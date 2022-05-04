Ticaret Sistemleri Birliği. Çalışmaya devam ediyoruz. - sayfa 322
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Biraz kum havuzu. Rakamlar için sayılar ve grafikler için grafikler.
Madem bir insan deliliğini burada bloga yazmayı seviyor, o zaman onu kim yasaklayacak...
Ne gerekli?
Bir kereden fazla vurguladım - Geçmiş veriler üzerinde geriye dönük test edilmiş ve başarılı bir demo dönemi olan bir dizi araca ihtiyacım var. Bende var. Sorun nedir ? Hangi "sayılar uğruna sayılar"??? Bu, "sayılar uğruna" değil, her zaman seçim fırsatının olduğu kalıcı bir sistem kümesinin varlığı uğruna.
Bu yüzden bu raporları gönderiyorum - onlardan kullanım için en umut verici araçları seçiyorum.
Sorun nedir ?
Ne gerekli?
Bir kereden fazla vurguladım - Geçmiş veriler üzerinde geriye dönük test edilmiş ve başarılı bir demo dönemi olan bir dizi araca ihtiyacım var. Bende var. Sorun nedir ? Hangi "sayılar uğruna sayılar"??? Bu, "sayılar uğruna" değil, her zaman seçim fırsatının olduğu kalıcı bir sistem kümesinin varlığı uğruna.
Bu yüzden bu raporları gönderiyorum - onlardan kullanım için en umut verici araçları seçiyorum.
Sorun nedir ?
Tüm kurallar,))) Sadece bazıları diğerlerini incitiyor)))
Tüm kurallar,))) Sadece bazıları diğerlerini incitiyor)))
Hayır, peki, Kase olmadığını anlayabilirsin ...
Abydno, panimash... Kabul etmek benim için üzücü... Kase, gördüğüm kadarıyla, sistemden sisteme sürekli bir sıçrama. Vaat etmeyenleri zamanında kapatın... Burada, bir hafta önce, Eurofrancs beni mahvetti... Gerçeğinden iki sistem bir kontrol atışı yaptı - ikisi de düzdü ve Eurofranc uzun süreli bir trende girdi... Tabii stop-loss düştü, sistemler kabul edilemez davranışlar sergilemeye başladı ve kapanmaya başladı... Hesap yine üç yüz dolardan az... Neyse... şimdi çıkacak gibiyiz.. .
Hayır, peki, Kase olmadığını anlayabilirsin ...
Abydno, panimash... Kabul etmek benim için üzücü... Kase, gördüğüm kadarıyla, sistemden sisteme sürekli bir sıçrama. Vaat etmeyenleri zamanında kapatın... Burada, bir hafta önce, Eurofrancs beni mahvetti... Gerçeğinden iki sistem bir kontrol atışı yaptı - ikisi de düzdü ve Eurofranc uzun süreli bir trende girdi... Tabii stop-loss düştü, sistemler kabul edilemez davranışlar sergilemeye başladı ve kapanmaya başladı... Hesap yine üç yüz dolardan az... Neyse... şimdi çıkacak gibiyiz.. .
Etkili çalışmanın başlangıcını ve sonunu netleştirin. Bu dönemleri dış etkenlere bağlayın. Fiyat serisine göre aracın durumunu basitçe belirtmek, bu serinin özelliklerinde / karakteristiklerinde değişiklik dönemlerinde her zaman başarısız olacaktır.
Gereksiz insanların gereksiz duygularına dikkat etmemeyi kendime öğrettim. Her zaman çalışmıyor. ama çoğunlukla yardımcı olur
Hayır, peki, Kase olmadığını anlayabilirsin ...
Abydno, panimash... Kabul etmek benim için üzücü... Kase, gördüğüm kadarıyla, sistemden sisteme sürekli bir sıçrama. Vaat etmeyenleri zamanında kapatın... Burada, bir hafta önce, Eurofrancs beni mahvetti... Gerçeğinden iki sistem bir kontrol atışı yaptı - ikisi de düzdü ve Eurofranc uzun süreli bir trende girdi... Tabii stop-loss düştü, sistemler kabul edilemez davranışlar sergilemeye başladı ve kapanmaya başladı... Hesap yine üç yüz dolardan az... Neyse... şimdi çıkacak gibiyiz.. .
Etkili çalışmanın başlangıcını ve sonunu netleştirin. Bu dönemleri dış etkenlere bağlayın. Fiyat serisine göre aracın durumunu basitçe belirtmek, bu serinin özelliklerinde / özelliklerinde değişiklik dönemlerinde her zaman başarısız olacaktır.
Gereksiz insanların gereksiz duygularına dikkat etmemeyi kendime öğrettim. Her zaman çalışmıyor. ama çoğunlukla yardımcı olur
Evet, her şey böyle ve her şey bana uyuyor. Bir bakış açısı görüyorum. Hala sızdırmadığım gerçeği zaten iyi. Evet, para kazanmak istiyorum ... eh, benim için henüz işe yaramıyor ... Belki de yürümeyecek ... peki, ne yapabilirsin ...
:-) dürüst olmak gerekirse, hepsi beyaz bir boğa hakkında bir peri masalı gibi görünüyor...
Ve sen oradasın...
Lig sadece bir göstergedir. Şu anda hangi sistemler çalışıyor? Lig ticareti, sistemler arasında sürekli bir geçiştir. Şimdi tam olarak bunu yapıyorum. Görünüşe göre bu hafta hesap 300'ü geçecek. Bakalım.
Bakiyeye göre ilk 20:
Denge açısından en iyi tablosu:
Ticaret kalitesi açısından en iyi TS:
En iyi kalite tablosu:
En az 50 işlem içeren en eski TS :
En az 50 işlemle en eski araçların tablosu:
Bakiyeye göre ilk 20:
Denge açısından en iyi tablosu:
Ticaret kalitesi açısından en iyi TS:
En iyi kalite tablosu:
En az 50 işlem içeren en eski TS :
En az 50 paletli en eski araçların tablosu:
FARKLI sistemler neden FARKLI çiftlerde?
Bu, sistemin DOĞASININ belirlenmesini çok daha zor hale getirir.
Ya bir çiftteki tüm sistemler ya da tüm çiftlerdeki tüm sistemler. O zaman sistemlerin her birinin özelliklerini ayırt etmek daha kolay ve daha "doğal" olacaktır. Yoksa bir şey anlamıyor muyum?