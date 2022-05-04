Ticaret Sistemleri Birliği. Çalışmaya devam ediyoruz. - sayfa 329

VVT :

Yani anlatmaya çalıştığım şey bu; dikkatlice analiz edin, güçlü yönleri bulun | her aracın zayıf noktalarını güçlü olanlarla değiştirerek, diyelim ki neredeyse işe yaramaz 700 araç yerine 5 verimli aracı bir araya getirin... hatalar üzerinde çalışın, geliştirin ve iyileştirin, yoksa bu neredeyse işe yaramaz 700 aracı sorunsuz bir şekilde kullanacaksınız. gerçekten emekli olana kadar her şeyi kazanmak)

Herhangi bir TC'de HİÇBİR "güçlü ve zayıf nokta" olmadığı yukarıda doğru bir şekilde söylenmiştir.

HERHANGİ BİR aracın kâr ve zarar dönemleri olduğunu ve toplam kârın, aynı süre içinde ortalama olarak toplam zarardan daha az olduğunu iddia ediyorum. Ve her zaman karlı olmanın tek yolu sistemler arasında sürekli geçiş yapmaktır.

700 "işe yaramaz" sistem tam olarak bunun içindir - böylece HER AN "değiştirmem gereken bir yerim olur". Ve bir kereden fazla memnun oldum - aniden "savaş" sistemi çalışmayı durdurdu ve eğer Lig için olmasaydı, onu neyle değiştireceğimi bilemezdim, onu ayarlamaya çalışırdım. Ve Lig ile böyle bir sorum bile yok - her zaman birkaç yedek adayım var.

Yani "emeklilik bitene kadar 700 işe yaramaz sistemi sürün" - HER YERDE yapmanız gerekir! Her zaman bir seçeneğiniz olmasını sağlayan bu havuz olduğu için. Bazı belirli sistemlerde durduğum anda, onları nasıl geliştirirsem geliştireyim, kaçınılmaz olarak başarısız olacaklar ve onların yerini alacak bir şeyim olmayacak.

 
SanAlex :

Eğitimli birine benziyorsun - Ve benim gözümde diğer herkesi aptal olarak görüyorsun. Her zaman bir tür hedef vardır - amacınız Yatırımcıları cezbetmek, bu konuyla ilgili (lig) bağlantılarınız için internette dolaşmayacağım - ama kesinlikle var olduğunu düşünüyorum. Sinyali açmak sana hiçbir şeye mal olmaz. Ve bu konunun üç yılı boyunca - bize sonucu göstermek için.

"Dışarı çıkarmayı" bırak!

En azından "savaş" sistemlerini değiştirmek için net kurallar bulana kadar yatırımcıları cezbetmeme gerek yok.

Sonucu da göstermeme gerek yok, özellikle de kendim henüz göremediğim için. Sahip olduğum yatırımcılar - görünüşe göre uzun süredir var olan hesapları seçerek beni tesadüfen buldular. Ana hesapta kâra geçtiğimde, yani (eğer) 800 dolardan fazla olduğunda sinyali açacağım. Şu anda sadece 450 dolar var. Ve bence yaz sonuna kadar "iyi" bir senaryoda bile "artılarda" olmayacağım. Ve "senaryo" nun kötü olması çok daha muhtemel ve Yeni Yıla kadar bir artı alamayacağım. Buna göre, sinyalin açılması - Ben noktayı görmüyorum.

Lig'den belirli robotlarla ilgilenenler, ücretsiz bir sinyal açma sözü için her zaman ücretsiz bir kayıt kodu alabilirler.

[Silindi]  
Georgiy Merts :

"Dışarı çıkarmayı" bırak!

En azından "savaş" sistemlerini değiştirmek için net kurallar bulana kadar yatırımcıları cezbetmeme gerek yok.

Sonucu da göstermeme gerek yok, özellikle kendim henüz göremediğim için. Sahip olduğum yatırımcılar - görünüşe göre uzun süredir var olan hesapları seçerek beni tesadüfen buldular. Ana hesapta kâra geçtiğimde, yani (eğer) 800 dolardan fazla olduğunda sinyali açacağım. Şu anda sadece 450 dolar var. Ve bence yaz sonuna kadar "iyi" bir senaryoda bile "profesyoneller" arasında olmayacağım. Ve "senaryo" nun kötü olması çok daha muhtemel ve Yeni Yıla kadar bir artı alamayacağım. Buna göre, sinyalin açılması - Ben noktayı görmüyorum.

Lig'den belirli robotlarla ilgilenenler, ücretsiz bir sinyal açma sözü için her zaman ücretsiz bir kayıt kodu alabilirler.

Expert'i indirmeyi teklif ediyorsunuz, ancak Expert'in yaratıcısı olan biri onu anlamayacak ve doğru şekilde ayarlayamayacak. Başarılarınızı bir Sinyal şeklinde görmek isterim.

Sinyalinizi bekleyeceğim, umarım açarsınız. İyi şanlar!

 
SanAlex :

Expert'i indirmeyi teklif ediyorsunuz, ancak Expert'in yaratıcısı olan biri onu anlayıp doğru şekilde ayarlayamayacaktır. Başarılarınızı bir Sinyal şeklinde görmek isterim.

Sinyalinizi bekleyeceğim, umarım açarsınız. İyi şanlar!

EA'mda HİÇBİR ayar yok. Sadece risk yüzdesi.

Burada, arşivde, her iki platform için yürütülebilir modül ve sihirbazların listesi.

Regcode alanı test cihazında kullanılmaz.

