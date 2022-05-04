Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 210
Bu pencere bilgi amaçlıdır, kalıcı değildir ve GUI'yi engellemez.
Göründüğünde, programın diğer pencerelerini kontrol edebilir, diğer diyalogları (örneğin ticaret) çağırabilir vb.
Tabii ki, bu pencere Uzman Danışmanların veya komut dosyalarının çalışmasını hiçbir şekilde engellemez - terminalin herhangi bir işlevini kullanarak çalışmaya devam ederler.
Sistemdeki değişiklikler, yalnızca onay düğmesine basıldıktan veya bir arızadan sonra terminalin yeniden başlatılmasından sonra yapılır.
MQL5'ten mevcut aktif terminal penceresinin (grafik) fotoğraflarını çekmek istedim ve komut dosyasının taslağını çıkardım.
Tarihin farklı bölümlerini fotoğraflamaya çalışırken "Uzman" yer imi günlükleri
Ama sonuç hep aynı.
Anladığım kadarıyla, ilgilenilen yerin anlık görüntüsünü almak için grafiğin belirtilen konuma "gerçek" kayması çalışmıyor.
360 oluşturun. Test sonuçlarını OpenXML formatında kaydetme sorunu devam ediyor. Görev yöneticisinde uygulama "yanıt vermiyor", CPU kullanımı %100, 50 dakikadır bekliyorum.
1. "Strateji test cihazı" - " optimizasyon sonuçlarından " bir tablo Excel'e nasıl sürüklenir?
2. Bu tablonun sütunlarına göre bir grafik çizebilmek güzel olurdu.
Ondan mı bahsediyorsun? https://www.mql5.com/ru/forum/2466
1. " strateji test cihazı " - apsis ekseninin "grafik" etiketleri güne kadar gösterilir. M1 üzerinde test edersek bu yeterli değildir. Tüm etiketler aynıdır. Lütfen düzeltin.
2. apsis eksenindeki etiketler parkurun ana tablosunda iyi değil. Neden "26 Kasım 03:32 26 Kasım 03:48..... 26 Kasım 06:44" çizelim? "26 Kasım" bir kez yazmak yeterlidir. gözlerde sayılardan dalgalanmalar ve bilgi sıfırdır.
Ondan mı bahsediyorsun? https://www.mql5.com/ru/forum/2466