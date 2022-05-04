Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 209
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
bana danışmanların nasıl indirildiğini söyle
Uzman Danışmanlar Editörden (Araçlar -> Kod Tabanı) veya bu portaldan Kod Tabanı bölümünden indirilebilir.
Bundan sonra, Expert Advisors \MQL5\Experts dizinine yerleştirilmelidir.
Göstergeler burada canlı - \MQL5\Göstergeler
Buradaki kitaplık - \MQL5\Libraries
Komut dosyaları burada - \MQL5\Scripts
not
Danışmanlar (yalnızca danışmanlar değil) Editörden yüklenirse, kendilerinin doğru dizinde bulunmaları gerekir.
BEYLER GELİŞTİRİCİLER!
PEKİ, TEST CİHAZININ / OPTIMIZERİN OPTİMİZASYONU ÜZERİNDE ÇALIŞIYORSUNUZ. ÇALIŞMASI İMKANSIZ OLDUĞU İÇİN FRENLER!!!
MT5'te gerçekten iyileştirmeler ve yeni özellikler umuyordum, ancak gerçek şu ki özellikler var gibi görünüyor (az da olsa), ancak kullanılamazlar.
ayrıca, bir aksaklıkta bir aksaklık ve korkunç frenler ... platformla ilgili gerçek bir hayal kırıklığı ve sanırım tek ben değilim ...
Build 360: Run Single Test (Tek Testi Çalıştır) menü öğesi, optimizasyon tamamlandıktan sonra etkin değil (şekle bakın). kalemlerle çalıştırma parametrelerinde sürmek yeterli değildi)))
BEYLER GELİŞTİRİCİLER!
PEKİ, TEST CİHAZININ / OPTIMIZERİN OPTİMİZASYONU ÜZERİNDE ÇALIŞIYORSUNUZ. ÇALIŞMASI İMKANSIZ OLDUĞU İÇİN FRENLER!!!
MT5'te gerçekten iyileştirmeler ve yeni özellikler umuyordum, ancak gerçek şu ki özellikler var gibi görünüyor (az da olsa), ancak kullanılamazlar.
Hızı değerlendirebilmeniz için lütfen testlerin ayrıntılarını sağlayın.
Günlüklerdeki hesaplamaların hacmine dikkat ettiğinizden emin olun - hesaplanan kene sayısının bir göstergesi. Genellikle on milyonlarca kene vardır.
Expert Advisor kodunun herhangi bir satırını yazarken mutlaka "bu satır 10-20-50-100 milyon kez çağrılacak" diye düşünmeli ve kodu buna göre optimize etmelisiniz.
Mucizeler gerçekleşmez - büyük miktarda veri uygun kaynaklar gerektirir. MetaTrader 5'te, yerel ve uzak test aracıları aracılığıyla ticaret stratejisi test etme kapasitelerinin yatay ölçeklenmesini sağladık.
Her yapı ile test cihazının hızı artar - performansı artırmak için sürekli çalışıyoruz.
ayrıca, bir aksaklıkta bir aksaklık ve korkunç frenler ... platformla ilgili gerçek bir hayal kırıklığı ve sanırım tek ben değilim ...
Build 360: Run Single Test (Tek Testi Çalıştır) menü öğesi, optimizasyon tamamlandıktan sonra etkin değil (şekle bakın). kalemlerle çalıştırma parametrelerinde sürmek yeterli değildi)))
Optimizasyon henüz tamamlanmamış olabilir ve bu nedenle tek bir test çalıştırma komutu hala engellenmiş olabilir. Lütfen tekrar kontrol edin.
Kendim kontrol ettim - tek test ekibinin kilidi, test tamamlanır tamamlanmaz açılır.
360 oluşturun. Test cihazında birkaç kez "test aracısı başarısız oldu" mesajları vardı.
Yerel aracıları yanlışlıkla 3000'den itibaren normal bağlantı noktalarına hizmet olarak mı kurdunuz? Yerel bilgisayara yerel aracıları manuel olarak yüklemeye gerek yoktur.
