Sonuçta görev, sistemleri gerçek hayatta her an kuruluma hazır hale getirmektir! Geriye dönük test edildi ve iyi bir demo ticareti var. Bu görev Lig tarafından çözülür.
Üzgünüm. Yazılarınızı dikkatsizce okudum ve bu nedenle ilk başta seçilen araçları birlikte kullanmak istiyormuşsunuz gibi görünüyordu.. Katılıyorum. iyi bir sistem kullanmak, aynı anda eşit derecede iyi bir dizi sistem kullanmaktan daha iyidir. eğer sadece birini takip etmek daha kolay olduğu için ve eğer şanslıysanız ciddi para kazanabilirsiniz.
a priori, ama bana öyle geliyor ki, geçmişte iyi kazanan ancak son zamanlarda aptalca sonuçlar veren, ancak dengenin hareketli ortalaması gibi bazı iyileştirme ipuçlarıyla savaşa girmek daha mantıklı olurdu. bunun gibi bir şey .. sonuçta, çoğu zaman olduğu gibi, bu TS'ler onları kalbimizdeki çöpe atmazsak bizi zenginleştirebilir).
Bir forexophile olsaydım ve çok param olsaydı, ticaret sistemlerini geliştirmeye zahmet etmezdim, doğrudan euro/Polonya zlotisi kurunu alıp satmaya giderdim.Yıllardır ağır bir grafikte yanal yukarı doğru bir hareket var. Polonya zlotisi ve euro var olduğu ve Taliban Körfez Kıyısı yakınlarında kaçak füzyonu yeniden üretmediği sürece hiçbir şey onu bir buzulun amansız inatçılığıyla tırmanmaktan alıkoyamayacak gibi görünüyor.. pazarda ticaret yapmak diğerlerinden daha kolaydır.. ve evrensel bir kase aramak için banyo yapmaktansa kendiniz için böyle bir pazar bulmaya çalışmak daha iyidir)
Ne yazık ki, her şey daha karmaşık. Değeri komisyon maliyetlerinden daha düşük olan, pozitif MO'ya sahip bütün bir araç sınıfı vardır. Örneğin, platformlar arası likit kripto arbitrajı her zaman pozitif bir MO'ya sahiptir, ancak kendiniz için gerekli koşulları sağlamazsanız komisyon maliyetlerinin üstesinden gelemezsiniz.
doğru olan doğrudur. böyle araçlar var. ama ne yazık ki çoğumuz bu tür sistemler için koşulları yaratmaya gücümüz yetmez. bu nedenle, küçük bir deneyim ve içgüdü parçacığına ve büyük ölçüde saf şansa güvenerek karanlıkta yürümek gerekir. ticaret, bir ticaret sistemini körü körüne takip etmeyen bir sanattır.
Lig Kase değil, çöp tenekesi
Numara. Bu doğru - seçilen araçları birlikte kullanıyorum. Şu anda çalışan 22 sistem var.
Benim düşüncem, böyle "iyi sistemler" olmadığıdır. Hiçbiri !!! Ve "tek bir iyi sistem kullan" hakkındaki tüm bu konuşmalar uydurmadır. HERHANGİ BİR TS, en azından spread ve komisyonlar nedeniyle uzun vadeli olumsuz bir beklentiye sahiptir.
Ancak geçici olarak, herhangi bir TS periyodik olarak kar sağlar. Hatta en karlısı. Lig'de bu açıkça görülüyor.
a priori, ama bana öyle geliyor ki, geçmişte iyi kazanan ancak son zamanlarda aptalca sonuçlar veren, ancak dengenin hareketli ortalaması gibi bazı iyileştirme ipuçlarıyla savaşa girmek daha mantıklı olurdu. bunun gibi bir şey .. sonuçta, çoğu zaman olduğu gibi, bu TS'ler onları kalbimizdeki çöpe atmazsak bizi zenginleştirebilir).
Evet. Ben de tam olarak bunu yapmaya çalışıyorum. Her sistem için, en başından, iki yıldan fazla bir süredir çalışmalarının kısa bir geçmişine sahibim - burada üç bölüme ayrılma kullanışlı oldu. Alt Bölümden bazı sistemler asla çıkmaz. Yeniden optimizasyondan hemen sonra Orta'ya düşerler ve demo ticaretinde hızla Düşük'e düşerler. Sonra kabul edilemez davranışlara kadar orada ticaret yapıyorlar.
