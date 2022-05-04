Ticaret Sistemleri Birliği. Çalışmaya devam ediyoruz. - sayfa 331
Lig, her türden araçtan oluşan bir settir. Aslında - aynı "sinyaller", ancak ücretli sinyallerin aksine - madenler en basit "meşe" ilkelerine göre çalışır. "Lig'i sinyallere göre nasıl ayarlayabilirim" (ücretli veya ücretsiz)?
Açıkçası, TS yerine sinyalleri değerlendirin. Sizin de yazdığınız gibi, bu temelde aynı, fark şu ki TS sinyali bir kara kutu, ancak gerçek bir hesapta ticaret geçmişi ve kârı olan bir kutu
Evet, mümkün, kalite göstergesi herhangi bir işlem sırası için çalışıyor.
Ama... Bir sinyalde kalitenin 0.96, diğerinde 1.02, üçüncüde 1.25 olduğunu anlıyoruz ve ? Bu sadece, üçüncü sinyalin bilinen tarihin en iyi ve ilkinin en kötü işlem gördüğü anlamına gelir, ancak hepsi iyi işlem gördü. Birincisi "sınırda", ancak diğer faktörler sinyal "için" ise kabul edilebilir.
Ancak kalite puanı, seçim faktörlerinden yalnızca biridir. Örneğin, son iki yılda kabul edilemez hat kuyrukları, düşüş, yüksek bekleme, yeni bir ticaret bekleme önemli bir faktördür. Çoğunun böyle bir geçmişi yoksa, bu parametreler bir sinyale nasıl alınır?
Peki ya sezgisel faktörler? Diyelim ki sistemin trend mi yoksa düz mü olduğuna ve sembolün son aylardaki genel davranışına bakıyorum. Bunu bir sinyalde nasıl değerlendirebilirim?
Yani, sinyali Ligin TS'sini değerlendirdiğim şekilde değerlendirmek ancak sinyalin TS'sine ve bu sinyalle çalışan robotun koduna erişimim varsa mümkündür. Ya da tüm bu verileri bana sağlayacak olan sinyal sağlayıcıyla yakın çalışırsam. Bu olmadan - ticaret için bir sinyal ayarlama anını ve sinyalin ticaretten çıkarılma anını belirleyemem.
George, denge nasıl? Grafikler her şey yolunda gibi görünüyor.
Grafikler her zaman yüksektir, bunlar en iyisidir.
Denge maalesef düştü. Çok başarılı bir Mart ayında kazandığımın hepsini henüz harcamadım, ancak bu miktarın çoğu gitti.
Hüzün. Açıkçası, fiyat hareketinin doğasındaki değişiklikleri tespit etmek için bir mekanizmaya ihtiyaç vardır. Bu karakterin nasıl tanımlandığını, ne olduğunu anlarsanız, sistem geçişi yapabilirsiniz. Dikkatlerin bu yöne çevrilmesi gerektiğini düşünüyorum.
İşte makalelerdeki adaptif araçlar konusu:
https://www.mql5.com/en/articles/143
topun en iyisini seç ve gidelim :-)
"Denge maalesef düştü." - bu şuna:
5.4. Mucizeler gerçekleşmez
Uyarlanabilir sistemin bir kâse olmadığı unutulmamalıdır (USDJPY H1, 01/04/2010-08/20/2010):
Uyarlanabilir sistemde karlı stratejiler yoksa, kullanımları etkili olmayacaktır. Karlı stratejiler kullanın.
Georgy - en basit durumunuzda - pislik - orada iyi bir şey olmayacak, mevduatınızın denge grafiğinin rastgele topları dışında.