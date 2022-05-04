Ticaret Sistemleri Birliği. Çalışmaya devam ediyoruz. - sayfa 350
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Öyleyse mesele yok. Görünüşe göre bu PAMM'nin reklamını yapmadım ve sadece reklamını yapmıyorum. Ama hayır. Onu almalıyım. Ayrıca, özel olarak bir moron palyaço, açıklamalarıyla tırmanıyor.
Arkadaşlar ! Kimseye bir söz vermediğimi hatırlatırım. Sinyalleri açmıyorum. Ben de izleme yok. Net bir sistem geliştirilmemiştir. Ne istiyorsun?
Stabil araç seçme sorununun benim için çözülmediğini tekrarlamaktan şimdiden bıktım usandım. Her an bir sürü kazanç sistemim var, ancak gerçeğe maruz kaldıklarında - hemen 20/80 kuralını gösteriyorlar - sadece beşte biri iyi ticaret göstermeye devam ediyor ve sonra çok uzun sürmedi.
Buna göre, bu görev üzerinde çalışıyorum, farklı yaklaşımlar, farklı yollar deniyorum... Nasıl çözüleceğine dair öneriler varsa, o zaman tartışmaya hazırım. Ne yazık ki, şubenin tüm süresi boyunca - bu tür teklifler hiç (!) gelmedi. Robot eklemek için teklifler vardı, hisse almak için teklifler vardı, her şeyi kısaltmak için teklifler vardı. Ama başka bir görevim var - kararlı sistemler bulmak.
Ve "değişim" hakkında - Denedim, fazla bir fark görmedim. Orada ayda %10 yapmak gerçekçi değil. Ve sonra - sabun için bız değiştirmenin anlamı? Kendin dene! Sistemler çok basit
2. Kodobase'de hepsi ücretsizdir. Bir değişim hesabı açın, uzmanlar koyun ve "nasıl yapılır"ı gösterin.
Sıfıra yakın ne tür bir gevezelik var ... :-) Bu bir tahliye! GEORGE!!!!!
2. yani alnında topa, ticaret işe yaramayacak ... Nasıl ticaret yapmaya çalışacağınızı zaten yazdınız ... Bir sonraki şubeye bakın - aynı arbitraj ...
not Şu anda, yeni yılda köylüler uyanacak - sadece Moskova borsasında değil, borsada nasıl olması gerektiğini gösterecekler ... :-)
Sıfıra yakın ne tür bir gevezelik var ... :-) Bu bir tahliye! GEORGE!!!!!
2. yani alnında topa, ticaret işe yaramayacak ... Nasıl ticaret yapmaya çalışacağınızı zaten yazdınız ... Bir sonraki şubeye bakın - aynı arbitraj ...
not Şu anda, yeni yılda köylüler uyanacak - sadece Moskova borsasında değil, borsada nasıl olması gerektiğini gösterecekler ... :-)
Evet, sorun yok. Boşalt - yani boşalt, benim de umurumda değil. Son altı aydır hacmi artırmaya başladığımı kendiniz de görebilirsiniz. Sıfıra yakın gevezelik - daha önce her zaman öyleydi. Yorgunum.
Anlamıyorum - ne yapıyorsun? Hadi, borsaya git, orada ticaret yap, neden geldin, Lig ile ilgili konuda? Yüzlerce kez söyledim - Birlik her zaman çalışan çeşitli sistemler kümesidir. Ana soru, seçim sorunudur ve ben bunu çözmedim.
Başka neye ihtiyacın var? Yoksa palyaço Baskakov'un başka bir hesabı mısınız? Hayır gibi görünüyor ... Ama davranıyorsun - tam olarak onun gibi.
Bakiyeye göre ilk 20:
Denge açısından en iyi tablosu:
Ticaret kalitesi açısından en iyi TS:
Ticaret kalitesinde en iyiler tablosu:
En az 50 işlem içeren en eski TS :
En az 50 işlemle en eski araçların tablosu:
Evet, sorun yok. Boşalt - yani boşalt, benim de umurumda değil. Son altı aydır parti büyüklüğünü artırmaya başladığımı kendiniz de görebilirsiniz. Sıfıra yakın gevezelik - daha önce her zaman öyleydi. Yorgunum.
1. Benim için net değil - neye takıldınız? Hadi, borsaya git, orada ticaret yap, neden buraya geldin, Lig ile ilgili konuda?
2. Yüzlerce kez söyledim - Lig, her zaman çalışan çeşitli sistemler kümesidir. Ana soru, seçim sorunudur ve ben bunu çözmedim.
Başka neye ihtiyacın var? Yoksa palyaço Baskakov'un başka bir hesabı mısınız? Hayır gibi görünüyor ... Ama davranıyorsun - tam olarak onun gibi.
