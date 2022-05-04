Ticaret Sistemleri Birliği. Çalışmaya devam ediyoruz. - sayfa 337
Yine, hiçbir şey yapmayan bazı serseriler dışarı fırladı.
Merhaba. Sizin yulaf lapanız gibi.
Ve benim için - her şey çok açık. 24 Uzman Danışmanın tümü her çiftte bulunur ve her birinde tarihteki en iyi ayarlar alınır. Tarihi bile sızdıran bir uzman kullanmanın amacı nedir?
Size düzenli olarak hatırlattığım Ligin hedefini unuttunuz mu - tarih için optimize edilmiş ve iyi bir demo geçmişi olan bir dizi farklı uzmana sahip olmak?
Tüm çiftler için aynı ayar setini kullanırsanız, bu Uzman Danışman en iyi ihtimalle bir sembolde optimizasyona sahip olacaktır. Gerisi - birleşecek. 28 geçmiş için optimize edilmiş Uzman Danışman yerine, geçmiş için optimize edilmiş 1 Uzman Danışman aldığım ortaya çıktı. Daha iyi olduğunu mu düşünüyorsun?
Ligin amacı birdir - herkesin kafasını kandırmak
Nerede "aptal"? Kafayı kandırmak, kasten yanlış yönlendirmek demektir. Neden "herkesin kafasını karıştırıyorum"?
Nerede "aptal"? Kafayı kandırmak, kasten yanlış yönlendirmek demektir. Neden "herkesin kafasını karıştırıyorum"?
Saçma bir fikri manyak bir ısrarla destekliyorsunuz.
Desteklerim. Çünkü oldukça sağlıklı ve umut verici olduğunu düşünüyorum. Ve kafamı kime ve nereye kandırıyorum?
Kod tabanından tüm EA'lar da alınabilir. Ve bu doğru yoldur. Ancak bunun için kaynaklarım yok.
Bakiyeye göre ilk 20:
Ticaret kalitesinde en iyisi:
En az 50 işlem içeren en eski TS :
Bakiyeye göre ilk 20:
Ticaret kalitesinde en iyisi:
En az 50 işlem içeren en eski TS :
Bakiyeye göre ilk 20:
Ticaret kalitesinde en iyisi:
En az 50 işlem içeren en eski TS :
Bakiyeye göre ilk 20:
Ticaret kalitesi açısından en iyi TS:
En az 50 işlem içeren en eski TS :
