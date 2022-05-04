Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 207
devam
Test cihazını açıyorum. EURJPY çiftini seçiyorum (önceki aşamada indirilmemiş)
Sonuç olarak, teste başlamadan önce, sembolle TÜM geçmişi indirilir:
C:\Program Files\MetaTrader 5\Bases\Alpari-Demo\history\EURJPY klasörünün içeriği
25.11.2010 21:12 <DIR> .
25.11.2010 21:12 <DIR> ..
25.11.2010 21:12 13 489 539 1999.hcc
25.11.2010 21:12 7 068 021 2000.hcc
25.11.2010 21:12 16 076 328 2001.hcc
25.11.2010 21:12 16 465 488 2002.hcc
25.11.2010 21:12 16 508 013 2003.hcc
25.11.2010 21:12 16 316 683 2004.hcc
25.11.2010 21:12 15 610 929 2005.hcc
25.11.2010 21:12 15 108 630 2006.hcc
25.11.2010 21:12 15 275 940 2007.hcc
25.11.2010 21:12 16 394 563 2008.hcc
25.11.2010 21:12 16 625 128 2009.hcc
25.11.2010 21:12 15 074 126 2010.hcc
11/25/2010 21:12 PM <DIR> önbellek
25.11.2010 20:29 432 ticks.dat
13 dosya 180.013.820 bayt
Toplam 125Mb trafik ve indirmenin bitmesi için 35 dakika bekleme (benim koşullarımda GPRS olmaması iyi) + 1.2GB disk alanı (80Mb yerine). Fazladan 120MB trafik ve 30 dakika (%90) harcadı.
Lütfen burada açıklanan tüm hataları servis masasına yazın.
Bu arada, lütfen not edin:
2000 yılı için EURJPY tarihinin yanlış olduğuna dair bir şüphe var. Ama bu zaten Alpari için ;)
Geçmiş doğru yüklendi - bu, 2004 için bir talep olduğu anlamına geliyor. Ve test cihazını kullanırken, tüm hikaye koşulsuz ve doğru bir şekilde maksimum derinliğe yüklenir - bu kesinlikle doğru ve bilinçli bir karardır. Anlamak için MT4 kullanıcılarının "anlaşılmaz" ünlemlerine bakmak yeterli - eğer tarihe dikkat etmezsek, o zaman kullanıcılar geçmişi kontrol bile edemezler.
Neden böyle düşünüyorsun? 2004, yalnızca indirilmeye devam ettiği için listedeki ilk yıldı! Kullanıcı tarafından herhangi bir işlem yapılmadı! Sadece EURUSD ve EURCHF üzerindeki Hareketli Ortalama (14), GPBUSD üzerindeki CCI (14) ve USDJPY üzerindeki MACD (12,26,9) (kutudan çıktığı haliyle) standart göstergelerinden şüphelenebilirim. Her nasılsa, bu tür parametrelerle geçmiş yılların verilerine ihtiyaç duyduklarından şüpheliyim.
Test cihazı ile ilgili olarak, ben de aynı fikirde değilim. Test süresini bir yıl içinde açıkça belirttim. EA kodunda 10 saatten fazla geçmişe ve diğer sembollere atıfta bulunulmaz. Yalnızca gerçekten ihtiyacınız olanı yüklemek daha mantıklıdır (yani, gerekli dönemin temel sembolü, geri kalanı gerektiği gibi).
not. Siz kendiniz şampiyona katılımcılarının kaynaklarını idareli kullanmalarını talep ediyorsunuz! ;)
Ve sana bundan bahsediyorum
Hemen yukarıda yazmışsın:
Belki de bu şekilde tasarlanmıştı, ama... Tam ölçekli bir deney yapıyorum (yapı 358).
