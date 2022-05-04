Ticaret Sistemleri Birliği. Çalışmaya devam ediyoruz. - sayfa 348
Zhora neredeyse tam olarak bunu yapıyor. Aksine, portföy boşalmaya başladığında aşırıya kaçacaktır. İyi için, tüm göstergeler için ortalama kullanım ömrünü kâr olarak görebilirsiniz. Ama orada, bence hindilerle ilgili tarihleri kaydedilmedi. Veri varsa, görebilirsiniz.)
Hiç de küçük bir iş değil.
Herhangi bir araç, "limit parametreleri" aşılır aşılmaz yeniden optimizasyona gider. Şimdi Ligde 950 TS var, her gün 5-10 yeniden optimize ediliyor.
Her şey "merhem üzerinde", senaryoların yardımıyla organize edildi, bu yüzden çok az endişe var.
Asıl sorunum gerçek araç seçimi. Bu ana görevdir.
dışarıdan sonsuz bir döngüye girmişsin gibi görünüyor... :-)
Ve genel olarak - borsada işlem yaptıktan sonra, Rus ihraççılarının, endekslerin, petrolün hisse senetleri için vadeli işlemler (Piyasa Derinliğini, siparişleri ve fiyattaki katılımcı hacimlerini görebileceğiniz zaman) - burada abartılı olan tek şey bu , bir tür korkunç sandbox gibi görünüyor !!!
Bu yüzden hemen "sonsuz döngü" hakkında konuşmayı seviyorum! Geçmişte hata ayıklanmış ve bazı başarılı demo işlemlerine sahip araçlara ihtiyacım var. Her şey. Bu "TS havuzunu" destekliyorum ve en umut verici olanlarını seçmekle meşgulüm.
Tekrar ediyorum - bana yapılan saldırılar ustaya yapılan saldırılara benzer, aynı aletlerle yürür, bozuk olanları alır, üstelik aynıları ve alet takımı her zaman aynıdır.
Benim de amacım buydu!
"Borsada işlem yapmak" hakkında - oldukça komik. Buradan daha fazla kazandıklarını görmedim. Ayda %10 aynı ve %30 mutluluk için olsa bile. Peki, tızı sabunla değiştirmenin ne anlamı var?
Spekülatörlerin ne kadar kazandığı kesin bir cevap verilemez. Sadece istatistikler var. Dolayısıyla borsada çoğu spekülatör para kaybeder (yaklaşık %95). Çoğu, ticaretin ilk yılında faaliyetlerini sona erdirir. 3 yıl sonra, spekülatörlerin sadece %1'i borsada kalır. Burası kum havuzu.
Bu istatistik nereden geliyor?
Genellikle 6 yaşından küçük çocuklar bu tür sorular sorar ve sonra kendilerini anlamak.
1. Ben de biraz önce "sonsuz döngü"den bahsettim! Geçmişte hata ayıklanmış ve bazı başarılı demo işlemlerine sahip araçlara ihtiyacım var. Her şey. Bu "TS havuzunu" destekliyorum ve en umut verici olanlarını seçmekle meşgulüm.
Tekrar ediyorum - bana yapılan saldırılar ustaya yapılan saldırılara benzer, aynı aletlerle yürür, bozuk olanları alır, üstelik aynıları ve alet takımı her zaman aynıdır.
Benim de amacım buydu!
2. "Borsada işlem yapmak" hakkında - oldukça komik. Buradan daha fazla kazandıklarını görmedim. Ayda %10 aynı ve %30 mutluluk için olsa bile. Peki, tızı sabunla değiştirmenin ne anlamı var?
1. "Sonsuz bir seçim döngüsü sorunu"ndan bahsediyorum.
2. Pekala, sabun için bız değiştirmenin amacı nedir?: orada her şey farklı - gerçek bir komisyoncuya kaydolun ve deneyin. Orada her şey farklı. Malzemeyi hazırlarken - size kişisel olarak yazacağım.
Burada her şey "kişisel olmayan" ve "kuru". Yazdım, BELİRLİ bir alıntı tedarikçisi var, burada her şey bulanık, DOLLS - yönlendiriciler gibi. İşte saçmalık. Piyasa Derinliği var, hacimler vs var, genel olarak Piyasa Derinliği'nde siparişinizi göreceksiniz, hangi hacimlere bakın - sizin için kapatmaya uygun olup olmadıklarını ... diğer. Orada çok daha ilginç. "Kişisel olmayan" Engel - kablolama tamamlandı. Hileli oyunlar için. BENİM NACİZANE FİKRİME GÖRE!
Not. Bakın hangi eğriler çizildi:
https://investor.moex.com/trader2021?user=289091
Not. Bakın hangi eğriler çizildi:
Pekala, PAMM'lerdeki en iyi yatırımcı ile karşılaştırın - en azından aynı Alpari'de, hatta RoboForex'te ... Ve en iyi değil, en kötü hesaplar hakkında bilgi almak daha da iyidir. Bana göre kesinlikle bir fark yok. "Gerçek bir komisyoncu farklı" nedir? Sizce, benim kuruş alım satımlarım "gerçek komisyoncu" bir yerden çıkacak??? Bunun hakkında zaten konuştum. Yerel tüccarların kendileri hakkında çok yüksek fikirleri var. Gerçekte, kesinlikle kimse bizim kuruşlarımızla ilgilenmiyor. "Forex mutfakları" veya "havalı borsalar" yok.
Ve ikinci gecikmeler ve puan farkları hakkında konuşmaya başladıklarında ve buradan "DC'ler tekerleklere tekerlek teli koydu" sonucuna varıldığında - bu bana hiç gülünç geliyor ... Evet, yüz dolarınız (peki, değilse) on) aynı Alpari için çok önemlidir ...
Ve en önemlisi - Forex'te bile, hisse senetlerinde bile, hala çalışanlarını seçmeniz gereken bir "TS havuzuna" ihtiyacınız var. Lig fikri bana her yerde çalışan bir kişi tarafından önerildi - hem hisse senetlerinde hem de forex çiftlerinde ve opsiyonlarda.
Bakiyeye göre ilk 20:
Denge açısından en iyi tablosu:
Ticaret kalitesi açısından en iyi TS:
En iyi ticaret kalitesi tablosu:
En az 50 işlem içeren en eski TS :
En az 50 işlemle en eski araçların tablosu: