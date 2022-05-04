Ticaret Sistemleri Birliği. Çalışmaya devam ediyoruz. - sayfa 345
Bu eğriler ne anlama geliyor? Her seferinde aynı, onları yayınlamanın faydası nedir, onlardan ne gibi sonuçlar çıkarılabilir, genel olarak, neden hepsi bu?
Açıkçası seni rahatsız etmek için.
Ben kendi sonuçlarımı çıkarırım. Ve sen... Orada ne yaptığını bilmiyorum...
Bakiyeye göre ilk 20:
Denge açısından en iyi tablosu:
Ticaret kalitesinde en iyisi:
Ticaret kalitesinde en iyiler tablosu:
En az 50 işlem içeren en eski TS :
En az 50 işlem görmüş en eski araçların tablosu:
Bu haftadan bu yana 24 TS, XAUUSD ve ETHUSD sembolleri kullanılarak Lige bağlandı. Lig sistemlerinin toplam sayısı artık 744'tür.
LTCUSD, XAGUSD ve mümkünse BRN'yi bağlamayı düşünüyorum.
Tüm araçların başlangıç bakiyesi aynı mı? Bir de baştakinin ne olduğunu merak ediyorum ki resimlerden ne olup bittiğini anlamak daha kolay olsun. Muhtemelen aracı işe bağlama süresi farklıdır ama önemli değil.
Orada, hep birlikte - dökülürler. Herkesin dengesi aynı - eksi. :-)
Zaman - aynı, zayıf bir karlılık gösteren (çeşitli parametrelere, piyasadaki zamana ve diğerlerine göre) - yeniden optimize edildiler ve hepsi bu.
Tamlık adına, tablo en önemli eşitlik sütunundan yoksundur.)
Peki ya ilk bakiye? Sistemler basitçe çalışır ve sabit bir minimum lotta. Ne fark eder ki, oradaki minimum bakiye neydi?
Aracın işe bağlanma süresi gerçekten farklı. Bu, ya sistem kabul edilemez bir davranış sergiledikten sonra yeniden optimizasyon anı ya da Birlik bölümleri arasındaki geçiş anıdır.
Eksik.
Ancak, "fazla kalanlarım" yok. Tüm TS'lerde her zaman değeri günlük aralığı aşmayan bir SL vardır (çoğu için ortalama günlük TR'nin 0.7-0.9'u). Bu nedenle, bilanço tablosu özkaynak tablosuna oldukça yakındır.
Tabii ki, tam hisse senedi grafiğini bilmek güzel olurdu. Ancak hesaplaması çok karmaşık olduğu için terk edilmesi gerekiyordu.
Şu anda Ligde 768 TS var.
Dahası, altındaki son sıçrama - gerçek olarak ortaya konan iki sistem tarafından "yakalandı". Şimdiden, Eylül ayında reel olarak getiri %16. Asgari görev, Eylül ayı sonuna kadar %6'dan fazla kaybetmemektir. Maksimum görev, verimi Eylül ayı sonuna kadar %26'ya çıkarmaktır.
Teşekkür ederim. Açık. Kötü niyetli olarak sormadım.
Benim için denge, TS'nin öneminin çok doğru bir ölçüsü değil. Hatta grafiğe bakıyorum.