Ticaret Sistemleri Birliği. Çalışmaya devam ediyoruz. - sayfa 328
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Ne odası?
Ticaret Sistemleri Birliği, en basit ilkelerden oluşan 700 robottan oluşan bir settir.
Bunların arasında her zaman şu anda kazananlar var. Buna göre, onları alıyorum ve başarısız olana kadar kullanıyorum.
Tek soru, prensipte sistem seçimidir. Daha sezgisel olarak çözülürken.
Bu yüzden sinyali açmanızı ve Uzmanları kendi takdirinize göre ayarlamanızı tavsiye ederim. Ve sonra işinizden netlik olacaktır ve her şey belirsizdir ve size tavsiyede bulunmamız zor - böylece Kâse'yi elde edebilirsiniz.
Ve bunu nasıl hayal ediyorsun?
Bunun veya bu botun neden kazandığını veya sızdırdığını hiç söyleyemem. En fazla, bir dereceye kadar, sistemin şu anda çalıştığı gibi bir süre çalışacağı varsayılabilir. Sezgisel olarak yaptığım varsayım bu. Ve neden kazandığını veya birleştiğini nasıl anlayabilirim ... kim bilir?
Brr, belirli bir pozun neden açık|kapalı olduğunu bilmediğini mi söylüyorsun?
Bu yüzden sinyali açmanızı ve Uzmanları kendi takdirinize göre ayarlamanızı tavsiye ederim. Ve sonra işinizden netlik olurdu, aksi takdirde her şey belirsizdir ve size tavsiyede bulunmamız zordur - böylece Kâse'yi elde edebilirsiniz.
Alplerde - PAMM var!!!
bir saniye misin? Tüm iletişim burada gerçekleşir ve ligi burada istiyoruz!!!
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Arkadaşınız sinyali açmak istemiyorsa - Açar mısınız - en azından orada ne tür kıvrımlarınız olduğuna bakarız.
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\
İnsanların fonlarına arkadaşına güvendiğini mi söylüyorsun? - Eğer evetse! Onun Yatırımcılarını kıskanmıyorum.
1. Bir saniye misiniz?
2. Tüm iletişim burada gerçekleşir ve ligi burada istiyoruz!!!
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Arkadaşınız sinyali açmak istemiyorsa - Açar mısınız - en azından orada ne tür kıvrımlarınız olduğuna bakarız.
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\
İnsanların fonlarına arkadaşına güvendiğini mi söylüyorsun? - Eğer evetse! Onun Yatırımcılarını kıskanmıyorum.
1. Hayır.
2. Bilmiyorum. Ne tür baskınlar? Kimi kıskanıp kimi kıskanmayacağınıza siz karar verin!
Beeeee!!!!!!!!!!!!!!!!
Bu yüzden sinyali açmanızı ve Uzmanları kendi takdirinize göre ayarlamanızı tavsiye ederim. Ve sonra işinizden netlik olacaktır ve her şey belirsizdir ve size tavsiyede bulunmamız zor - böylece Kâse'yi elde edebilirsiniz.
Kibirli bir şekilde "açılacaksın" - Cevap vermeyeceğim. Biz burada meslektaşız, hadi "size" gidelim.
Çalıştığım yerde bir ana hesabım var. Şu anda 450 dolarlık öz sermayesi var. Bu rakamı (eğer) ikiye katladığımda, bir sinyal açacağım. Ayrıca bir öz sermaye tablosu, yük ve çok daha fazlası var (hesap 2016'nın başından beri var).
Benim işim sadece benim için. Kimseye empoze etmiyorum ama isteyenlerle paylaşabilirim. Seçilmiş sihirbazlar için ücretsiz bir sinyal açma sözü için.
Brr, belirli bir pozun neden açık|kapalı olduğunu bilmediğini mi söylüyorsun?
Biliyorum. Sistemler, en iyi bilinen ilkelere sahip en basit olanlardır.
Ama Expert Advisor'ın neden böyle bir açılışla kar ettiğini söyleyemem ama altı ay önce tam olarak aynı açılışla kar vermedi.
bir saniye misin? Tüm iletişim burada gerçekleşir ve ligi burada istiyoruz!!!
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Arkadaşınız sinyali açmak istemiyorsa - Açar mısınız - en azından orada ne tür kıvrımlarınız olduğuna bakarız.
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\
İnsanların fonlarına arkadaşına güvendiğini mi söylüyorsun? - Eğer evetse! Onun Yatırımcılarını kıskanmıyorum.
Neredeyse hiç yatırımcım yoktu - bir kez sel baskınlarıyla ilgili artılardan hala çıkmadım. Her zaman için dört kişi risk aldı. Hepsi yaklaşık bir aylık bir süre için yatırıldı. Yüzde bir ya da iki bölgede üç kişi kâr etti. Dördüncü - yüzde beş aldı.
Biliyorum. Sistemler, en iyi bilinen ilkelere sahip en basit olanlardır.
Ama Expert Advisor'ın neden böyle bir açılışla kar ettiğini söyleyemem ama altı ay önce tam olarak aynı açılışla kar vermedi.
Yani anlatmaya çalıştığım şey bu; dikkatlice analiz edin, güçlü yönleri bulun | her aracın zayıf noktalarını güçlü olanlarla değiştirerek, diyelim ki neredeyse işe yaramaz 700 araç yerine 5 verimli aracı bir araya getirin... hatalar üzerinde çalışın, geliştirin ve iyileştirin, yoksa bu neredeyse işe yaramaz 700 aracı sorunsuz bir şekilde kullanacaksınız. gerçekten emekli olana kadar her şeyi kazanmak)
Neredeyse hiç yatırımcım yoktu - bir kez sel baskınlarıyla ilgili artılardan hala çıkmadım. Her zaman için dört kişi risk aldı. Hepsi yaklaşık bir aylık bir süre için yatırıldı. Üç bölgede yüzde bir ya da iki kâr etti. Dördüncü - yüzde beş aldı.
Eğitimli birine benziyorsun - Ve benim gözümde diğer herkesi aptal olarak görüyorsun. Her zaman bir tür hedef vardır - amacınız Yatırımcıları cezbetmek, bu konuyla ilgili (lig) bağlantılarınız için internette dolaşmayacağım - ama kesinlikle var olduğunu düşünüyorum. Sinyali açmak sana hiçbir şeye mal olmaz. Ve bu konunun üç yılı boyunca - bize sonucu göstermek için.