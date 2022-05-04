Ticaret Sistemleri Birliği. Çalışmaya devam ediyoruz. - sayfa 349
Evet .... Bir aktörün tiyatrosu - tüm ihtişamıyla gelişir !!!!!!! :-)
Georges - neden buna ihtiyacın var - şaşırtmak için?
Liginiz çok "süt" veriyor mu? Nerede görebilirsin? Alplerde PAMM olduğunu biliyorum... belki bir tür izleme vardır? Bir bağlantı atın - kişisel olarak yapabilirsiniz !!! TEŞEKKÜR!!!
Evet, kimseyi zorlamıyorum...
Ticaret Sistemleri Birliği, geçmişte hata ayıklanmış ve bir demo üzerinde çalışan bir dizi basit ticaret sistemidir.
TÜMÜ!!!
Ligde başka bir şey yok.
Bir kereden fazla söyledim - bir sonraki uzmanım birleşmeye başladığında - ne yapacağımı bilmiyordum. Sistemin neden çalışmayı bıraktığını ve şu anda hangi sistemlerin çalıştığını nasıl anlayabilirim?
İşte tam da bu soruları cevaplamak için Ligi oluşturdum. Ve şimdi, Uzman Danışmanım çalışmayı bıraktığında - herhangi bir sorum yok - oldukça iyi çalışan bir düzine daha Uzman Danışmanım var.
Geriye kalan tek şey sürdürülebilirlik ve istikrar sorunudur. 20/80 kuralı tüm hızıyla devam ediyor - seçilen sistemlerin yalnızca yüzde 20'si iyi sonuçlar vermeye devam ediyor. Kalan yüzde 80 - gerçek drenaja kurulumdan sonra.
Sonuç olarak, "sıfıra takılıyorum" - övünecek hiçbir şeyim yok.
Bu sizin PAMM'niz mi?
(Dürüst olmak gerekirse, bir çeşit *oops) Burada balık yok. Açıklamayı okudum - normal yazılmış gibi görünüyor, sonra görünüşe göre bu yaklaşımı reddettim ....
"
TS birleştirildi. Sadece Eurodolar çifti kullanılır.
Trend kısmı, dalga analizi ve kalıpları kullanan günlük grafiklerde.
Düz kısım - stokastik ve kişisel olarak geliştirilmiş bir kanal göstergesi kullanarak gün içinde küçük zaman dilimlerinde ölçekleme.
Şimdi - ticaret artan saldırganlıkla gerçekleştirilir, kayıpları durdur her zaman belirlenir, ancak boyutları deponun yüzde 15'ine kadardır.
Gelecekte, scalping'i bırakıp saldırganlığı azaltmayı planlıyorum. Sadece günlük işlemler işlem görecek olup, özel olarak yazılmış bir Expert Advisor kullanılmaktadır.
Önümüzdeki günlerde yatırım için teklif açılacak"
not Moskova Borsasında ticarete bakın - orada her şey çok daha ilginç. Bir takas - koda çevrilmesi bir şeye değer... :-)
Borsada, siyahta olma şansı, handikaptan çok daha fazla. Ve daha fazla dolar milyoneri IMHO var. Veya LEAGUE'u promosyonlarla başlatın. Roboforex'e bakın - Amerika var.
Tamamen çiftler - zaten yorgun - her şey tatsız ....
(Dürüst olmak gerekirse, bir çeşit *oops) Burada balık yok. Açıklamayı okudum - normal yazılmış gibi görünüyor, sonra görünüşe göre bu yaklaşımı reddettim ....
Öyleyse mesele yok. Görünüşe göre bu PAMM'nin reklamını yapmadım ve sadece reklamını yapmıyorum. Ama hayır. Onu almalıyım. Ayrıca, özel olarak bir moron palyaço, açıklamalarıyla tırmanıyor.
Arkadaşlar ! Kimseye bir söz vermediğimi hatırlatırım. Sinyalleri açmıyorum. Benim de izlemem yok. Net bir sistem geliştirilmemiştir. Ne istiyorsun?
Stabil araç seçme sorununun benim için çözülmediğini tekrarlamaktan şimdiden bıktım usandım. Her an bir sürü kazanç sistemim var, ancak gerçeğe maruz kaldıklarında - hemen 20/80 kuralını gösteriyorlar - sadece beşte biri iyi ticaret göstermeye devam ediyor ve sonra çok uzun sürmedi.
Buna göre, bu görev üzerinde çalışıyorum, farklı yaklaşımlar, farklı yollar deniyorum... Nasıl çözüleceğine dair öneriler varsa, o zaman tartışmaya hazırım. Ne yazık ki, şubenin tüm zamanı boyunca - bu tür teklifler hiç (!) gelmedi. Robot eklemek için teklifler vardı, hisse almak için teklifler vardı, her şeyi kısaltmak için teklifler vardı. Ama başka bir görevim var - kararlı sistemler bulmak.
Ve "değişim" hakkında - Denedim, fazla bir fark görmedim. Orada ayda %10 yapmak gerçekçi değil. Ve sonra - sabun için bız değiştirmenin anlamı? Kendin dene! Sistemler çok basittir, Codebase'de hepsi ücretsizdir. Bir değişim hesabı açın, uzmanlar koyun ve "nasıl yapılır"ı gösterin.