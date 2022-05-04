Ticaret Sistemleri Birliği. Çalışmaya devam ediyoruz. - sayfa 321
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
"Ve her zaman karlı olmanın tek yolu sürekli sistemden sisteme geçmektir."
Bu sistemin şimdi birleşmeye başlayacağını, ancak bunun tam tersine kazanacağını nasıl belirlersiniz? Sistem arka arkaya 3 gün birleşirse ve bundan önce bir ay kazandıysa - kesin. Ve tam tersi, arka arkaya 3 gün kazanırsa, ondan önce birleşti - kesin. Yine de o kadar basit değil.
Anladığım kadarıyla, istatistik toplayarak bir veya daha fazla TS daha iyi veya daha kötü çalıştığında piyasa modellerini belirlemenin bir yolu yok. Örneğin, bu TS en iyi 12-16 arası Eylül ve Şubat aylarında çalışır. 2/3 yıldızlı haberlerin yayınlanmasından yarım saat önce ve sonra ticaret yapmayın.
Ve başka bir soru: ikili seçenekleri duydunuz mu ve belki onlar için iyi çalışan bir şeyler yazmaya çalıştınız mı?
MQL5'i yeni anlamaya başlıyorum ve özellikle BO için karlı bir TS geliştirmeyi planlıyorum.
Evet, asıl sorun bu ve ne yazık ki çoğunlukla sezgisel olarak çözebiliyorum.
Tarihsel dönemdeki kalite puanına, demo dönemindeki bu göstergeye, izin verilen SL sayısına bakıyorum. sistemin çekirdeğine. Şey, umut verici GÖRDÜĞÜM gerçekleri giydim.
İkili opsiyonlarla işim yoktu ve ne olduğu hakkında çok az fikrim var.
Evet, asıl sorun bu ve ne yazık ki çoğunlukla sezgisel olarak çözebiliyorum.
Tarihsel dönemdeki kalite puanına, demo dönemindeki bu göstergeye, izin verilen SL sayısına bakıyorum. sistemin çekirdeğine. Şey, umut verici GÖRDÜĞÜM gerçekleri giydim.
İkili opsiyonlarla işim yoktu ve ne olduğu hakkında çok az fikrim var.
Bu sorunu çözmeyeceksin, hep tahmin edeceksin. Sonuç - fikir zilch
Evet, Kase değil. Şey, "Kase olmayan zilch" her şeye sahipsin ...
Evet, Kase değil. "Kase olmayan zilch" her şeye sahipsin ...
Sadece mantığı aç, bu bir çıkmaz, bu fikri at, adam ol
Ne "girişim" ???
Tekrar tekrar söyledim, Lig sadece sürekli var olan, test edilmiş, kullanıma hazır bir sistem koleksiyonudur. Bakıyorum ve en sevdiğim sistemleri alıyorum. Ve o zaman, böyle harika bir araç olmadan kalmamı öneriyorsun ??? Hazır sistemlerim yoksa gerçek olarak neye bahse girerim?
Sen delisin dostum. O zaman bir tür izlemeye ihtiyacın var ... Sonra bir tür garanti ... o zaman bu fikri sevmiyorsun, yapmama rağmen, sen değil ...
Size ne kadar söyleyebilirim ki - Grails'i kimseye satmıyorum, Lig'deki tüm sistemler üç kuruş kadar basit, KodoBase'de tam olarak bu ilkelere göre çalışan ücretsiz uzmanlar var. Ve TS'yi Lig'den ayıran tek fark, çalışmalarını entegre Kalite göstergeme göre, üstelik gerçek zamanlı olarak değerlendirebiliyor olmam. Bu kadar.
Lig'e onu birine satmak için bir fırsat olarak yaklaşıyorsun. Ve onu kimseye satmayacağım. İlgilenen olursa her şeyi ücretsiz veririm. Tam olarak, her zaman kullanıma hazır bir sistem seti olarak buna ihtiyacım var. Bende böyle var.
Ne "girişim" ???
Tekrar tekrar söyledim, Lig sadece sürekli var olan, test edilmiş, kullanıma hazır bir sistem koleksiyonudur. Bakıyorum ve en sevdiğim sistemleri alıyorum. Ve o zaman, böyle harika bir alet olmadan kalmamı öneriyorsun ??? Hazır sistemlerim yoksa gerçek olarak neye bahse girerim?
Sen delisin dostum. O zaman bir tür izlemeye ihtiyacın var ... Sonra bir tür garanti ... o zaman bu fikri sevmiyorsun, yapmama rağmen, sen değil ...
Size ne kadar söyleyebilirim ki - Grails'i kimseye satmıyorum, Lig'deki tüm sistemler üç kuruş kadar basit, KodoBase'de tam olarak bu ilkelere göre çalışan ücretsiz uzmanlar var. Ve TS'yi Lig'den ayıran tek fark, çalışmalarını entegre Kalite göstergeme göre, üstelik gerçek zamanlı olarak değerlendirebiliyor olmam. Bu kadar.
Lig'e onu birine satmak için bir fırsat olarak yaklaşıyorsun. Ve onu kimseye satmayacağım. İlgilenen olursa her şeyi ücretsiz veririm. Tam olarak, her zaman kullanıma hazır bir sistem seti olarak buna ihtiyacım var. Bende böyle var.
Senin ligine hiç ihtiyacım yok, forumda bir kıymık gibi, aptallığıyla sinir bozucu
Gerekmiyorsa konuya girmeyin.
Ona ihtiyacım var.
Denge açısından en iyi tablosu:
Ticaret kalitesinde en iyisi:
Ticaret kalitesinde en iyiler tablosu:
En az 50 işlem içeren en eski TS :
En az 50 işlem görmüş en eski araçların tablosu:
Bakiyeye göre ilk 20:
Denge açısından en iyi tablosu:
Ticaret kalitesinde en iyisi:
Ticaret kalitesinde en iyiler tablosu:
En az 50 işlem içeren en eski TS :
En az 50 işlemle en eski araçların tablosu:
Madem bir insan deliliğini burada bloga yazmayı seviyor, o zaman onu kim yasaklayacak...