Ticaret Sistemleri Birliği. Çalışmaya devam ediyoruz. - sayfa 339
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Yeni soru.
Trade Receiver Free programını indirdim. program ücretsizdir
Kullanım talimatları, tedarikçiye ücretsiz bir lisans için bir talep gönderin - nerede? gibi? belirsiz
Yeni soru.
Trade Receiver Free programını indirdim. program ücretsizdir
Kullanım talimatları, tedarikçiye ücretsiz bir lisans için bir talep gönderin - nerede? gibi? belirsiz
Bu tür soruları forum başlığında değil, program geliştiricilerinden sormak daha mantıklı.
Peki iki yıl sonra nasıl? Kâr var mı? Sonuçlar nelerdir?
nasıl işleneceği henüz net olmayan verilerle sonuçlanır. iyi, komisyonların ve takasların yenilmesi)
Peki iki yıl sonra nasıl? Kâr var mı? Sonuçlar nelerdir?
İyi tamam. Böyle...
League of Trading Systems'ı kullanmanın sonuçları hakkında rapor
Yukarıda belirtildiği gibi, ana sonuç veri olmasıdır. Her şeyi onlar için başlattım. İki yıl önce, bunların var olup olmayacağını ya da herhangi bir şekilde kullanmanın mümkün olup olmayacağını bilmiyordum. Şimdi onlar ve ben onları kullanıyorum. Ancak, "nasıl işleneceğinin net olmadığı" da doğrudur, sonuç olarak benim işlemem daha sezgiseldir.
Gerçekte, Ligi gerçek hayatta Yeni Yıl'da bir yerde kullanmaya başladım. Sonuçlar an itibariyle.
Aylık gelir:
Kademeli olarak kârlılık (2016'nın başından beri açılan hesap, dünün Cuma akşamına ait rapor):
Halihazırda gerçek hayatta çalışan bireysel araçlar için durum şu şekildedir (22 sistem aynı anda çalışıyor, bu nedenle görüntü "neredeyse karmakarışık" ama daha iyisini sunamam). Y ekseninde - doğrudan hesabın dolarları:
Şu anda gerçek dünyada çalışan en iyi araçlardan beşi:
Şahsen ben mutluyum.
Uzun zamandır bir sonraki araç çalışmayı durdurduğunda ve bir düşüşe geçtiğinde bir rahatsızlığım olmadı. Ve uzun süre yazdığım, sonra uzun süre hata ayıkladığım bir Uzman Danışman'ın ne kadar üzüldüğümü hatırlıyorum - ticarette tarihte olduğundan değil, tamamen farklı bir davranış göstermeye başlıyor. Şimdi böyle bir şey yok. Her zaman yalnızca geçmişte hata ayıklanmayan, aynı zamanda bazı olumlu demo geçmişine sahip bir dizi sistemim vardır.
Ayrıca, bu "çalışmayı durdurur" olayının tam olarak ne zaman olduğunu biliyorum. Bir sonraki düşüşte, kontrol parametrelerine bakıyorum - ve buna izin verilip verilmediğine bakıyorum. Kabul edilemez ise - araç hemen gerçek durumdan çıkarılır, yeniden optimize edilir ve ortak havuza gönderilir. Eğer caiz ise nefes almaya devam eder ve ticarete devam eder.
Lig, TS'nin karlılığının karmaşıklığından tamamen bağımsız olduğunu kanıtlamıştır. Karmaşık araçlar daha fazla kar sağlar, ancak stabiliteleri çok düşüktür ve daha hızlı arızalanırlar ve bu süre zarfında daha fazla boşalırlar. Basit TS daha az kar sağlar, ancak çok daha yavaş başarısız olurlar, bu da bunu zamanında fark etmeyi ve sistemi yeniden optimize etmeyi veya sadece ticaretten kaldırmayı mümkün kılar. Sonuç olarak, toplam kâr basit bir araç için ve karmaşık bir araç için aynıdır. Sunulan isimlerle, gerçek hayatta 22 ticari aracın her birinin özünü görebilirsiniz. Onlara iki peni kadar basit sahibim ve kod tabanında her şey serbestçe kullanılabilir.