"C:\Program Files\MetaTrader 5\Bases\Alpari-Demo\history" klasöründeki tüm sembolleri siliyorum
Alpari-Demo'ya bağlanıyorum (terminalde 5 grafik açık: EURUSD H1, EURCHF H1, USDJPY H1, GPBUSD H1+M1).
Birkaç dakika sonra resmi görüyorum (hikayenin indirilmesi hala devam ediyor):>
İfadelerinizin gerçeklikle uyuşmadığı bir şey (bazıları olsa bile).
1. Strateji test cihazı
Test cihazı tarafından test edilirken, yalnızca test cihazı parametrelerinde belirtilen çift yüklenir. Tüm karakterler için optimizasyon yapılması durumunda her karakter sırayla yüklenecektir.
Expert Advisor çoklu para birimi ise, geri kalan sembollerin sizin tarafınızdan yüklenmesi gerekir.
Buradaki fikir şudur:
a. Test cihazının, başlangıçta yalnızca test cihazı parametrelerinde belirtilen çiftin yerleştirildiği KENDİ piyasa incelemesi vardır.
b. Gerekirse, kalan çiftler Select kullanılarak EA'dan test kullanıcısının piyasa genel bakışına eklenmelidir.
içinde. Piyasa genel görünümünde mevcut olan çiftlere göre, strateji test cihazı, verileri terminalle ve bu da ticaret sunucusuyla (hesabın açıldığı) senkronize eder.
Aynı zamanda tüm test süresi + test başlangıç tarihinden önce (yanılmıyorsam 1 yıl) belirli bir miktar bilgi için geçmiş yüklenir.
içinde. Uzmanın (sizin) böyle bir derinliği gerekli geçmişe uymuyorsa, kendiniz yüklemelisiniz. Örneğin, başlatma bloğunda, daha önce geçmiş ve veri senkronizasyonunun varlığını kontrol etmiş olmak.
2. Terminal
Burada tarih benzer bir şekilde oluşur (anladığım kadarıyla terminal piyasası incelemesinde belirtilen sembollere göre, açık grafikler dikkate alınarak). Terminal ile çalışmaya başladığınızda, çalıştığınız semboller için gerekli minimum tarihçe oluşturulur (tam çubuk sayısını hatırlamıyorum, ancak forumda tekrar tekrar belirtildi).
Bu geçmiş derinliği size uymuyorsa, veriler bağımsız olarak yüklenmelidir. Bunu yapmak için maksimum TF - ayına (önerilen seçeneklerden biri olarak) geçmeniz ve grafiği sola kaydırarak geçmişi maksimum derinliğe yüklemeniz gerekir.
Terminal parametrelerinde çizelgede gerekli sayıda çubuğun ayarlanması da istenir.
not
Geçmiş yalnızca bir kez yüklenir, ardından yalnızca gerçek veriler yüklenir.
devam
Test cihazı parametreleri, söylendiği gibi, test cihazının geçmişi terminal ile senkronize ettiği temelde (maksimum test derinliğini belirleyen) belirli bir süre içermelidir.
Ticaret sunucusundan gelen geçmiş bir kez bir arşive yüklenir (sıkıştırma oranı, boyutun orijinal veri hacminden 13 kat daha küçük olmasını sağlar).
Aynı zamanda, geçmiş dosyalarının boyutlarını doğru anlarsam, "çalışma" dizininin konumu ile belirtilen terminal dizinine bakarsınız - C:\Program Files\MetaTrader 5\Bases\ Alpari-Demo \tarih\EURJPY
Test cihazının bu veriler için kendi dizini vardır - C:\Program Files\MetaTrader 5\tester\ Agent (aracı sayısına göre)\bases\DC veya başka bir broker (sunucu)\history\....
O zaman asıl sorun nedir?
geliştiriciler
Trolün aktif olduğu SL pozisyonlarının renklendirilmesi ile ilgili talebimi tekrarlıyorum ( terminalin yerleşik trol ).
MT4'te bu tür pozisyonlar sarı renkteydi.