Ticaret Sistemleri Birliği. Çalışmaya devam ediyoruz. - sayfa 330

Yeni yorum
[Silindi]  
Georgiy Merts :

İşte doğru olanı.

Parametrelerde istenen sihri ve risk yüzdesini (sıfır - sabit minimum lot) belirtmek gerekir, test cihazındaki regcode gerekli değildir.

Her zamanki Uzman. Neden 3.5 megabayt ağırlığında?

EALeague_Free__1

EALeague_Free__2

 
SanAlex :

Her zamanki Uzman. Neden 3.5 megabayt ağırlığında?


Tekrar ediyorum, çünkü 700 sistemi var. Liste ektedir. En iyilerin listesi - bu başlıkta.

[Silindi]  
Georgiy Merts :

Tekrar ediyorum, çünkü 700 sistemi var. Liste ektedir. En iyilerin listesi - bu başlıkta.

Kodu 700 kez mi çarptınız?

\\\\

anladığım kadarıyla, kodda başka bir Göstergeye gönderebilirsiniz - bu sadece koddaki bir satırdır

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\ \\\

Başka bir sistem nasıl alabilirim? farklı bir sonuç göstermek için

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\ \\\\\\

bir konuda hemfikir değilsiniz - büyük olasılıkla madencilikle ilgili bazı çanlar ve ıslıklar var

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\ 

RM 0 20 : 06 : 19.401 Trade 2021.04 . 07 23 : 58 : 59 Совершена сделка [ # 214 sell 0.01 EURUSD at 1.18714 ]
RJ 0 20 : 06 : 19.401 Trade 2021.04 . 07 23 : 58 : 59 ордер выполнен sell 0.01 at 1.18714 [ # 214 sell 0.01 EURUSD at 1.18714 ]
RG 0 20 : 06 : 19.401 Trade 2021.04 . 07 23 : 58 : 59 позиция закрыта в связи с окончанием теста на 1.18714 [ # 210 buy 0.01 EURUSD 1.18110 sl: 1.18237 tp: 1.19741 ]
PS 0 20 : 06 : 19.401 Сделки 2021.04 . 07 23 : 58 : 59 сделка # 215 продажа 0.01 EURUSD на 1.18714 выполнена (на основе ордера # 215 )
PH 0 20 : 06 : 19.401 Trade 2021.04 . 07 23 : 58 : 59 совершена сделка [ # 215 sell 0.01 EURUSD at 1.18714 ]
QG 0 20 : 06 : 19.401 Trade 2021.04 . 07 23 : 58 : 59 ордер выполнен sell 0.01 at 1.18714 [ # 215 sell 0.01 EURUSD at 1.18714 ]
DK 0 20 : 06 : 19.402 EALeague_Free (EURUSD,H1) 2021.04 . 07 23 : 58 : 59 Обнаружено более одной неизвестной магии в тестере !
JD 0 20 : 06 : 19.402 EALeague_Free (EURUSD,H1) 2021.04 . 07 23 : 58 : 59 Trade Magic: 240140
DO 0 20 : 06 : 19.402 EALeague_Free (EURUSD,H1) 2021.04 . 07 23 : 58 : 59 Найдено Magic: 0
RE 0 20 : 06 : 19.402 EALeague_Free (EURUSD,H1) 2021.04 . 07 23 : 58 : 59 ulLastExitDealTicket: 213
HK 0 20 : 06 : 19.402 EALeague_Free (EURUSD,H1) 2021.04 . 07 23 : 58 : 59 Обнаружено более одной неизвестной магии в тестере !
FD 0 20 : 06 : 19.402 EALeague_Free (EURUSD,H1) 2021.04 . 07 23 : 58 : 59 Trade Magic: 240140
PN 0 20 : 06 : 19.402 EALeague_Free (EURUSD,H1) 2021.04 . 07 23 : 58 : 59 Найдено Magic: 0
NE 0 20 : 06 : 19.402 EALeague_Free (EURUSD,H1) 2021.04 . 07 23 : 58 : 59 ulLastExitDealTicket: 213
OH 0 20 : 06 : 19.404 EALeague_Free (EURUSD,H1) 2021.04 . 07 23 : 58 : 59 Правильный коэффициент: 0.9976
IM 0 20 : 06 : 19.404 Тестер окончательный баланс 10063.77 USD
RD 0 20 : 06 : 19.404 Тестер OnTester результат 0.8703425685819519
QN 0 20 : 06 : 19.404 EALeague_Free (EURUSD,H1) 2021.04 . 07 23 : 58 : 59 EA deinited ! Причина: советник удален с графика.
FO 0 20 : 06 : 19.416 Тестер EURUSD,H1: 5213110 тиков, сгенерировано 1630 баров. Среда синхронизирована в 0 : 00 : 00.058 . Тест прошел в 0 : 00 : 17.755 .
JR 0 20 : 06 : 19.416 Тестер EURUSD,H1: общее время от входа до остановки тестирования 0 : 00 : 17.813 (включая 0 : 00 : 00.058 для синхронизации исторических данных)
НЕТ 0 20 : 06 : 19.416 Тестер 444 Мб используемой памяти, включая 0.94 Мб исторических данных, 128 Мб тиковых данных
FL 0 20 : 06 : 19.416 Файл журнала тестера "D:\MyTerminal4\Tester\Agent-127.0.0.1-3000\logs\20210409.log" написано
RH 0 20 : 06 : 19.417 test Experts\EALeague_Free.ex5 на EURUSD,Н 1 поток завершен
PQ 0 20 : 06 : 19.785 127.0 . 0.1 подготовка к выключению

