütfen:
şöyle bir çıktı vermelidir:İlk yol adresleri silinebilir.
Sori, bu komutlar hangi programa verilmeli?