Suçlu, TESTER demek istedim. Böyle bir davranışa aldırmazdı.
O zaman DC'ler neden geçmiş verileri saatlik ve daha sonra Ağustos 2010'dan başlayarak günlük çubuklara sıkıştırıyor, bu MT5 reklam karşıtıdır, müşterinin kişisini indirir, geçmişi yükler, stratejiyi test cihazında test etmeye karar verir ve şu ana kadar bir şey gösterir. Ağustos 2010'dan sonra tamamen farklı ve hangi zaman dilimini belirlemezsiniz - hiçbir şey değişmez. Ve bir arkadaşınız metatrader'ınız üzerinde ticaret yapmanın imkansız olduğuna karar verecek. Düşünmeye değer...
Tarih oluşumu bir MT5 sorunu değil mi (yoksa yanılıyor muyum)?
Kesin olmak gerekirse, bu belirli bir DC veya bankanın sorunu ve görevidir ...
Grafiklerin geçmişini indirmek tamamen komisyoncu tarafındadır. Başkalarının sunucularındaki geçmişin hacminden ve kalitesinden sorumlu olamayız.
Bizim tarafımızdan, geçmiş senkronizasyonu için tüm işlevler ve yetenekler (tek tuşla çözüme kadar) vardır. Herhangi bir komisyoncu, hikayelerini demo sunucumuzdan senkronize etmek için tamamen ücretsiz ve ücretsizdir.
Suçlu, TESTER demek istedim. Böyle bir davranışa aldırmazdı.
Test cihazı, yalnızca Uzman Danışmanda açıkça kullanılıyorsa kendi sembolünü ve diğer sembolleri yükler.
Ticaret stratejilerini test ediyorsanız, trafik hakkında hiçbir soru sorulmayacaktır. Bilgi için - ağ trafiğinde 10 yıllık EURUSD dakika geçmişi 10 ila 13 MB arasında sürer. İletim sırasında, geçmiş, aynı verilerin 1:3'lük ZIP sıkıştırmasından çok daha yüksek olan 1:13 sıkıştırma oranına sahip özel bir algoritma tarafından sıkıştırılır. 10 yılda 10 forex sembolü, ağ üzerinden indirilmek için yaklaşık 130 megabayt sıkıştırılmış geçmiş gerektirir. Pompalama hacmi, terminaldeki trafik sayacı tarafından kolayca kontrol edilebilir.
Elde edilen sıkıştırılmış geçmiş, erişimi hızlandırmak için istemci tarafında açılır. Paketlenmemiş veri hacimlerinden korkmaya gerek yoktur - bunlar hiçbir şekilde ağ üzerinden iletilen verilere eşit değildir.
Ben Foma'dan bahsediyorum ve sen bana Yerema'dan bahsediyorsun, evet, bu bir MT5 sorunu değil, ama anlamadan başka türlü karar verecekler, çünkü kitap bir şey söylüyor (dakika zaman dilimi geri kalanının oluşumunun temelidir) ), ama gerçekte çöp çıkıyor. İşte bu, sıkmamak için susuyorum ... Sel için özür dilerim ...
Ve sana bundan bahsediyorum
Test cihazı, yalnızca Uzman Danışmanda açıkça kullanılıyorsa kendi sembolünü ve diğer sembolleri yükler....
Hemen yukarıda yazmışsın:
Geçmiş, yalnızca talep üzerine indirilir. Grafikleri açmazsanız geçmiş indirilmez.
Ayrıca sadece gerekli süre indirilir. 2010 grafiğiyle çalışıyorsanız, yalnızca 2010 verileri yüklenecektir....
Belki bu şekilde tasarlanmıştı, ama... Tam ölçekli bir deney yapıyorum (yapı 358).
"C:\Program Files\MetaTrader 5\Bases\Alpari-Demo\history" klasöründeki tüm sembolleri siliyorum
Alpari-Demo'ya bağlanıyorum (terminalde 5 grafik açık: EURUSD H1, EURCHF H1, USDJPY H1, GPBUSD H1+M1).
Birkaç dakika sonra resmi görüyorum (hikayenin indirilmesi hala devam ediyor):
C:\Program Files\MetaTrader 5\Bases\Alpari-Demo\history klasörünün içeriği
11/25/2010 20:29 <DIR> .