Dosyalar:
EALeague_Free.zip  7641 kb
[Silindi]  
Georgiy Merts :

EA'mda HİÇBİR ayar yok. Sadece risk yüzdesi.

Burada, arşivde, her iki platform için yürütülebilir modül ve sihirbazların listesi.

Regcode alanı test cihazında kullanılmaz.

Tehditkar bir ağırlıktalar - Uzmanın neredeyse 6 megabayt ağırlığında olması için oraya ne doldurulabilir?

EALeague_FreeEALeague_Free 1

 

Orada 700 araç doldurabilirsin, belli ki ....

Liste ektedir.

[Silindi]  
Georgiy Merts :

Orada 700 araç doldurabilirsin, belli ki ....

Liste ektedir.

Test cihazında sizin için çalışmıyor mu? 

HQ 0 19 : 11 : 30.367 Startup MetaTester 5 x64 build 2875 ( 02 Apr 2021 )
QD 0 19 : 11 : 30.479 Сервер MetaTester 5 запущен на 127.0 . 0.1 : 3000
EO 0 19 : 11 : 30.482 Инициализация запуска завершена
DM 0 19 : 11 : 30.666 127.0 . 0.1 вход в систему (сборка 2875 )
QK 0 19 : 11 : 30.954 Сеть загружено 4372 байта информации об учетной записи
EM 0 19 : 11 : 30.954 Сеть загружено 1470 байт параметров тестера
KF 0 19 : 11 : 30.954 Сеть загружена 700 байтами входных параметров
QL 0 19 : 11 : 30.956 Сеть 595 байт загруженного списка символов ( 119 символов)
QE 0 19 : 11 : 30.960 Тестер экспертный файл добавлен: Experts\EALeague.ex5. 5701788 байт загружен
GH 0 19 : 11 : 30.976 Тестер начальный депозит 10000.00 USD, кредитное плечо 1 : 100
HQ 0 19 : 11 : 30.980 Тестер успешно инициализирован
HD 0 19 : 11 : 30.980 Сеть 5570 Кб общих полученных данных инициализации
QQ 0 19 : 11 : 30.980 Тестер Intel Core i3- 4010 U @ 1.70 GHz, 3821 MB
HF 0 19 : 11 : 31.160 Символов EURUSD: символ для синхронизации
IS 0 19 : 11 : 31.161 Symbols EURUSD: символ синхронизирован, получено 3800 байт информации о символе
RD 0 19 : 11 : 31.162 История EURUSD: началась синхронизация истории
JR 0 19 : 11 : 31.660 История EURUSD: загрузка 2.07 Мб исторических данных для синхронизации в 0 : 00 : 00.498
LS 0 19 : 11 : 31.660 История EURUSD: история синхронизирована с 2020.01 . 02 по 2021.04 . 08
EF 0 19 : 11 : 31.847 История EURUSD,H1: кэш истории выделен для 7884 баров и содержит 6219 баров с 2020.01 . 02 10 : 00 по 2020.12 . 31 20 : 00
NK 0 19 : 11 : 31.847 История EURUSD,H1: история начинается с 2020.01 . 02 10 : 00
MP 0 19 : 11 : 31.849 Тестер EURUSD,H1 (RoboForex-ECN): генерация каждого тика
IM 0 19 : 11 : 31.849 Тестер EURUSD,H1: тестирование экспертов\EALeague.ex5 с 2021.01 . 01 00 : 00 по 2021.04 . 08 00 : 00 началось с входов:
KS 0 19 : 11 : 31.849 Тестер lcILeagueClass= 2
GL 0 19 : 11 : 32.364 EALeague (EURUSD,H1) 2021.01 . 01 00 : 00 : 00 Создание фабрик для счета главной лиги. Процент риска: мин. Класс лиги: LC_MEDIUM
KD 0 19 : 11 : 32.578 EALeague (EURUSD,H1) 2021.01 . 01 00 : 00 : 00 EA League ни один классовый аккаунт не найден !
NQ 0 19 : 11 : 32.578 EALeague (EURUSD,H1) 2021.01 . 01 00 : 00 : 00 Обнаружены ошибки при создании фабрики !
PP 3 19 : 11 : 32.578 EALeague (EURUSD,H1) 2021.01 . 01 00 : 00 : 00 Вызвана функция ExpertRemove ()
CD 2 19 : 11 : 32.578 Тестер удалился в рамках глобальной инициализации
ЕСЛИ 2 19 : 11 : 32.578 Тестер тестер остановился из-за сбоя инициализации эксперта
PN 0 19 : 11 : 32.578 Файл журнала тестера "D:\MyTerminal4\Tester\Agent-127.0.0.1-3000\logs\20210409.log" написано
EJ 0 19 : 11 : 32.579 test Experts\EALeague.ex5 на EURUSD,Н 1 нить закончена
MJ 0 19 : 11 : 32.755 127.0 . 0.1 подготовка к выключению

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\

Bu nasıl kullanılır ???

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\ \\\\\\\\\\\\\\\

madencilikle alakası var mı?

 

Hata ... İlk beş için yanlış modül!

Bekle, ihtiyacın olanı koyacağım ....

 

İşte doğru olanı.

Parametrelerde istenen sihri ve risk yüzdesini (sıfır - sabit minimum lot) belirtmek gerekir, test cihazındaki regcode gerekli değildir.

Dosyalar:
EALeague_Free.zip  5561 kb
 
SanAlex :

madencilikle bir ilgisi var mı?

Büyü! Madencilik değil.

Her sistemin, başlangıçta belirtilmesi gereken kendi büyüsü vardır.

