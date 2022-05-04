Ticaret Sistemleri Birliği. Çalışmaya devam ediyoruz. - sayfa 325
Genel olarak, fedakarsınız, 💸 için değil, fikir için
Nedenmiş ? Diyorum ki, bir sinyal açarsam çok pahalıya patlar. Ama hala çok uzakta... Sanırım 300 doları on kez, hatta 250 doları geri alabileceğim.
Jora, korkarım herkes bu mutlu anı yaşayamayacak ama
Bu mutlu an olmasın! Diyorum ki - şimdi her şey büyük olasılıkla geri indirilecek. Sistem seçimi benim için sezgisel! Ve sezgi böyle bir şey ... Nereden aldım ...
Herhangi bir sistemin karlılığı, onu kullanan kullanıcı sayısı ile ters orantılıdır. - Bu, piyasanın temel ilkelerinden gelir. Ve temel ilke şudur - üçüncü taraf oyuncular, organizatörlerine likidite sağlamaya hizmet eder
Bu nedenle, dışarıdan bir oyuncunun para kazanmasının tek yolu çok küçük ve çevik olmak, organizatörlerin arkasından yürümektir.
Pekala.
İşte, bu konuda yolumu bulmaya çalışıyorum.
Bakiyeye göre ilk 20:
Denge açısından en iyi tablosu:
Ticaret kalitesinde en iyisi:
En iyi kalite tablosu:
En az 50 işlem içeren en eski TS :
En az 50 işlem görmüş en eski araçların tablosu:
Belli bir dalga boyuna ayarlanmış bir sistemin zamanla arızalanıp tekrar çalışabileceği ortaya çıktı. Bu beklentinin dalga boyutuna oranının gelecekte nasıl değişeceği bilinmiyor.
Ancak oran sürekli hareket ettiğinden ve hareket edebileceği birçok yer olduğundan, ihtiyacımız olan noktada olma olasılığı diğerlerine göre daha azdır. Ve sistem yavaş yavaş birleşiyor.
Büyük bir periyodu benimkinden daha küçük periyotlara bölerseniz, resim daha da kaotik olur. O zaman o gider.
Özel bir şey yapmanıza bile gerek yok: standart fiyat tablosuna göre oluşturulmuş herhangi bir sistem zaten volatilite tarafından modüle edilir ve açıklanan sorunları yaşaması garanti edilir.
Ve "piyasayı anlamaya" çalışmaktan vazgeçtim. Bir araba dolusu sistemi perçinledim ve bilinçli olarak en basitlerini aldım ve çalışmalarımı çalışacak bir sistem icat etmeye değil, halihazırda çalışmakta olanlardan nasıl seçeceğime yoğunlaştırıyorum.
Kargo tarikatı. Yerliler, uçakları nishtyaklarla çağırmak amacıyla, daha etkili bir çağrı için düzenlerini ne inşa edeceklerini deniyorlar. Böyle bir yaklaşımın herhangi bir sonucu rastgele ve önemsizdir, çünkü etkilenmesi veya bir şekilde analiz edilmesi gereken süreçle hiçbir ilgisi yoktur.
Kargo tarikatı. Yerliler, uçakları nishtyaklarla çağırmak amacıyla, daha etkili bir çağrı için modellerini ne inşa edeceklerini deniyorlar: bambudan veya palmiye ağaçlarından. Böyle bir yaklaşımın herhangi bir sonucu rastgele ve önemsizdir, çünkü etkilenmesi veya bir şekilde analiz edilmesi gereken süreçle hiçbir ilgisi yoktur.
Aynı fikirde olmamak.
Her ne kadar bir kargo kültü bile yerliler açısından oldukça makul. Ama Lig sadece bir yerde gördüklerimin tekrarı değil. League'de fikir, her zaman başarılı bir demo geçmişine sahip bir dizi test edilmiş sisteme sahip olmaktır. hepsine sahibim
Başka bir konu - bu sistemler açısından bir seçim. Ve burada, ne yazık ki, sadece tekrar edebilirim - sezgisel hareket ederim. Ve sezgi genellikle başarısız olur.
Böylece ana hesabım azalmaya başladı.
Şu anda 420 $ öz sermayesi var.
Yine de, bu tür şeylere ciddi para yatırmanın korkutucu olduğuna inanmaya devam ediyorum. Hızlanma mümkün değil - birçok açıdan tesadüfi. Sezgisel bir seçim yapma sorusuna - sezgisel bir veya başka bir TS seçeneği değil, makaleyi tekrar okumaya çalışın
https://www.mql5.com/en/articles/143 burada en azından bazı özellikler ve istatistik sonuçlarına dayalı olarak ticaret için bir araç seçme prosedürü yer almaktadır.
MetaTrader 5 terminalinin strateji test cihazı, ticaret sisteminin belirtilen zaman aralığında maksimum kâr sağladığı en iyi parametre setini bulmanızı sağlar. Ama gerçek zamanlı olarak nasıl yapılır? Bir Uzman Danışmanda birkaç stratejinin sanal ticaretini kullanma fikri, MQL4'teki uygulamasını gösteren "Uzman Danışmanların Bir Uzman Danışman İçinde Yarışması" makalesinde tartışıldı.
Bu makalede, MQL5'te uyarlanabilir stratejilerin oluşturulmasının ve çalışılmasının, nesne yönelimli bir yaklaşım , verilerle çalışma sınıfları ve Standart Kitaplığın ticaret sınıfları kullanılarak büyük ölçüde basitleştirildiğini göstereceğiz.