1. Evet, kimseyi rahatsız etmedim. İstediğim yere gönderme, tavsiye verme hakkım var (fikrimi ifade etmek için - IMHO).
2. Anladığım kadarıyla, orada bir tür beyin fırtınası düzenlerdiniz, insanlara sordunuz veya serbest çalışmaya döndünüz, insanların herhangi bir seçenekte yardımcı olabileceği kriterler, kodlanmış, orada GELİŞTİRİLMİŞ - genel olarak yapılır ve sonuçta bu kriterlere göre sonuçlanırsınız. seçimler gerçek üzerinde çalışmak için TS'yi seçerdi ... kısacası, bir tür hareket !!! Ancak, PAMM tahliyeli sistemik fanteziler olmadan fantezilerinizi öğütmek aptalca değil. Genel olarak, böyle bir ticaret yaklaşımının çözüm arayışı veya bazı olumlu sonuçları.
Şimdiye kadar - tamamen bir tür spam ve fantezi saçmalığı!
Tamamen fahişelik içinde pazartesi günleri konuyu birinci sıraya getirerek insanları tanıtıyorsunuz - boş bir konu, kısacası KİŞİSEL FANTEZİLER VE HATALAR DIŞINDA hiçbir şey yoktur.
Böyle bir spam, sadece kendinizi küçük düşürüyorsunuz ve hepsi bu. Tamamen sanal alanınızda kazıyorsunuz ve bu kadar - kısaca sistem boş saçmalık olmadan.
SONUÇ NEREDE?
IMHO, konuyu kendin yakalamıyorsun - bir beyin fırtınası başlat veya fantezilerini gerçekleştir - serbest çalışmadaki seçim kriterleri - ELSE - tüm bunlar boş!
1. Evet, kimseyi rahatsız etmedim. İstediğim yere gönderme, tavsiye verme hakkım da var.
2. Anladığım kadarıyla, orada bir tür beyin fırtınası düzenlerdiniz, insanlara sordunuz veya serbest çalışmaya döndünüz, insanların herhangi bir seçenekte yardımcı olabileceği kriterler, kodlanmış, orada GELİŞTİRİLMİŞ - genel olarak yapılır ve sonuçta bu kriterlere göre sonuçlanırsınız. seçimler gerçek hayatta çalışmak için TC'yi seçerdi ... kısacası, bir tür hareket !!! Ancak, PAMM tahliyeli sistem fantazileri olmadan, fantezilerinizi öğütmek aptalca değil. Genel olarak, çözüm arayışı veya böyle bir ticaret yaklaşımının bazı olumlu sonuçları.
Şimdiye kadar - tamamen bir tür spam ve fantezi saçmalığı!
Tamamen fahişelik içinde pazartesi günleri konuyu birinci sıraya getirerek insanları tanıtıyorsunuz - boş bir konu, kısacası KİŞİSEL FANTEZİLER VE HATALAR DIŞINDA hiçbir şey yoktur.
Böyle bir spam, sadece kendinizi küçük düşürüyorsunuz ve hepsi bu. Tamamen sanal alanınızda kazıyorsunuz ve hepsi bu - kısacası sistemik boş bir saçmalık olmadan.
SONUÇ NEREDE?
IMHO, konuyu kendin yakalamıyorsun - bir beyin fırtınası başlat veya fantezilerini gerçekleştir - serbest çalışmadaki seçim kriterleri - ELSE - tüm bunlar boş!
öğretmen misin?
Eksik olduğunuz anlayışı kırmızı metinle işaretlemeyi seviyorsunuz.)
1. Öğretmen misiniz?
2. Eksik olduğunuz anlayışı kırmızı metinle işaretlemeyi seviyorsunuz.)
1. burada George - kendisi defalarca kesinlikle "siz" hakkında iletişim kurduğumuzu bildirdi, bu yüzden burada her şey vızıldıyor!
2. hayır. Sadece makinede - günlüğünüzdeki gibi, neye ÖZEL dikkat etmelisiniz ... :-)
not Şimdi, bir tüccar için sigara içme odanızdan geçeceğim... :-)
1. Evet, kimseyi rahatsız etmedim. İstediğim yere gönderme, tavsiye verme hakkım da var (fikrimi ifade etmek için - IMHO).
2. Anladığım kadarıyla, orada bir tür beyin fırtınası düzenlerdiniz, insanlara sordunuz veya serbest çalışmaya döndünüz, insanların herhangi bir seçenekte yardımcı olabileceği kriterler, kodlanmış, orada GELİŞTİRİLMİŞ - genel olarak yapılır ve sonuçta bu kriterlere göre sonuçlanırsınız. seçimler gerçek hayatta çalışmak için TC'yi seçerdi ... kısacası, bir tür hareket !!! Ancak, PAMM tahliyeli sistem fantazileri olmadan, fantezilerinizi öğütmek aptalca değil. Genel olarak, çözüm arayışı veya böyle bir ticaret yaklaşımının bazı olumlu sonuçları.
