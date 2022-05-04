Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 219
Merhaba, pozisyonu hala açık olan bir emrin stoploss'u değiştirmek için basit bir işlem yapamıyorum (başabaşa transfer). Aramanın bir sonuç vereceğini düşündüm, ama yardımcı olmadı.
request global bir değişkendir , bir pozisyon açar ve ardından stoploss'u hareket ettirmek ister
request.order = P_order;
request.action = TRADE_ACTION_MODIFY;
request.sl = sl;
OrderSend(request, result);
if(result.retcode==10009 || result.retcode==10008) {
Alert("Перенос SL");
return true;
} else {
Alert("Запрос на изменение ордера не выполнен - код ошибки: ",GetLastError());
return false;
}
}
iş sonucu
2010.12.05 13:23:18 Core 1 2007.12.04 20:00:00 failed modify order #8 buy 0.00 EURUSD at 0.00000 sl: 0.00000 tp: 0.00000 -> 1.46771, sl: 1.46771 tp: 1.47794 [Invalid request]
2010.12.05 13:23:18 Core 1 2007.12.04 12:00:00 Ордер Buy успешно помещен, тикет ордера #8
niye ya? yapı doğru verilerle dolu olduğundan, gerekli olan verileri değiştiriyorum, ama böyle bir sonuç mu?
Ais :
Buraya tıklamaya ne dersin?
Sütun adı için.
iş sonucu
niye ya? yapı doğru verilerle dolu olduğundan, gerekli olan verileri değiştiriyorum, ama böyle bir sonuç mu?
Hata kodundan ve "1.46771, sl: 1.46771 tp: 1.47794" satırından, hatanın ilk iki değerin çakışmasından kaynaklanabileceği sonucu çıkar. Hacim - sıfır, vb.
suçlu, belgeleri okumadım, seviyeleri değiştirmek için TRADE_ACTION_SLTP kullanmanız gerekiyor....
"Tekrar" değil, tam olarak okla gösterilen sütunda, çünkü:
Fareyi tam olarak nereye tıklamalı? Sütunun adına mı yoksa hesaplamaların sonucuna mı?
Lütfen dağılım grafiğinin tam olarak "tıklanması" önerilen sütunun verilerini gösterdiğine dikkat edin.
İpucu: "Maks. Denge" ölçek değerlerine bakın.
Var çünkü:
Saçma sapan şeyleri tartışmayalım. Bu iki bitişik sütun, yalnızca "Sonuç" = "Kar" + "Başlangıç Bakiyesi" açısından farklılık gösterir. Bu nedenle, tablodaki veriler zaten "Kar" göstergesine tıklayarak sıralanmışsa, "Sonuçlar" sütununa tekrar tıklamanın bir anlamı yoktur. Meraklı bir araştırmacı, ek bir tıklamadan herhangi bir yeni bilgi almayacak.
İpucu: "Açılış bakiyesi" göstergesi sabit bir değere sahiptir ve hesaplama sırasında değişmez.
Dağılım grafiğindeki dikey ölçek "Sonuç" sütununun verilerini görüntülediğinden, o zaman:
1. Belirtilen tablo aynı "Sonuç" sütununa göre sıralanmalıdır;
2. Hem küçük hem de büyük değerlerin aynı anda görülebilmesi için belirtilen değer tablo penceresinin ortasında olmalıdır.
Ancak bu koşullar yerine getirildiğinde, sonuç çıkarmak mümkün olacaktır.
Evet evet evet. Ve dağılım grafiğindeki yatay ölçek "Geçti" sütununun verilerini yansıttığından, belirtilen tablo da aynı "Geçti" sütununa göre sıralanmalıdır :) Seriden: "Sağlığa tıklayın!" :)
Santimetre.:
sultanm :Garip. Bir kez daha. Grafikte birbirine yakın iki nokta var, ancak sonuçlarda sadece bir tane var.
"Geçti" değil, "Sonuç" sütununun verilerini temsil eden "Denge max" ölçeğine yakın değerdeki noktalardan bahsediyoruz, bu nedenle sıralama "Sonuç" sütununa göre yapılmalıdır.
İpucu, kırmızı kutular içinde daire içine alınmış noktalara bakın:
"Sonuç" sütununun verilerini temsil eden ve "Geçti" değil, "Denge max" ölçeğine değer olarak yakın olan noktalardan bahsediyoruz, bu nedenle sıralama "Sonuç" sütununa göre yapılmalıdır.
Elbette :) Muhtemelen, tam olarak daire içine alınmış ipuçlarından dolayı "hem daha küçük hem de daha büyük değerlerin aynı anda görülebilmesi için belirtilen değer tablo penceresinin ortasında olmalıdır" :)
sultanm, eğlence için, bir meslektaşını alınan verilerin kimliğine ikna etmek için tabloya tekrar tıklayın (bu sefer "Sonuçlar" sütunu).