Onları bulamadın. Ve neye dayanarak bunların hiç var olmadığını iddia ediyorsunuz? Onları bulamadığınız için mi? Yani uzaya uçmadın ve bir denizaltı değildin ve bilmediğin ve nasıl yapacağını bilmediğin daha birçok şey var ... - ve tüm bunların var olmamasının tek nedeni bu ?...
Mantığınız hatalı.
Hiçbir şey böyle değil. Mantık çok doğru. Kendime sistem arıyorum. Ve tam olarak ne bulduğuma veya bulamadığıma güvenmek oldukça mantıklı. Ben de ticaret yapıyorum!
Biri bana "her zaman kâr eden bir sistem" gösterirse, fikrimi değiştiririm. Şimdiye kadar kimse göstermedi.
Lig Kase değil, çöp toplayıcı
Aynen öyle.
Geri dönüşüm tesisim bu çöp kutusunda çalışıyor. Lig'de daha fazla TC'nin kârsız olduğunu her zaman söylemişimdir. Sistemlerin yaklaşık %10'u prensipte kâr göstermez - ne tarihte ne de gerçek hayatta ve iki yıl boyunca kazanç süreleri çok kısaydı, kelimenin tam anlamıyla bir hafta, en fazla iki. Tarihteki sistemlerin yaklaşık yarısı iyi sonuçlar gösteriyor, ancak demo ticarete konulduğunda çok hızlı bir şekilde birleşmeye başlıyorlar, sadece bazen biraz kazanıyorlar, sonra daha da kaybediyorlar. Ve sistemlerin sadece yaklaşık %15-20'si "dönemsel kazançlarla sıfıra yakın" gösteriyor. Bu tür sistemlerden en umut verici olanı seçiyorum.
Benim düşünceme göre, bu oldukça normal bir atık geri dönüşümü, modern dünyada tüm endüstriler bununla meşgul - neden ticaret alanında onlara katılmıyorsunuz?
Hadi Zhora, şampiyonaya katıl!
Ne için? Anlam? 700 kişilik kendi şampiyonluğum var... Bana yeter.
Aynen öyle.
Kodobaza'ya gel, senin için cennet var
Ne için??? Tanım gereği cennet olamaz - oradaki sistemlerin hiçbirinde otomatik durdurma, otomatik raporlama, otomatik komut dosyası oluşturma, "çöp geri dönüşüm tesisime" bağlanmak için ne gerekiyorsa yapın.
Sadece bir aptal bana böyle bir şey önerebilir. Ve sen Baskakov, akıllı bir bakışla böyle bir sapkınlık vermeden önce en az bir düzine bilinçli faydalı kod satırı yaz.
Aynen öyle.
Sebep bu. Sisteminiz bir tür genetik seçilimdir. Çok mantıklı bir fikir, ben de benzer bir şey yapmak istedim. Ancak seçim, yalnızca seçilen adayların rastgele olmayan, istikrarlı bir büyüme özelliğine sahip olması durumunda başarılı olacaktır. Ve orada değil, bu yüzden seçim boşuna çalışıyor. Onlar. "Lig" gerekli ancak yeterli olmayan bir koşuldur . Yeterlilik için ikinci gerekli koşul, araçların işletilmesidir ve görünüşe göre değiller. Onlar. sıfır paspas ile 1000 araç. pozitif m.d'ye sahip bir TS'den bile portföy toplamama beklentisi. ne Lig ile ne de başka bir seçim ve filtreleme sistemi ile.
Optimizasyon / seçim kriterleri "sağlam"!
"Kararlılık" ve optimizasyon / kâr / zarara göre seçim - yeniden eğitim / uydurma.
Bakiyeye göre ilk 20:
Denge açısından en iyi tablosu:
Ticaret kalitesinde en iyisi:
Ticaret kalitesinde en iyiler tablosu:
En az 50 işlemle en eski 20 araç:
En az 50 işlem görmüş en eski araçların tablosu: