Bu ilginç başlıkta bir şeyi kaçırdım...BTC neden reytinglere dahil edildi?
Temelde her şeyi küçümsüyor. Havalı, ancak genel anlamda bir para birimi değil. Ekonomiyle alakası olmayan farklı bir fiziği var dersin
---
Biraz daha yüksek, Roman söylenmemiş bir düşünceyi ima etti - bu hayvanat bahçesi davranışını değiştirdiğinde (liderler veya diğer istatistikler değişir), ara verme ve robotları yeniden optimize etme zamanı. Piyasa değişiyor.
Zhora, belki onun yerine biz çalışmaya devam ederiz, sen zaten bitireceksin. Kimin ihtiyacı var, kimin umurunda, kimin yararına? Senin için. ? yani kendin oyna
ben kendim oynuyorum
BTC, diğerleri ile aynı semboldür. Değişimin ilkelerinin ne olduğu benim için önemli değil. herhangi birini yakalarım. Bu sistem hisse senedi ve opsiyonlar için oldukça uygundur (ancak opsiyonlar için ekspertiz kodunun değiştirilmesi gerekmektedir).
Yeniden optimizasyona gelince - benim için böyle çalışıyor. Her robotun pazara uymayı bıraktığına dair çok net işaretleri vardır. Bu özelliklerden biri algılanır algılanmaz robot hemen yeniden optimize edilir. Üç ila yirmi araç günlük olarak yeniden optimize edilir.
Bakiyeye göre ilk 20:
Denge açısından en iyi tablosu:
Ticaret kalitesinde en iyisi:
Ticaret kalitesinde en iyiler tablosu:
En az 50 işlem içeren en eski TS :
En az 50 işlemle en eski araçların tablosu:
Georgy, gerçek bir borsada vadeli işlemler, endekslerle ticaret yapma arzusu yok mu?
Ligde oynadığın bir şey olabilir mi? Ve buna dayalı birden fazla PAMM marj ticaretinde balon yapmak mümkün...
Evet, borsada da yapabilirsiniz - fark yok ... Ama hesap açacak param yok.
Bana öyle geliyor ki bir fark var ... 10.000,00 ruble için para gerekiyor. Moskova zamanında vadeli işlemler ve endeksler.
Ve nerede? Gerçekten, küçük bir miktar.
Ancak bunun için bir bilgisayara daha ihtiyaç var ve en önemlisi, şimdi bile günlük yeniden optimizasyon bazen çok zaman alıyor, günün çoğunu alıyor. Karakter eklerseniz daha uzun sürer... Neden başkaları yapmasın? Lig fikri tamamen şeffaf ve net!
