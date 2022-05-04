Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 210

Renat :

Bu pencere bilgi amaçlıdır, kalıcı değildir ve GUI'yi engellemez.


Göründüğünde, programın diğer pencerelerini kontrol edebilir, diğer diyalogları (örneğin ticaret) çağırabilir vb.

Tabii ki, bu pencere Uzman Danışmanların veya komut dosyalarının çalışmasını hiçbir şekilde engellemez - terminalin herhangi bir işlevini kullanarak çalışmaya devam ederler.

Evet, ama sonra başka bir pencerem var "Aşağıdaki programın bu bilgisayarda değişiklik yapmasına izin ver." Bu durumda çalışır mı, çalışmaz mı?
 
Bu pencere, pencere düğmelerinden birine tıklandıktan sonra mı yoksa bilgi penceresi göründükten hemen sonra mı görünüyor?
Sistemdeki değişiklikler, yalnızca onay düğmesine basıldıktan veya bir arızadan sonra terminalin yeniden başlatılmasından sonra yapılır.
 
açıklamalar için teşekkürler
 

MQL5'ten mevcut aktif terminal penceresinin (grafik) fotoğraflarını çekmek istedim ve komut dosyasının taslağını çıkardım.

 //+------------------------------------------------------------------+
//|                                                   ScreenShot.mq5 |
//|                                               Copyright olyakish |
//|                                              http://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "olyakish"
#property link       "http://www.mql5.com"
#property version   "1.00"
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart ()
  {

   int pos=( int ) ChartGetInteger ( 0 , CHART_FIRST_VISIBLE_BAR , 0 );
   bool res= ChartNavigate ( 0 , CHART_END ,pos);
   if (!res) Print ( "Navigate failed. Error = " , GetLastError ());
   if (res) Print ( "Navigate good. = " , GetLastError (), "  pos=" ,pos);

   ChartScreenShot (
                   0 , // идентификатор графика
                   "screen.gif" , // имя файла
                   1280 ,
                   576 , // высота
                   ALIGN_LEFT        // тип выравнивания
                   );

  }
//+------------------------------------------------------------------+

Tarihin farklı bölümlerini fotoğraflamaya çalışırken "Uzman" yer imi günlükleri

 2010.11 . 27 20 : 21 : 25      ScreenShot (GBPUSD,H1)  Navigate good. = 0   pos= 266
2010.11 . 27 20 : 18 : 24      ScreenShot (GBPUSD,H1)  Navigate good. = 0   pos= 164
2010.11 . 27 20 : 17 : 25      ScreenShot (GBPUSD,H1)  Navigate good. = 0   pos= 153
2010.11 . 27 20 : 13 : 40      ScreenShot (GBPUSD,H1)  Navigate good. = 0

Ama sonuç hep aynı.


Anladığım kadarıyla, ilgilenilen yerin anlık görüntüsünü almak için grafiğin belirtilen konuma "gerçek" kayması çalışmıyor.

 

360 oluşturun. Test sonuçlarını OpenXML formatında kaydetme sorunu devam ediyor. Görev yöneticisinde uygulama "yanıt vermiyor", CPU kullanımı %100, 50 dakikadır bekliyorum.

"Araçlar" penceresinin günlüğünde 1 saat 10 dakika sonra mesaj:

2010.11.27 21:58:13 MemoryException 179506944 bayt mevcut değil

dosya oluşturulmadı.

 
Ashes :

Bir dosyaya kaydedilen bilgi miktarı izin verilen belirli bir boyutu aştığında benzer bir mesaj aldım. Onlar. istenen dosya kaydedilen tüm test sonuçlarını içermiyordu ve aynı zamanda bu dosyayı kaydetmeye / açmaya çalıştım.
 

1. "Strateji test cihazı" - " optimizasyon sonuçlarından " bir tablo Excel'e nasıl sürüklenir?

2. Bu tablonun sütunlarına göre bir grafik çizebilmek güzel olurdu.

 
Virty :

Ondan mı bahsediyorsun? https://www.mql5.com/ru/forum/2466

1. " strateji test cihazı " - apsis ekseninin "grafik" etiketleri güne kadar gösterilir. M1 üzerinde test edersek bu yeterli değildir. Tüm etiketler aynıdır. Lütfen düzeltin.

2. apsis eksenindeki etiketler parkurun ana tablosunda iyi değil. Neden "26 Kasım 03:32 26 Kasım 03:48..... 26 Kasım 06:44" çizelim? "26 Kasım" bir kez yazmak yeterlidir. gözlerde sayılardan dalgalanmalar ve bilgi sıfırdır.

 
Yedelkin :

Ondan mı bahsediyorsun? https://www.mql5.com/ru/forum/2466

Genel olarak, evet. Teşekkür ederim. Bu dosya ne zaman kaydedilir? Doğru, "geçti" sütunu dosyaya kaydedilmez.