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

neden sihire giriyorum 

Trade Magic: 240140

ama yine de başka bir sihir veriyor 0 

DK 0 20 : 06 : 19.402 EALeague_Free (EURUSD,H1) 2021.04 . 07 23 : 58 : 59 Обнаружено более одной неизвестной магии в тестере !
JD 0 20 : 06 : 19.402 EALeague_Free (EURUSD,H1) 2021.04 . 07 23 : 58 : 59 Trade Magic: 240140
DO 0 20 : 06 : 19.402 EALeague_Free (EURUSD,H1) 2021.04 . 07 23 : 58 : 59 Найдено Magic: 0
 
SanAlex :

Kodu 700 kez mi çarptınız?

\\\\

anladığım kadarıyla, kodda başka bir Göstergeye gönderebilirsiniz - bu sadece koddaki bir satırdır

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\ \\\

Başka bir sistem nasıl alabilirim? farklı bir sonuç göstermek için

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\ \\\\\\

bir konuda hemfikir değilsiniz - büyük olasılıkla madencilikle ilgili bazı çanlar ve ıslıklar var

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\

1. Evet. Her sistemin kendi parametrelerinin bir listesi vardır.

2. Giriş parametrelerinde sistemin büyüsünü belirtmek gerekir.

3. Çok komik. Tekrar ediyorum - tüm sistemler basittir. Kod tabanında bu TS'ler üzerinde uzmanlar var. Kaynak kodları sağlayabilirim, ancak binden fazla dosya olan tüm kitaplığımı çekerler.

4. "Dışarı çıkarmayı" bırakın

[Silindi]  
Georgiy Merts :

1. Evet. Her sistemin kendi parametrelerinin bir listesi vardır.

2. Giriş parametrelerinde sistemin büyüsünü belirtmek gerekir.

3. Çok komik. Tekrar ediyorum - tüm sistemler basittir. Kod tabanında bu TS'ler konusunda uzmanlar var. Kaynak kodları sağlayabilirim, ancak binden fazla dosya olan tüm kitaplığımı çekerler.

4. "Dışarı çıkarmayı" bırakın

Ders için teşekkürler! Şimdi en azından bu boyutta Uzmanlar olduğunu bileceğim. Sadece 60 kb ağırlığındaki Hareketli Ortalama'dan farklı kılacak hiçbir şey fark etmemiş olsam da

EALeague_Free__3

 
SanAlex :

Ders için teşekkürler! Şimdi en azından bu boyutta Uzmanlar olduğunu bileceğim. Sadece 60 kb ağırlığındaki Hareketli Ortalama'dan farklı kılacak hiçbir şey fark etmemiş olsam da

Teşekkürler, Kaptan.

Sıfırla biten TÜM büyülerin Hareketli Ortalamadan bir farkı yoktur , tam olarak bu algoritmaya göre çalıştıkları için tüm sistemlerin en basiti olduğunu vurguladım. Bu dahil.

[Silindi]  
Georgiy Merts :

Teşekkürler, Kaptan.

Sıfırla biten TÜM sihirlerin Hareketli Ortalamadan farkı yoktur , tam olarak bu algoritmaya göre çalıştıkları için tüm sistemlerin en basiti olduğunu vurguladım. Bu dahil.

Evet! stratejiler değişir - 240140'tan 240142'ye değiştirildi, sonuç farklı ve Gösterge olmadan

EALeague_Free__4

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

240141 başka

EALeague_Free__5

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

En azından konunuzu biraz ısıttı! Seni kırdıysam, özür dilerim! ve sana iyi şanslar diliyorum!!!

 
SanAlex :

Evet! stratejiler değişir - 240140'tan 240142'ye değiştirildi, sonuç farklı ve Gösterge olmadan

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

240141 başka

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

En azından konunuzu biraz ısıttı! Seni kırdıysam, özür dilerim! ve sana iyi şanslar diliyorum!!!

2 ile biten sihirler, zikzak zirvesindeki işten çıkarmalarla giriştir. 1'de - fiyat kanalının sınırına dokunarak giriş yapın.

Arşiv, sihirbazların ve sistem adlarının tam bir listesine sahiptir.

[Silindi]  
Georgiy Merts :

2 ile biten sihirler, zikzak zirvesindeki işten çıkarmalarla giriştir. 1'de - fiyat kanalının sınırına dokunarak giriş yapın.

Arşiv, sihirbazların ve sistem adlarının tam bir listesine sahiptir.

Teşekkür ederim! - belki birileri Uzman Danışmanınızı kullanır. tekrar teşekkürler!

- Kendimi bir Uzman Danışman olarak kör ettim, ayrıca hala bir ticaret stratejisi arıyorum. Ama daha basitim var, içine Göstergeler sığdırabilir veya nesnelerle çalışabilirsiniz . Herhangi bir stratejiyi seçmenin mümkün olması için onu şekillendirdim. Benim için bu büyük bir yardım.

\\\\\\\\\\\\\\\\\\

bakmak isterseniz - işte burada https://www.mql5.com/en/code/34046

Algorithm manually automate
Algorithm manually automate
  • www.mql5.com
Эксперт для Автоматизации Ручной торговли.
 
SanAlex :

Teşekkür ederim! - belki birileri Uzman Danışmanınızı kullanır. tekrar teşekkürler!

- Aynı zamanda bir ticaret stratejisi arayışı içinde kendimi bir Uzman Danışman olarak kör ettim. Ama daha basitim var, içine Göstergeler sığdırabilir veya nesnelerle çalışabilirsiniz . Herhangi bir stratejiyi seçmenin mümkün olması için onu şekillendirdim. Benim için bu büyük bir yardım.

\\\\\\\\\\\\\\\\\\

bakmak ilginçse - işte burada https://www.mql5.com/ru/code/34046

Senden züppe "dürtmeni" aldın ...

Birçok parametreye sahip bir Uzman Danışman son derece dengesizdir. En basit olanla aynı olasılıkla birleşir. Ve test etmek çok çaba gerektirir. Karmaşık araçlardan uzun zaman önce vazgeçtim. Sistem ne kadar basitse, o kadar kararlıdır.

Ve "belki birisi onu kullanır" konusuna gelince - yine ... "Kase satmak" gibi bir arzum yok. Düşüşten çıkacağım - sinyali açacağım. Dışarı çıkmayacağım ya da kimse sinyale abone olmayacak - peki, *** onunla ...

1...323324325326327328329330331332333334335336337...360
Yeni yorum