Maxim Kuznetsov :

şu anda, birkaç yıl sonra şube (daha doğrusu sonuçlar) kullanışlılık kazanmaya başlıyor

Şube sonuçlarına göre, açıkça görülüyor ki:

- tam otomatik robotların terazileri, "-spread" trendine göre klasik "absorpsiyonlu SB"dir

- sabit optimizasyon / seçimin sonucu varyansta bir artıştır - "gevezelik" in genliği artar

MM'yi canavarlaştırabileceğiniz zaten iyi ve mantıklı bir şey

Genel olarak sağlıklı bir tane bile yok. anlamsız bir fantezidir. Kum havuzu
 
Şu anki durum (tüm TS, sabit bir minimum lot ile bir demo hesabında çalışır).

Bakiyeye göre ilk 20:

Denge açısından en iyi tablosu:

Ticaret kalitesine göre ilk 20 TS:

Ticaret kalitesine göre en iyi TS tablosu:

En az 50 işlem içeren en eski TS :

En az 50 işlem görmüş en eski araçların tablosu:



 
[Silindi]  
Pamm'in ne kadar kazandı?
 

A_K için not (hala bu konuya bakıyorsunuz)

Georges tarafından yayınlanan eğrilerde aradığınız anahtar yatıyor. Güvenlik Konseyi konusunda acele ediyorsunuz - bu eğrilerin ondan nasıl farklı olduğuna bakın. Çok az, ama anahtar bu küçük

 
Vladimir Baskakov :
Pamm'in ne kadar kazandı?

Evet, söyleyebileceğim kadarıyla - hiçbir şey kazanmadım. Her işlemde sadece DC kazanır... Ve ben sıfır civarında takılıyorum. Şimdi başka bir fikri test ediyorum, görünüşe göre umutlar var ... Ve sonra ... göreceğiz.

[Silindi]  
Georgiy Merts :

Evet, söyleyebileceğim kadarıyla - hiçbir şey kazanmadım. Her işlemde sadece DC kazanır... Ve ben sıfır civarında takılıyorum. Şimdi başka bir fikri test ediyorum, görünüşe göre umutlar var ... Ve sonra ... göreceğiz.

O zaman neden kâr getirmeyen üç yıl bir şey ortaya koyuyorsun.
Kendimle oynardım, onunla bir ilgimiz var
 
Vladimir Baskakov :
O zaman neden kâr getirmeyen üç yıl bir şey ortaya koyuyorsun.
Kendimle oynardım, onunla bir ilgimiz var

Yaparım.

Dikkat edin, konumuza gelen sizdiniz, sizinkine ben değil.

 
Şu anki durum (tüm TS, sabit bir minimum lot ile bir demo hesabında çalışır).

Bakiyeye göre ilk 20:

Bakiyeye göre ilk beş grafik:

Ticaret kalitesine göre ilk 20 TS:

Ticaret kalitesine göre ilk beş TS tablosu:

En az 50 işlemle en eski 20 araç:

En az 50 işlemle en eski beş aracın tablosu:


