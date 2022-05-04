Ticaret Sistemleri Birliği. Çalışmaya devam ediyoruz. - sayfa 346
Teşekkür ederim. Açık. Kötü niyetli olarak sormadım.
Benim için denge, TS'nin öneminin çok doğru bir ölçüsü değil. Hatta grafiğe bakıyorum.
Evet, bakiye tamamen önemsiz bir değer yapıyor.
Ancak, tekrar ediyorum - fazla kalanlarım yok ve her sistemdeki SL, bir günlük aralıktan fazla değil. Dolayısıyla bu durumda denge eğrisi, öz sermaye eğrisinden çok farklı değildir.
Bakiyeye göre ilk 20:
Denge açısından en iyi tablosu:
Ticaret kalitesi açısından en iyi TS:
Ticaret kalitesinde en iyiler tablosu:
En az 50 işlem içeren en eski TS :
En az 50 işlemle en eski araçların tablosu:
Bugün altın yeniden patladı ve yine gerçek hayattaki sistemler bu hareketi neredeyse tamamen yakaladı.
Sonuç olarak, Eylül ayında zaten çok büyük bir kâr var, %20'den fazla, Eylül sonuna kadar kaybetmemek iyi olur.
Zor olay! :-)
PAMM'de teklif vermede iyi şanslar!!!
not Ben kendim burada açık artırmayla ilgili verileri hazırlayacağım, az çok ilginç ve böylece sonuç - size bildireceğim!
Şimdiye kadar, handikap ve şansa takıldığınıza dair bir görüş var.
728 TS'de Lig'i yapmanızı ve bu Kapsamlı Ticaret Yaklaşımıyla işlem yapmanızı, Moskova Borsası'nda vadeli işlemlerde normal işlem yapmanızı hiçbir şey engelleyemez!
Hadi, hadi... İlginç olacak.
Şimdiye kadar benim için her şey yolunda, üçüncü ay için ayda %10'luk bir büyümeyi en az %1000'lik bir marj seviyesiyle sürdürüyorum. Ligde şimdiden 850'den fazla TS var, hesapta 500 dolardan fazla
Yani tabloların göstergeleri zaten gerçek dünyadan mı geliyor? Yoksa bir şey mi kaçırdım?
Numara. Tablo göstergeleri yalnızca demo ile.
Gerçek - Ayrı bir hesabım var, onun üzerindeki ortak havuzdan uzmanları açıp kapatıyorum.
Düşüşten çıktığımda sinyali açacağım.
Merak olsun diye değil, konudan haberdar olmak için.) Şubeye bakıyorum.
Ana Alparish gerçek hesabımın bağlantısını verebilirim. Ligdeki en iyi 27 araç şu anda orada çalışıyor. Aslında onu kendin bulabilirsin - o Alparish reytinginde. PAMM'nin adı Start_2016 (2016'nın başından beri çalışmakta olan alt çizgi sayesinde, aksi takdirde, aynı isimde, ancak bir boşluk aracılığıyla, o zaman çalışan, ancak uzun zaman önce kapanan bir PAMM'nin de olduğu ortaya çıkıyor)