Şimdiye kadar - tamamen bir tür spam ve fantezi saçmalığı!
Tamamen fahişelik içinde pazartesi günleri konuyu birinci sıraya getirerek insanları tanıtıyorsunuz - boş bir konu, kısacası KİŞİSEL FANTEZİLER VE HATALAR DIŞINDA hiçbir şey yoktur.
Böyle bir spam, sadece kendinizi küçük düşürüyorsunuz ve hepsi bu. Tamamen sanal alanınızda kazıyorsunuz ve hepsi bu - kısacası sistemik boş bir saçmalık olmadan.
SONUÇ NEREDE?
IMHO, konuyu kendin yakalamıyorsun - bir beyin fırtınası başlat veya fantezilerini gerçekleştir - serbest çalışmadaki seçim kriterleri - ELSE - tüm bunlar boş!
1. Sahipsin.
2. Ne demek istiyorsun??? Beyin fırtınası yaptım, seçenekleri kendim geliştirdim, aynı robotları kendim perçinledim, kendim başlattım, çalışır durumda tutuyorum. Sorun nedir?
fanteziler? Yani hepsi fantezi! Herkes kendi yaklaşımını sunar, ancak nedense bu yaklaşımları uygulayan ve ardından sonuçlarını gösteren çok az kişi vardır.
Ben - aksi takdirde, istediğimi yarattım - tarih üzerinde test edilen ve sürekli bir demo üzerinde çalışan çeşitli türlerde bir dizi sistem. Bu tam olarak ihtiyacım olan şeydi.
Lig bir kase değil, bitmiş bir sonuç değil - artık bir şeyler yaratabileceğiniz bir "araç seti". Buna göre, onu yaratmaya çalışıyorum ve ayrıca bir kereden fazla söyledim - şu ana kadar sonuç yok. Ama hayır, hain eleştirmenler koşarak geldiler, asıl palyaço-moron, Başbakan'ı düzenli olarak çalıyor, onlara Kâse'yi veriyor ve eğer değilse, o zaman göze batan olmayın. PAMM'im bir nedenden dolayı çıkarıldı ...
Arkadaş yok. Göz kamaştırıcı olacağım. Ticaret Sistemleri Birliği'ne ihtiyacım var. Her zaman elinizin altında bir dizi ÇALIŞMA sistemine sahip olmak. Bende var. Başkalarının buna ihtiyacı olmaması gerçeği - peki, tamam, hiçbir şey satmıyorum, üstelik sistemlerin kendisi üç kuruş kadar basit ve Kodobase'de tam olarak bu ilkeler üzerinde çalışan ücretsiz uzmanlar var. Raporlarımda isimleri gizlemiyorum - herkes Codebase'den bu sistem üzerinde çalışan bir uzman alıp evde çalıştırabilir. Şey, hayır - ve tamam, ben oldukça normalim.
Bu, Kâse'ye ihtiyacı olan herkes için gerçekten de "boş bir fikir"dir. Ama Kâse'yi ben yaratmadım, bir dizi çalışma sistemi yarattım. Bu BENİM sonucum, bende var.
Anlamadığım şey bu - insanlar neyi sevmiyor? İlginç - bak, bu verileri bile kullanabilirsin, tekrar ediyorum, kod tabanında bu sistemler üzerinde çalışan uzmanlar var. İlginç değil, peki, dikkat etme! Her şey ilginç değil gibi...
Sorun nedir? Başka neye ihtiyacın var?
öğretmen misin?
Eksik olduğunuz anlayışı kırmızı metinle işaretlemeyi seviyorsunuz.)
Evet, "senin üzerinde" bile - kendim defalarca iletişim kurmayı teklif ettim. Yine de, burada teorik olarak, eşit yaştaki meslektaşları ve erkekler. Neden kibirli "dürtme"? "Sen" üzerine - sadece bayanlara.
Ve kırmızı - iyi ... bir kişi kendisi için özellikle anlaşılmaz olan bir şeyi seçti. Ona iletmeye çalışacağım.
Evet, "senin üzerinde" bile - kendim defalarca iletişim kurmayı teklif ettim. Yine de, burada teorik olarak, eşit yaştaki meslektaşları ve erkekler. Neden kibirli "dürtme"? "Sen" üzerine - sadece bayanlara.
Ve kırmızı - iyi ... bir kişi kendisi için özellikle anlaşılmaz olan bir şeyi seçti. Ona iletmeye çalışacağım.
Kırmızı büyük harfle yazmak zaten agresif bir iletişimdir.
Belki ileride daha anlamlı olur.
Kırmızı büyük harfle yazmak zaten agresif bir iletişimdir.
Belki ileride daha anlamlı olur.
Evet, bu agresif bir iletişim değil, sadece * Görünüşe göre çok fazla dikkat etmeyen Aran, bu yüzden burada bir pankartla çalışıyor, böylece fark etsinler)