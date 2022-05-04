Ticaret Sistemleri Birliği. Çalışmaya devam ediyoruz. - sayfa 338

Yeni yorum
 
Şu anki durum (tüm TS, sabit bir minimum lot ile bir demo hesabında çalışır).

Bakiyeye göre ilk 20:

Denge açısından en iyi tablosu:

Ticaret kalitesine göre ilk 20 TS:

Ticaret kalitesinde en iyiler tablosu:

En az 50 işlem içeren en eski 20 TS :

En az 50 işlem görmüş en eski araçların tablosu:

 
Şu anki durum (tüm TS, sabit bir minimum lot ile bir demo hesabında çalışır).

Bakiyeye göre ilk 20:

Denge açısından en iyi tablosu:

Ticaret kalitesi açısından en iyi TS:

Ticaret kalitesinde en iyiler tablosu:

En az 50 işlem içeren en eski TS :

En az 50 işlem görmüş en eski araçların tablosu:


 
Şu anki durum (tüm TS, sabit bir minimum lot ile bir demo hesabında çalışır).

Bakiyeye göre ilk 20:

Denge açısından en iyi tablosu:

Ticaret kalitesi açısından en iyi TS:

Ticaret kalitesine göre en iyi TS tablosu:

En az 50 işlem içeren en eski TS :

En az 50 işlem görmüş en eski araçların tablosu:


 
İyi günler, forum kullanıcıları, bir sorum var, strateji test cihazında python ile yazılmış bir danışmanı çalıştırmak mümkün müdür?
 
Олег Юдин :
İyi günler, forum kullanıcıları, bir sorum var, strateji test cihazında python ile yazılmış bir danışmanı çalıştırmak mümkün müdür?

Bu iş parçacığında ne var?

Python severlerin buraya düşmesi pek olası değil... Tamamen habersizim... Bence imkansız, metatrader'da danışmanlar MT4-5'te yazılmalı ama kim bilir... Python artık moda akım...

[Silindi]  
Georgiy Merts :

Bu iş parçacığında ne var?

Python severlerin buraya düşmesi pek olası değil ...

Ona Lig'den bahset, en azından biri şubenize girdi. Tatil
 
Vladimir Baskakov :
Ona Lig'den bahset, en azından biri şubenize girdi. Tatil

Neden ondan bahsedelim - şubenin ilk mesajında her şey anlatılıyor...

[Silindi]  
Georgiy Merts :

Evet neden bahsedelim - şubenin ilk mesajında her şey anlatılıyor...

Sevdiğini tekrar et
 
Олег Юдин :
İyi günler, forum kullanıcıları, bir sorum var, strateji test cihazında python ile yazılmış bir danışmanı çalıştırmak mümkün müdür?

https://www.mql5.com/ru/docs/integration/python_metatrader5

Документация по MQL5: Интеграция / MetaTrader для Python
Документация по MQL5: Интеграция / MetaTrader для Python
  • www.mql5.com
MetaTrader для Python - Интеграция - Справочник MQL5 - Справочник по языку алгоритмического/автоматического трейдинга для MetaTrader 5
 
Şu anki durum (tüm TS, sabit bir minimum lot ile bir demo hesabında çalışır).

Bakiyeye göre ilk 20:

Dengeye göre en iyi araçların tablosu:

Ticaret kalitesine göre ilk 20 TS:

Ticaret kalitesine göre en iyi TS tablosu:

En az 50 işlem içeren en eski TS :

En az 50 işlem görmüş en eski araçların tablosu:


1...331332333334335336337338339340341342343344345...360
Yeni yorum