Yine, hiçbir şey yapmayan bazı serseriler dışarı fırladı.
Vitaly Muzichenko :
Yine, hiçbir şey yapmayan bazı serseriler dışarı fırladı.
Bir cümlede, aynı anda iki asılsız ifade. Hiçbir şey yapmadıklarına ve serseri olduklarından emin olduklarına dair güven nereden geliyor?
Georgiy Merts :

Merhaba. Sizin yulaf lapanız gibi.

Ve benim için - her şey çok açık. 24 Uzman Danışmanın tümü her çiftte bulunur ve her birinde tarihteki en iyi ayarlar alınır. Tarihi bile sızdıran bir uzman kullanmanın amacı nedir?

Size düzenli olarak hatırlattığım Ligin hedefini unuttunuz mu - tarih için optimize edilmiş ve iyi bir demo geçmişi olan bir dizi farklı uzmana sahip olmak?

Tüm çiftler için aynı ayar setini kullanırsanız, bu Uzman Danışman en iyi ihtimalle bir sembolde optimizasyona sahip olacaktır. Gerisi - birleşecek. 28 geçmiş için optimize edilmiş Uzman Danışman yerine, geçmiş için optimize edilmiş 1 Uzman Danışman aldığım ortaya çıktı. Daha iyi olduğunu mu düşünüyorsun?

Ligin amacı birdir - herkesin kafasını kandırmak
 
Vladimir Baskakov :
Ligin amacı birdir - herkesin kafasını kandırmak

Nerede "aptal"? Kafayı kandırmak, kasten yanlış yönlendirmek demektir. Neden "herkesin kafasını karıştırıyorum"?

Georgiy Merts :

Nerede "aptal"? Kafayı kandırmak, kasten yanlış yönlendirmek demektir. Neden "herkesin kafasını karıştırıyorum"?

Saçma bir fikri manyak bir ısrarla destekliyorsunuz.
Vurgu nedir? Peki, tüm EA'ları kod tabanından alalım. Ve her biri belirli bir alanda kâr gösterecektir. Herkes. Ne olmuş?
 
Vladimir Baskakov :
Saçma bir fikri manyak bir ısrarla destekliyorsunuz.
Vurgu nedir? Peki, kod tabanından tüm EA'ları alalım. Ve her biri belirli bir alanda kâr gösterecektir. Herkes. Ne olmuş?

Desteklerim. Çünkü oldukça sağlıklı ve umut verici olduğunu düşünüyorum. Ve kafamı kime ve nereye kandırıyorum?

Kod tabanından tüm EA'lar da alınabilir. Ve bu doğru yoldur. Ancak bunun için kaynaklarım yok.

 
Şu anki durum (tüm TS, sabit bir minimum lot ile bir demo hesabında çalışır).

Bakiyeye göre ilk 20:

Denge açısından en iyi tablosu:

Ticaret kalitesinde en iyisi:

Ticaret kalitesinde en iyiler tablosu:

En az 50 işlem içeren en eski TS :

En az 50 işlem görmüş en eski araçların tablosu:


 