Her şey şimdi olduğu gibi devam ederse, Yeni Yıl'da bir yerde muhtemelen bir sinyal açılacaktır. Her ne kadar hala su üzerinde böyle bir dirgen ile yazılmış olsa da ... böyle bir dirgen ile ...
İyi tamam. Böyle...
League of Trading Systems'ı kullanmanın sonuçları hakkında rapor
Yukarıda belirtildiği gibi, ana sonuç veri olmasıdır. Her şeyi onlar için başlattım. "Nasıl işleneceğinin net olmadığı" da doğrudur, sonuç olarak benim işlemim daha sezgiseldir.
Gerçekte, Yeni Yıldan bu yana Lig'i gerçek hayatta bir yerlerde kullanmaya başladım. Sonuçlar an itibariyle.
Aylık kar:
Kademeli olarak kârlılık (2016'nın başından beri açılan hesap, dünün Cuma akşamına ait rapor):
Halihazırda gerçek hayatta çalışan bireysel araçlar için durum şu şekildedir (22 sistem aynı anda çalışıyor, bu nedenle görüntü "neredeyse karmakarışık" ama daha iyisini sunamam). Y ekseninde - doğrudan hesabın doları cinsinden:
Şahsen ben mutluyum.
Uzun zamandır bir sonraki araç çalışmayı durdurduğunda ve bir düşüşe geçtiğinde bir rahatsızlığım olmadı. Ve uzun süre yazdığım, sonra uzun süre hata ayıkladığım bir Uzman Danışman'ın ne kadar üzüldüğümü hatırlıyorum - ticarette tarihte olduğundan değil, tamamen farklı bir davranış göstermeye başlıyor. Şimdi böyle bir şey yok. Her zaman yalnızca geçmişte hata ayıklanmayan, aynı zamanda bazı olumlu demo geçmişine sahip bir dizi sistemim vardır.
Ayrıca, bu "çalışmayı durdurur" olayının tam olarak ne zaman olduğunu biliyorum. Bir sonraki düşüşte, kontrol parametrelerine bakıyorum - ve buna izin verilip verilmediğine bakıyorum. Kabul edilemez ise - araç hemen gerçek durumdan çıkarılır, yeniden optimize edilir ve ortak havuza gönderilir. Eğer caiz ise nefes almaya devam eder ve ticarete devam eder.
Lig, TS'nin karlılığının karmaşıklığından tamamen bağımsız olduğunu kanıtladı. Karmaşık araçlar daha fazla kar sağlar, ancak stabiliteleri çok düşüktür ve daha hızlı arızalanırlar ve bu süre zarfında daha fazla boşalırlar. Basit TS daha az kar sağlar, ancak çok daha yavaş başarısız olurlar, bu da bunu zamanında fark etmeyi ve sistemi yeniden optimize etmeyi veya sadece ticaretten kaldırmayı mümkün kılar. Sonuç olarak, toplam kâr basit bir araç için ve karmaşık bir araç için aynıdır.
Her şey şimdi olduğu gibi devam ederse, Yeni Yıl'da bir yerde muhtemelen bir sinyal açılacaktır. Her ne kadar hala su üzerinde böyle bir dirgen ile yazılmış olsa da ... böyle bir dirgen ile ...
İyi tamam. Böyle...
Genel olarak, dürüst olmak gerekirse, bir çeşme değil. Mart sonucu iyi, ancak genel arka plana karşı istatistiksel bir aykırı gibi görünüyor. Ve genel arka plan öyle görünüyor ki, 100-200-400 rasgele alınır, bunlardan en iyileri seçilir, zaman geçer, ortalama sonuçları doğal olarak sıfır civarında olur, bu yüzden başka rasgeleler ile değiştirilirler ve sonsuza kadar böyle devam eder. Onlar. evrimsel seçim bu durumda çalışmaz, çünkü orijinal TS, olduğu gibi çalışmaz.