25.11.2010 20:29 <DIR> ..
25.11.2010 20:29 <DIR> AUDCAD
11/25/2010 08:29 <DIR> AUDCHF
11/25/2010 08:29 <DIR> AUDJPY
11/25/2010 08:29 <DIR> AUDNZD
25.11.2010 20:29 <DIR> AUDUSD
25.11.2010 20:29 <DIR> EURAUD
25.11.2010 20:29 <DIR> EURGBP
25.11.2010 20:29 <DIR> EURJPY
25.11.2010 20:45 <DIR> EURUSD
25.11.2010 08:29 <DIR> GBPJPY
11/25/2010 20:36 <DIR> GBPUSD
25.11.2010 20:29 <DIR> USDCAD
25.11.2010 20:45 <DIR> USDCHF
11/25/2010 20:35 <DIR> USDJPY
0 dosya 0 bayt
C:\Program Files\MetaTrader 5\Bases\Alpari-Demo\history\AUDCAD klasörünün içeriği
11/25/2010 20:29 <DIR> .
25.11.2010 20:29 <DIR> ..
25.11.2010 20:29 432 ticks.dat
1 dosya 432 bayt
C:\Program Files\MetaTrader 5\Bases\Alpari-Demo\history\AUDCHF klasörünün içeriği
11/25/2010 20:29 <DIR> .
25.11.2010 20:29 <DIR> ..
25.11.2010 20:29 432 ticks.dat
1 dosya 432 bayt
C:\Program Files\MetaTrader 5\Bases\Alpari-Demo\history\AUDJPY klasörünün içeriği
11/25/2010 20:29 <DIR> .
25.11.2010 20:29 <DIR> ..
25.11.2010 20:29 432 ticks.dat
1 dosya 432 bayt
C:\Program Files\MetaTrader 5\Bases\Alpari-Demo\history\AUDNZD klasörünün içeriği
11/25/2010 20:29 <DIR> .
25.11.2010 20:29 <DIR> ..
25.11.2010 20:29 432 ticks.dat
1 dosya 432 bayt
C:\Program Files\MetaTrader 5\Bases\Alpari-Demo\history\AUDUSD klasörünün içeriği
11/25/2010 20:29 <DIR> .
25.11.2010 20:29 <DIR> ..
25.11.2010 20:29 432 ticks.dat
1 dosya 432 bayt
C:\Program Files\MetaTrader 5\Bases\Alpari-Demo\history\EURAUD klasörünün içeriği
11/25/2010 20:29 <DIR> .
25.11.2010 20:29 <DIR> ..
25.11.2010 20:29 432 ticks.dat
1 dosya 432 bayt
C:\Program Files\MetaTrader 5\Bases\Alpari-Demo\history\EURGBP klasörünün içeriği
11/25/2010 20:29 <DIR> .
25.11.2010 20:29 <DIR> ..
25.11.2010 20:29 432 ticks.dat
1 dosya 432 bayt
C:\Program Files\MetaTrader 5\Bases\Alpari-Demo\history\EURJPY klasörünün içeriği
11/25/2010 20:29 <DIR> .
25.11.2010 20:29 <DIR> ..
25.11.2010 20:29 432 ticks.dat
1 dosya 432 bayt
C:\Program Files\MetaTrader 5\Bases\Alpari-Demo\history\EURUSD klasörünün içeriği
25.11.2010 20:45 <DIR> .
25.11.2010 20:45 <DIR> ..
25.11.2010 20:45 7 744 650 2004.hcc !!!???
25.11.2010 20:45 27 994 074 2005.hcc !!!???
25.11.2010 20:43 28 467 924 2006.hcc !!!???
25.11.2010 20:41 26 813 976 2007.hcc !!!???
25.11.2010 20:40 31 124 996 2008.hcc !!!???
25.11.2010 20:35 33 082 122 2009.hcc !!!???
11/25/2010 20:45 19 009 829 2010.hcc
25.11.2010 20:29 432 ticks.dat
8 dosya 174.238.003 bayt
C:\Program Files\MetaTrader 5\Bases\Alpari-Demo\history\GBPJPY klasörünün içeriği
11/25/2010 20:29 <DIR> .
25.11.2010 20:29 <DIR> ..
25.11.2010 20:29 432 ticks.dat
1 dosya 432 bayt
C:\Program Files\MetaTrader 5\Bases\Alpari-Demo\history\GBPUSD klasörünün içeriği
11/25/2010 20:36 <DIR> .
25.11.2010 20:36 <DIR> ..
25.11.2010 20:29 11 643 999 1999.hcc !!!???
11/25/2010 20:30 14 114 994 2000.hcc
25.11.2010 20:31 15 196 758 2001.hcc
25.11.2010 20:31 15 674 883 2002.hcc
11/25/2010 20:32 16 044 558 2003.hcc
11/25/2010 20:32 15 658 379 2004.hcc
11/25/2010 20:33 14 047 001 2005.hcc
11/25/2010 20:34 14 095 095 2006.hcc
25.11.2010 20:34 13 653 648 2007.hcc
25.11.2010 20:35 14 949 519 2008.hcc
25.11.2010 20:37 16 436 447 2009.hcc
25.11.2010 20:39 15 137 497 2010.hcc
25.11.2010 20:29 432 ticks.dat
13 dosya 176 653 210 bayt
C:\Program Files\MetaTrader 5\Bases\Alpari-Demo\history\USDCAD klasörünün içeriği
11/25/2010 20:29 <DIR> .
25.11.2010 20:29 <DIR> ..
25.11.2010 20:29 432 ticks.dat
1 dosya 432 bayt
C:\Program Files\MetaTrader 5\Bases\Alpari-Demo\history\USDCHF klasörünün içeriği
25.11.2010 20:45 <DIR> .
25.11.2010 20:45 <DIR> ..
25.11.2010 20:45 9 571 920 2004.hcc !!!???
11/25/2010 20:45 29 284 854 2005.hcc
11/25/2010 20:43 27 118 986 2006.hcc
25.11.2010 20:41 25 807 886 2007.hcc
11/25/2010 20:40 30 017 634 2008.hcc
25.11.2010 20:36 40 722 197 2009.hcc
25.11.2010 20:45 19 052 764 2010.hcc
25.11.2010 20:29 432 ticks.dat
8 dosya 181.576,673 bayt
C:\Program Files\MetaTrader 5\Bases\Alpari-Demo\history\USDJPY klasörünün içeriği
11/25/2010 20:35 <DIR> .
25.11.2010 20:35 <DIR> ..
25.11.2010 20:30 13 321 824 1999.hcc !!!???
11/25/2010 20:30 14 870 679 2000.hcc
25.11.2010 20:31 15 988 083 2001.hcc
11/25/2010 20:32 16 183 428 2002.hcc
25.11.2010 20:32 16 278 648 2003.hcc
11/25/2010 20:33 15 826 002 2004.hcc
11/25/2010 20:33 14 135 874 2005.hcc
11/25/2010 20:34 14 415 090 2006.hcc
25.11.2010 20:34 14 566 246 2007.hcc
25.11.2010 20:35 15 742 735 2008.hcc
25.11.2010 20:36 16 502 892 2009.hcc
25.11.2010 20:36 15 130 653 2010.hcc
25.11.2010 20:29 432 ticks.dat
13 dosya 182.962.586 bayt
Toplam dosya:
52 dosya 715 434 792 bayt
44 klasör 2 857 349 120 bayt ücretsiz
İfadelerinizin gerçeklikle uyuşmadığı bir şey (bazıları olsa bile).
MQ'dan biri ekran görüntüsü istedi (görev çubuğunda MT5 yok). Kale:
Sorular:
Giriş parametrelerindeki değişikliklerin izlenmesini uygulamaya çalıştıklarından şüpheleniyorum ...
IMHO, kullanıcının giriş parametrelerini değiştirip değiştirmediğine bakılmaksızın bir çift OnDeInit - OnInit veya her zaman çağırmak gerekir. Programcının görevi bunu anlamaktır.
Veya kullanıcı sekmelerde hiçbir şeyi değiştirmediyse, bu işlevlerden birini veya diğerini çağırmayın. Ardından, değişiklik olup olmadığını niteliksel olarak izlemeniz gerekir.