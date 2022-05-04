Ticaret Sistemleri Birliği. Çalışmaya devam ediyoruz. - sayfa 326
Yine de, bu tür şeylere ciddi para yatırmanın korkutucu olduğuna inanmaya devam ediyorum. Hızlanma mümkün değil - birçok açıdan tesadüfi. Sezgisel bir seçim yapma sorusuna - sezgisel bir veya başka bir TS seçeneği değil, makaleyi tekrar okumaya çalışın
Bilmiyorum...
Şimdiye kadar oldukça iyi gidiyorum. Vahşi şans sona erdi, ancak henüz kötü şansa dönüşmedi. Ana hesapta 440$ özsermaye var (marj seviyesi hiçbir zaman %1500'ün altına düşmedi, genellikle %2000'in üzerine, şu anda %4300'ün üzerine çıktı, bu nedenle hız aşırtma konuşulmuyor).
Ve doğru yolda olduğuma giderek daha çok inanıyorum. Sürekli kârın anahtarı, umut vaat edenleri tahmin etmeye çalışan sürekli bir sistem değişikliğidir. Eh, "elimle yardım" olmadan olmaz, çünkü bazen ilk fırsatta başabaşta kapattığım oldukça makul anlaşmaların ne kadar açılmadığını doğrudan görebiliyorum. Bazen boşuna. Ama çoğu zaman pişman değilim.
MetaTrader 5 terminalinin strateji test cihazı, ticaret sisteminin belirtilen zaman aralığında maksimum kâr sağladığı en iyi parametre setini bulmanızı sağlar. Ama gerçek zamanlı olarak nasıl yapılır? Bir Uzman Danışmanda birkaç stratejinin sanal ticaretini kullanma fikri, MQL4'teki uygulamasını gösteren "Uzman Danışmanların Bir Uzman Danışman İçinde Yarışması" makalesinde tartışıldı.
Bu makalede, MQL5'te uyarlanabilir stratejilerin oluşturulmasının ve çalışılmasının, nesne yönelimli bir yaklaşım , verilerle çalışma sınıfları ve Standart Kitaplığın ticaret sınıfları kullanılarak büyük ölçüde basitleştirildiğini göstereceğiz.
Ve her şeye sahibim. Ancak strateji test cihazında 700 TS'nin eşzamanlı sabit gerçek zamanlı testi, bende olmayan (1M OHLC modunda bile) çok fazla bilgi işlem gücü gerektirir. Bu nedenle, her gün sürekli olarak, kabul edilemez davranışlar sergileyen üç ila bir düzine sistemi yeniden optimize ediyorum (ve o zaman bile, bilgisayar genellikle tüm gün yükleniyor). Diğer tüm sistemler, "her tik" modunda çalışarak Ligin demo hesaplarında işlem görür. Ve onlardan en umut verici olanı seçiyorum. Yani, son zamanlarda şanslıydım ve mutluyum.
Bilmiyorum...
Hız aşırtma hakkında konuşuyorum - genel olarak, :-) ticaret yaklaşımınıza!
TEBRİKLER !!!
Bakiyeye göre ilk 20:
Denge açısından en iyi tablosu:
Ticaret kalitesinde en iyisi:
Ticaret kalitesinde en iyiler tablosu:
En az 50 işlem içeren en eski TS :
En az 50 işlem görmüş en eski araçların tablosu:
Liginizi sinyallere göre ayarlamayı denediniz mi?
Ne ?
Lig, her türlü aracın bir koleksiyonudur. Aslında - aynı "sinyaller", ancak ücretli sinyallerin aksine - madenler en basit "meşe" ilkelerine göre çalışır. "Lig'i sinyallere göre nasıl ayarlayabilirim" (ücretli veya ücretsiz)?
Şimdi "akıntıya düştüm", yüksek kaliteli sistemler ana hesapta çalışıyor ve şimdiye kadar küçük kayıplarla değiştirilebilirler. Şimdiden Lig'in faydasını görüyorum - sistem ana hesapta zarar etmeye başladığında - hemen geri çekiyorum ve “şimdi ne yapmalıyım” diye bir sorum yok - her zaman iş için adaylar var Lig'de.
Şu anda ana hesapta 460 $ öz sermaye var.
Ve neden stratejiler için pivot noktasını daha doğru bir şekilde belirlemek için makine öğrenimini denemiyorsunuz?
Nasıl hayal ediyorsun?
Bu "makine öğrenimi"nin geleneksel strateji optimizasyonundan farkı nedir?
Ligin ana özelliği, sistemlerin büyük çeşitliliği ile birlikte aşırı basitliğidir. Ve optimizasyon yöntemi bence özel bir rol oynamıyor.
Sistemlerin rotasyonu için net bir düzen düzenlemek çok daha faydalı olur ama bunu nasıl yapacağımı anlamıyorum. Burada, belki de makine öğrenimi uygun olabilir ... ama yine, nasıl?
Bu nedenle, Lig'de çalışmak için sistem seçimi sezgisel, "zayıf" bir nokta olmaya devam ediyor.
Cephaneliğinizde hem trend hem de düz TS var, bir trendin sonunu nasıl belirleyeceğinizi veya düz geçiş yapmayı öğrenmek için kalır)
Hadi "sen", işte meslektaşlar gibi görünüyor.
Her şey biraz daha karmaşık. Öyle olsaydı, sistemler her zaman "antifazda" çalışırdı. Sembol üzerindeki trend sistemleri çalıştığında düz sistemler birleşiyor. Ve tam tersi. Ama gerçekte, bu şekilde çalışmıyor. Hem düz hem de trend sistemlerinin aynı anda çalışmadığı birçok durum vardır.
Artık Eurodollar'daki ana hesabımda hem trend hem de düz bir sisteme sahibim ve ikisi de iyi sonuçlar veriyor (gökyüzünden yeterince yıldız olmamasına rağmen).