Çoğu TS "atlama bölümleri". Bazen Yükseklere bile girerler. Ve tarihlerinin büyük bir bölümünde Üst Bölümde işlem gören az sayıda (birkaç düzine) araç var. Tabii ki, ayrıca periyodik olarak değersiz davranışlar gösterirler ve yeniden optimizasyon için gönderilirler. Bazen Orta ve hatta Alt bölümlere inerler. Bununla birlikte, yeniden optimizasyondan sonra, her zaman ya En Yüksek Bölümde ya da "biraz kısa" olarak sonuçlanırlar ve daha sonra, zaten demo ticaretinde oraya aktarılırlar.
Burada, önerdiğiniz gibi deniyorum ve yapıyorum. Orta Bölüm'den Üstün'e geçtikleri anda tam olarak bu tür sistemleri seçiyorum. Ek olarak, gördüğüm kadarıyla, şimdi değerlendirme metodolojim de oldukça iyi, kriterler çok katı ve tarihsel testlerin sonuçlarına dayalı olarak En Üst Bölüme anında terfi eden sistemler de hemen gerçek üzerine bahse girilebilir.
+++
Hmm ... Arkadaşlar, anlıyorum, Baskakov moronu palyaçoluk yapıyor. Bir palyaçodan ne alınmalı ... Ama neden onu seviyorsun?
Neden, her türden bir sürü araç alırsanız, DAİMA çalışmayan çoğu "çöp"ü içereceği açıktır. 20/80 kuralı tam olarak yürürlüktedir.
Ancak, dokuzuncu ay boyunca yalnızca Lig'in sistemleriyle çalışmama ve yalnızca birleşmemiş olmama rağmen, Lig'den bir "çöp kutusu" olarak bahsetmek gerekirse, aynı zamanda aylık ortalama %10'luk bir büyümeye de dayanabiliyorum. en az %1000 marj seviyesi ile! Bu tür sonuçlarla kim övünebilir? En azından Signals'da, en azından başka bir yerde?
Şu anda gerçek hayatta çalışan en iyi sistemimin bir tablosu (Mayıs başından beri 29 işlem):
İşte en iyilerden ikincisi (Mayıs ortasından bu yana 61 işlem, gerçek hayattaki en fazla işlem sayısı):
İşte en iyilerin üçüncüsü (Temmuz ortasından bu yana 29 işlem):
İşte şu anda gerçek hayatta faaliyet gösteren en eski TS (Nisan ayının başından bu yana 47 işlem):
Buradaki "çöp" nerede?
Tabii ki, TC gerçek hayatta bir düşüşe giriyor. Örneğin, işte en kötüsü (Ağustos ortasından bu yana 5 işlem):
Yazık, tarih %109 ile çok yüksek bir ticaret kalitesi gösterdi ve şimdi hemen düşüşe geçti.
Ancak diğer yandan bu sistem arka arkaya 4 SL'ye kadar gösterebilmektedir. Bu daha önce olmadı. Ve geçmişindeki fiyat kaybı dört kat daha fazlaydı. Yani bu araç şimdilik gerçek hayatta çalışmaya devam edecek.
10 Zhiguli aldın, tamir ediyorsun, akort ediyorsun, bir Mercedes almayı umuyordun
Giriş. Peki, bu tür açıklamalardan sonra senin hakkında başka nasıl söyleyebilirim ???
"Mercedes almak" istemiyorum, "kıçımı A noktasından B noktasına taşıyın. Arabayı sökmeye geldim ve iyi parçaları araca benzeyen bir şeye koydum. Gideceğim. arabaların bir sonraki sökülmesi.
Senin gibi Mercedes severler - by. Ligde Mercedes'im yok. HEPSİ HAYIR.
Giriş. Peki, bu tür açıklamalardan sonra senin hakkında başka nasıl söyleyebilirim ???
"Mercedes almak" istemiyorum, "kıçımı A noktasından B noktasına taşıyın. Arabayı sökmeye geldim ve iyi parçaları araca benzeyen bir şeye koydum. Gideceğim. arabaların bir sonraki sökülmesi.
Senin gibi Mercedes severler - by. Ligde Mercedes'im yok. HİÇ HAYIR.