Temsilci listesinin bir ekran görüntüsünü sağlayın lütfen.
Aynen öyle, "olmak"! Test cihazının bir sonraki kullanımıyla, geçmiş düzeltilebilir (özellikle şimdi, farklı DC'ler için tam yokluktan çarpık verilere kadar birçok eksikliği olduğunda).
Kullanıcı, üzerine düşen mutluluğu anlamıyor! Ayarlarda "İSTİYORUM, yalnızca bir kullanıcının veya bir uzmanın/komut dosyasının/göstergenin isteği üzerine istiyorum" onay kutusunu ekleyin. Ve "MT5 otomatik güncellemesini zorlamak İSTEMİYORUM" da.
Arkamızda 10 yıllık ticaret platformları geliştirme olmasaydı, o zaman böyle keneler yapabilirdik.
Ancak deneyimlerimiz, güncellemeleri devre dışı bırakmanın veya tarihin manuel olarak indirilmesini ayarlamanın kesinlikle imkansız olduğunu açıkça göstermektedir.
Arkamızda 10 yıllık ticaret platformları geliştirme olmasaydı, o zaman böyle keneler yapabilirdik.
Ancak deneyimlerimiz, güncellemeleri devre dışı bırakmanın veya tarihin manuel olarak indirilmesini ayarlamanın kesinlikle imkansız olduğunu açıkça göstermektedir.
Ve buna ne dersin?
Danışman çalışırken, bu mesaj göründüğünde, siz manuel olarak herhangi bir eylemi seçene kadar ve uzun süre bilgisayarın yakınında olmazsam terminal çalışmaz. hepsi han.
Yerel aracıları yanlışlıkla 3000'den itibaren normal bağlantı noktalarına hizmet olarak mı kurdunuz? Yerel bilgisayara yerel aracıları manuel olarak yüklemeye gerek yoktur.
Temsilci listesinin bir ekran görüntüsünü sağlayın lütfen.
İşte C:\Program Files\MetaTrader 5\tester klasörünün içeriği:
30.10.2010 02:35 <DIR> .
30.10.2010 02:35 <DIR> ..
30.10.2010 02:35 <DIR> günlükleri
30.10.2010 02:35 <DIR> Temsilci-127.0.0.1-3000
30.10.2010 05:55 <DIR> Yönetici
30.10.2010 05:55 <DIR> Temsilci-0.0.0.0-2000
08.11.2010 11:13 454 MACD Sample.set
16.11.2010 01:24 422 20_200_pips_MQL5_v1.set
11/12/2010 04:20 422 is7n_trend.set
26.11.2010 01:36 <DIR> canlı güncelleme
Daha önce, önceki yapılardan birinde test cihazının çalışamazlığıyla başa çıkmak amacıyla yerel bir aracı yükleme girişiminde bulunuldu. Bu, on yıllık deneyiminizin bir kopyası ve zorunlu güncellemeyi devre dışı bırakmayı kategorik olarak reddediyor. ;)
Ve buna ne dersin?
Danışman çalışırken, bu mesaj göründüğünde, siz manuel olarak herhangi bir eylemi seçene kadar ve uzun süre bilgisayarın yakınında olmazsam terminal çalışmaz. hepsi han.
Ve buna ne dersin?
Danışman çalışırken, bu mesaj göründüğünde, siz manuel olarak herhangi bir eylemi seçene kadar ve uzun süre bilgisayarın yakınında olmazsam terminal çalışmaz. hepsi han.
Bu pencere bilgi amaçlıdır, kalıcı değildir ve GUI'yi engellemez.
Göründüğünde, programın diğer pencerelerini kontrol edebilir, diğer diyalogları (örneğin ticaret) çağırabilir vb.
Tabii ki, bu pencere Uzman Danışmanların veya komut dosyalarının çalışmasını hiçbir şekilde engellemez - terminalin herhangi bir işlevini kullanarak çalışmaya devam ederler.