Ticaret Sistemleri Birliği. Çalışmaya devam ediyoruz. - sayfa 320
Ve neden 20 yıl boyunca bu şekilde yüksek kaliteli bir hikaye bulup tüm bu araçları sürerek zamandan tasarruf etmeye, tahliyenin nedenlerini bulmaya ve mantıklı ama mantıklı bir şey yapmayasınız ???
Çünkü bu zaten yapıldı.
Alım satımla tanışmam böylesine "20 yıldır kârlı" bir Uzman Danışman ile olduğunu söylemiştim. Sistem beş yıldan fazla bir süredir (biz tanışmadan önce bile ortağım tarafından) oluşturuldu ve ardından neredeyse yarım yıl boyunca bu çok, çok karmaşık TS için kod yazıldı. Eh, piyasaya sürüldüğünde, ilk ay iyi çalıştı, ardından iki ay boyunca “sıfır civarında sallandı” ve sonra kazanılan her şeyi birleştirdi.
Ve bu karmaşık araçların anlamı nedir, eğer en basitleriyle tamamen aynı şekilde çalışıyorlarsa. Burada, HER ZAMAN Ligde iyi bir artı olan birkaç sistemim var. Sorun şu ki, her an aynı şekilde kazanmayı bırakıp her şeyi birleştirebilirler.
"Kalite tarihi" hakkında - ne demek istiyorsun? Sizce terminaldeki tarih kalitesiz mi?
"Kaydedilen zaman" hakkında - komik. "Sınavda araba sürmek daha kolay" diyen çok cesurlar oldu zaten. Hepsi kısa sürede bir testte 700 sistem çalıştırmanın gerçekçi olmadığına ikna oldular.
Ve "tahliye nedeni" hakkında - ayrıca komik. Boşalmanın tek bir nedeni var - araç piyasaya uygun değil. Aynı zamanda, bir kereden fazla söyledim - HİÇ BİRİ sistem her zaman karlı olamaz. HERHANGİ BİR sistemin kâr dönemleri ve zarar dönemleri vardır ve zarar dönemleri DAHA UZUNDUR.
"Mantıklı" ne yapılırsa yapılsın - ayrıca kazanç dönemlerinden daha uzun kayıp dönemleri olacaktır. Ve her zaman karlı olmanın tek yolu sistemden sisteme sürekli geçiş yapmaktır.
%95'in altındaki geçmiş bana kalitesiz görünüyor, yüksek bir hata olasılığı var
%95'in altındaki geçmiş bana kalitesiz görünüyor, yüksek bir hata olasılığı var
%95'in altındaki geçmiş bana kalitesiz görünüyor, yüksek bir hata olasılığı var
Hangi "hatalar"?
İlk olarak, tırnak numaralarının tekrarlanacağı konusunda ne düşünüyorsunuz? (Hadi ama sen").
İkincisi, "boşaltmayan bir strateji" ARAŞTIRMIYORUM, tekrar ediyorum, böyle şeylerin olmadığına ikna oldum. HERHANGİ BİR stratejinin kazanç dönemleri ve kayıp dönemleri vardır, ayrıca kayıp dönemleri DAHA UZUNDUR.
Lig tamamen bir "kullanıma hazır sistemler havuzu"dur. Sadece bir demoda kurulumdan önce test edilmeyen, aynı zamanda başarılı bir demo geçmişine sahip olan herhangi bir zamanda bir sistem seçeneğine sahip olmak için buna ihtiyacım var. Herşey. Lig bu görevle başa çıkıyor ve bundan daha fazlasına ihtiyacım yok.
Hangi "hatalar"?
Düşük kalite tamamlanmamış bir hikayedir, 5 yaşından itibaren söveler başlar, dakikalar saatlere karışır ve daha da kötüsü; saatler bir günlük çubukta birleşiyor... Bir model bunun üzerinde nasıl olabilir?)
Kene kombinasyonlarının asla tekrarlanmadığı, ancak benzer dizilerin izlendiği, döngüsel oldukları, kalıplar gibi bir şey olduğu zaten kanıtlandı ve buna da ikna oldum ...
Yani lig sizin hobiniz, bir model koleksiyonu gibi tabii ki.
Garip bir şey... Alparca alıntılarımda MT4'te bile her şey yolunda... Ve optimizasyon yaptığım MT5'te buna yakın bir şey yok...
"Hobi" konusuna gelince - ticaretin kendisi benim için bir hobi, hiç para çekmedim... Yani Lig'den sistemler alıyorum, kullanıyorum... ama ne yazık ki övünecek bir şey yok
Komisyoncuya bağlı gibi görünüyor.
"Ve her zaman karlı olmanın tek yolu sürekli sistemden sisteme geçmektir."
Bu sistemin şimdi birleşmeye başlayacağını, ancak bunun tam tersine kazanacağını nasıl belirlersiniz? Sistem arka arkaya 3 gün birleşirse ve bundan önce bir ay boyunca kazanıyorsa - kesin. Ve tam tersi, arka arkaya 3 gün kazanırsa, ondan önce birleşti - kesin. Yine de o kadar basit değil.
Anladığım kadarıyla, istatistik toplayarak bir veya daha fazla TS daha iyi veya daha kötü çalıştığında piyasa modellerini belirlemenin bir yolu yok. Örneğin, bu TS en iyi 12-16 arası Eylül ve Şubat aylarında çalışır. 2/3 yıldızlı haberlerin yayınlanmasından yarım saat önce ve sonra ticaret yapmayın.
Ve başka bir soru: ikili seçenekleri duydunuz mu ve belki onlar için iyi çalışan bir şeyler yazmaya çalıştınız mı?
MQL5'i yeni anlamaya başlıyorum ve özellikle BO için karlı bir TS geliştirmeyi planlıyorum.