Genel olarak, dürüst olmak gerekirse, bir çeşme değil. Mart sonucu iyi, ancak genel arka plana karşı istatistiksel bir aykırı gibi görünüyor. Ve genel arka plan öyle görünüyor ki, 100-200-400 rasgele alınır, bunlardan en iyileri seçilir, zaman geçer, ortalama sonuçları doğal olarak sıfıra yakın olur, böylece başka rasgeleler ile değiştirilirler ve sonsuza kadar böyle devam eder. Onlar. evrimsel seçim bu durumda çalışmaz, çünkü orijinal TS, olduğu gibi çalışmaz.
Hmm... Bir "çeşme" mi istediniz??? Her ayın Mart gibi olması için??? Açıkçası bu tesadüfi bir şans... Marj seviyesinin %1000'in altına düşmemesine sürekli özen gösteriyorum, en az %1500 rakamını tercih ediyorum. Sizce bu seviyede aylık ortalama gelir ne olur?
Palyaço Baskakov gibi olmayın - Lig Kâse değil, sadece başarılı bir demo geçmişine sahip sürekli olarak iyi yağlanmış araçlara sahip olmak için bir fırsat. Ve görev, aralarından en iyisini seçmektir.
"Orijinal TS çalışmıyor" konusuna gelince - çünkü her zaman "işe yarayanlar" yoktur! Görev bu, onları sürekli değiştirmek, en iyilerini seçmek! Mevcut piyasaya uygun olanlar...
Şimdi hedefim ayda sabit bir %10'a ulaşmak. Bakalım nasıl yapacağım...
Hmm... Bir "çeşme" mi istediniz??? Her ayın Mart gibi olması için??? Açıkçası bu tesadüfi bir şans... Marj seviyesinin %1000'in altına düşmemesine sürekli özen gösteriyorum, en az %1500 rakamını tercih ediyorum. Sizce bu seviyede aylık ortalama gelir ne olur?
Palyaço Baskakov gibi olmayın - Lig Kâse değil, sadece bazı başarılı demo geçmişine sahip, sürekli olarak iyi kurulmuş bir araç geçmişine sahip olmak için bir fırsat. Ve görev, aralarından en iyisini seçmektir.
"Orijinal TS çalışmıyor" konusuna gelince - çünkü her zaman "işe yarayanlar" yoktur! Görev bu, onları sürekli değiştirmek, en iyilerini seçmek! Mevcut piyasaya uygun olanlar...
Şimdi hedefim ayda sabit bir %10'a ulaşmak. Bakalım nasıl yapacağım...
Hmm... Bir "çeşme" mi istediniz??? Her ayın Mart gibi olması için??? Açıkçası bu tesadüfi bir şans... Marj seviyesinin %1000'in altına düşmemesine sürekli özen gösteriyorum, en az %1500 rakamını tercih ediyorum. Sizce bu seviyede aylık ortalama gelir ne olur?
Palyaço Baskakov gibi olmayın - Lig Kâse değil, sadece bazı başarılı demo geçmişine sahip, sürekli olarak iyi kurulmuş bir araç geçmişine sahip olmak için bir fırsat. Ve görev, aralarından en iyisini seçmektir.
"Orijinal TS çalışmıyor" konusuna gelince - çünkü her zaman "işe yarayanlar" yoktur ! Görev bu, onları sürekli değiştirmek, en iyilerini seçmek! Mevcut piyasaya uygun olanlar...
Şimdi hedefim ayda sabit bir %10'a ulaşmak. Bakalım nasıl yapacağım...
Onları bulamadın. Ve neye dayanarak bunların hiç var olmadığını iddia ediyorsunuz? Onları bulamadığınız için mi? Yani uzaya uçmadın ve bir denizaltı değildin ve bilmediğin ve nasıl yapacağını bilmediğin daha birçok şey var ... - ve tüm bunların var olmamasının tek nedeni bu ?...
Mantığınız hatalı.