Ticaret Sistemleri Birliği. Çalışmaya devam ediyoruz. - sayfa 347
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Şimdiye kadar, handikap ve şansa takıldığınıza dair bir görüş var.
728 TS'de Lig'i yapmanızı ve bu Kapsamlı Alım Satım Yaklaşımıyla işlem yapmanızı, Moskova Borsası'nda vadeli işlemlerde normal işlem yapmanızı hiçbir şey engelleyemez!
Evet ve orada Birlik iyi çalışabilir! Lig bölümlerine sahip üç demo hesabı aynı şekilde açmanız ve aynı şekilde her sembole 24 TS bahis yapmanız gerekir. Ve sonra - işe yarayanları seçin. Ama bunu yapacak kaynaklara sahip değilim. Şimdi, hesaptan kârın çekilmesi söz konusuysa - o zaman bunu düşünebilirsiniz. En iyi durumda, bu sadece gelecek yıl olacak. Sonra göreceğiz.
Ana Alparish gerçek hesabımın bağlantısını verebilirim. Ligdeki en iyi 27 araç şu anda orada çalışıyor. Aslında onu kendin bulabilirsin - o Alparish reytinginde. PAMM'nin adı Start_2016 (2016'nın başından beri çalışmakta olan alt çizgi sayesinde, aksi takdirde, aynı isimde, ancak bir boşluk aracılığıyla, o zaman çalışan, ancak uzun zaman önce kapanan bir PAMM'nin de olduğu ortaya çıkıyor)
Açık sözlülüğün için teşekkürler George. Her ihtimale karşı not alacağım, ama başkalarının cüzdanlarına bakacak kıskanılacak bir insan değilim. İlginç fikirler çizmek veya hatalarını tekrar etmemek için oyuncuların hareketlerini gözlemlemek benim için ilginç.
Bakiyeye göre ilk 20:
Denge açısından en iyi tablosu:
Ticaret kalitesi açısından en iyi TS:
Ticaret kalitesine göre en iyi TS tablosu:
En az 50 işlem içeren en eski TS :
En eski araçların tablosu:
Bakiyeye göre ilk 20:
Denge açısından en iyi tablosu:
Ticaret kalitesi açısından en iyi TS:
Ticaret kalitesine göre en iyi TS tablosu:
En az 50 işlem içeren en eski TS :
En az 50 işlemle en eski araçların tablosu:
Bakiyeye göre ilk 20:
Denge açısından en iyi tablosu:
Ticaret kalitesi açısından en iyisi:
Ticaret kalitesinde en iyiler tablosu:
En az 50 işlem içeren en eski TS :
En az 50 işlemle en eski araçların tablosu:
Bakiyeye göre ilk 20:
Denge açısından en iyi tablosu:
Ticaret kalitesinde en iyisi:
Ticaret kalitesinde en iyiler tablosu:
En az 50 işlem içeren en eski TS :
En az 50 işlemle en eski araçların tablosu:
Daha iyi!
Hayat iyiye gidiyor Vladimir.Georges harika!
Hayat iyiye gidiyor Vladimir.Georges harika!
Şimdi gerçek ligden 30TS'im var.
Son zamanlarda seçim kriterlerini biraz değiştirdim - şimdi sadece son altı aydır "kritik parametrelere" bakıyorum. Gözlemlerime göre, tam olarak yarım yıl, DONANIM'ın çoğunun davranışlarını ciddi şekilde değiştirdiği dönemdir. Ek olarak, tarihsel testlerin sonuçlarına göre Üst Bölüme giren araçları hemen gerçek olarak koydum. Bu tür araçları Üst Bölüme koymak ve beklemek ve bir süre sonra gerçek araçlara bahse girmek genellikle mantıksızdır.
Georgiy Merts # :
Gözlemlerime göre, tam olarak yarım yıl, DONANIM'ın çoğunun davranışlarını ciddi şekilde değiştirdiği dönemdir.
O zaman konu şu: Son 5 ay için optimizasyon yapıyoruz, sonra bir ay kar elde ediyoruz ve yine optimizasyon!
O zaman konu şu: Son 5 ay için optimizasyon yapıyoruz, sonra bir ay kar elde ediyoruz ve yine optimizasyon!
Zhora neredeyse tam olarak bunu yapıyor. Aksine, portföy boşalmaya başladığında aşırıya kaçacaktır. İyi için, tüm göstergeler için ortalama kullanım ömrünü kâr olarak görebilirsiniz. Ama orada, bence hindilerle ilgili tarihleri kurtarılmadı. Veri varsa, görebilirsiniz.)
Hiç de küçük bir iş değil.