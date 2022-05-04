Ticaret Sistemleri Birliği. Çalışmaya devam ediyoruz. - sayfa 344
Hmm ... Arkadaşlar, anlıyorum, Baskakov geri zekalısı palyaçoluk yapıyor. Bir palyaçodan ne alınmalı ... Ama neden onu seviyorsun?
Neden, her türden bir sürü araç alırsanız, DAİMA çalışmayan çoğu "çöp"ü içereceği açıktır. 20/80 kuralı tam olarak yürürlüktedir.
Ancak, dokuzuncu ay boyunca yalnızca Lig'in sistemleriyle çalışmama ve yalnızca birleşmemiş olmama rağmen, Lig'den bir "çöp kutusu" olarak bahsetmek gerekirse, aynı zamanda aylık ortalama %10'luk bir büyümeye de dayanabiliyorum. en az %1000 marj seviyesi ile! Bu tür sonuçlarla kim övünebilir? En azından Signals'da, en azından başka bir yerde?
Şu anda gerçek hayatta çalışan en iyi sistemimin bir tablosu (Mayıs başından beri 29 işlem):
İşte en iyilerden ikincisi (Mayıs ortasından bu yana 61 işlem, gerçek hayattaki en fazla işlem sayısı):
İşte en iyilerin üçüncüsü (Temmuz ortasından bu yana 29 işlem):
İşte şu anda gerçek hayatta faaliyet gösteren en eski TS (Nisan ayının başından bu yana 47 işlem):
Buradaki "çöp" nerede?
Giguuli'n bile yok
Bana baharın ortasından beri çalışan sistemlerinizi gösterin. Sonra Mercedes hakkında konuşuruz, palyaço.
Bana baharın ortasından beri çalışan sistemlerinizi gösterin. Sonra Mercedes hakkında konuşuruz, palyaço.
Dinle, bu basit. Kilitleri (çitleri) olan bir sistem, sizinki gibi yıllarca yaşayabilir, sıfır civarında asılı kalabilir.
Önce bu "kilitli sistemin" grafiğini göster! "Yıllarca yaşamak" için. Ve sonra konuşacağız. İleri bir dönemdeki bir test cihazında bile, böyle bir tane elde edemezsiniz. Ve demoda - ve daha da fazlası (gerçekten kekemelik yapmıyorum).
GERÇEK'im var. Ayrıca her sistemde SL ve asla günlük aralığı geçmez. Ve marj seviyesi %1000'den az değildir.
Evet, hesap küçük. Ama yine de, çoğunluk için, gördüğüm kadarıyla durum böyle değil.
Önce bu "kilitli sistemin" grafiğini göster! "Yıllarca yaşamak" için. Ve sonra konuşacağız. İleri dönemdeki test cihazında bile, böyle bir yaban turpu alacaksınız. Ve demoda - ve daha da fazlası (gerçekten, kekemelik yapmıyorum).
GERÇEK'im var. Evet, hesap küçük. Ama yine de, çoğunluk için, gördüğüm kadarıyla durum böyle değil.
Bir çöplüğün var, gerçek
Yani bir çöplüğün bile yok ... Sadece erik ... Ve benim "çöplüğüm" beş yıldır yaşıyor ...
Yani bir çöplük bile yok ... Sadece erik ... Ve benim "çöplüğüm" beş yıldır yaşıyor ...
Evimde yaşıyorum ve sen beş yıl oldun... anlaşılabilir
Evet evet. Ve burada - tatilde tamamen oligark. Devam et, aptal.
Bakiyeye göre ilk 20:
Denge açısından en iyi tablosu:
Ticaret kalitesi açısından en iyi TS:
Ticaret kalitesine göre en iyi TS tablosu:
En az 50 işlem içeren en eski TS :
En az 50 işlemle en eski araçların tablosu:
