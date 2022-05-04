Ticaret Sistemleri Birliği. Çalışmaya devam ediyoruz. - sayfa 323
FARKLI sistemler neden FARKLI çiftlerde?
Bu, sistemin DOĞASININ belirlenmesini çok daha zor hale getirir.
Ya bir çiftteki tüm sistemler ya da tüm çiftlerdeki tüm sistemler. O zaman sistemlerin her birinin özelliklerini ayırt etmek daha kolay ve daha "doğal" olacaktır. Yoksa bir şey anlamıyor muyum?
Lig, iki yönde (trendle ve trende karşı) üç giriş tekniği (EMA ile mevcut fiyatı geçmek, kanal sınırına dokunmak, zikzak zirvelerinde gecikmeler) kullanır. Ayrıca dört izleme tekniği (SL takibi, TP takibi, sabit TP-SL, çevirmeler). Birleştiriyoruz, aracın 3x2x4 = 24 çeşidini elde ediyoruz.
Bu sistemlerin her biri TÜM çiftler üzerindedir. Kullanımda olan 28 çift artı bitcoin var ve her birinin 24 sistemi var. Toplam 696 araç.
Raporlarda sadece üç bölüm için en iyileri yayınlanır. İlgilenen varsa, Ligin üç bölümü (en yüksek, orta, en düşük) için bir yatırımcı şifresi sağlayabilirim, ancak orada tüm işlemler "biriktirilir" ve büyüler bakımından farklılık gösterir. Al, bak, analiz et.
Açık. Sineklerin ve pirzolaların ayrılmaması nedeniyle yulaf lapası. Açılış sistemleri, açılıştan sonraki fiyat hareketi ile değerlenir. En basit kapatma sistemi ile KAZANÇ değil, sadece açılış doğruluğunu değerlendirmek için. Kapanış sistemi, bir AÇIK pozisyonun minimum kayıp veya maksimum kârla kapatılmasıyla ayrı olarak değerlendirilir. Böyle bir sistemin SONUÇLARINA göre iyi bir KAPANIŞ sistemi ile kötü bir AÇILIŞ sistemi birleştirildiğinde ne denilebilir??? İyi bir AÇIK sistem, kötü bir KAPATMA sistemi ile birleştiğinde ne elde ederiz??? Şüphelerin ve "sezgilerin" şarkısı :)
Eee... Yukarıdakilerin özünü pek anlayamadım.
Ligde, geriye dönük test edilmiş ve biraz demo geçmişi olan çok çeşitli sistemlere sahibim. Ticaretimin özü, en umut verici sistemlerin seçimi ve bunları gerçeğe dönüştürmektir. Ve kabul edilemez davranış gösteren gerçek sistemlerden uzaklaştırma.
Sistemleri, bence ticaretin başarısını oldukça iyi yansıtan özel bir entegre "kalite" parametresine (raporlarda bir tane var) göre değerlendiriyorum. Benim sorunum başka yerde. Davranışın istikrarını değerlendirirken.
Tekrar tekrar, sistemin bir süre için mükemmel sonuçlar gösterdiği ve daha sonra davranışını neredeyse tam tersine değiştirdiği bir durum vardı. Görev, bu tür olayları en aza indiren sistemleri seçmektir. Böylece seçilen sistemler, demo ve tarih üzerinde çalıştıkları için gerçek hayatta mümkün olduğunca uzun süre çalışırlar.
Ne yazık ki, daha önce de söylediğim gibi, bu sorunu çoğunlukla sezgisel olarak çözüyorum ve çoğu zaman yanılıyorum. Ancak, geçen ay, ana hesabım büyüyor gibi görünüyor. Ve aynı hızda devam ederse, sonbahara kadar bir yerde sinyalimi açmam mümkün.
Benim sorunum başka yerde. Davranışın istikrarını değerlendirirken.
Merhaba George, sana bir fikir vereceğim.
İşte 2000'den 2021'e kadar olan dönem için işlem beklentisinin bağımlılığının bir grafiği. Hat boyunca aynı sayıda işlem vardır.
Beklenti, önceki dalganın hareketinin boyutundaki artışla birlikte değişir. Beş basamaklı noktalar.
Yirmi yıllık süre birkaç bölüme ayrılırsa, aşağıdaki satırları alırız:
Gördüğünüz gibi, eşleşmediler. Yani, farklı dönemlerde, önceki dalganın aynı boyutu ya daha büyük ya da daha küçük kazanan işlemlere yol açtı.
Belli bir dalga boyutuna ayarlanmış bir sistemin zamanla başarısız olabileceği ve ardından tekrar çalışabileceği ortaya çıktı. Bu beklentinin dalga boyutuna oranının gelecekte nasıl değişeceği bilinmiyor.
Ancak oran sürekli hareket ettiğinden ve hareket edebileceği birçok yer olduğundan, ihtiyacımız olan noktada olma olasılığı diğerlerine göre daha azdır. Ve sistem yavaş yavaş birleşiyor.
Büyük bir periyodu benimkinden daha küçük periyotlara bölerseniz, resim daha da kaotik olur. O zaman o gider.
Pekala, bu sadece HERHANGİ bir sistemin kâr ve zarar dönemlerine sahip olduğu ve toplam zararın her zaman toplam kârdan daha büyük olduğu varsayımımı kanıtlıyor. Ve her zaman kârlı olmanın tek yolu, sürekli sistemler arasında geçiş yapmaktır.
Pekala .. Burada, sezgisel olarak çözüyorum ... Son aylar - Mart için sıfıra yakın - çılgınca su bastı. Ana hesapta - şu anda sevinemeyecek ama sevinemeyecek olan 400 dolar. Kazandıklarımı ne zaman kaybedeceğimi merak ediyorum...
Mart için - çılgınca sular altında kaldı.
Tebrikler!