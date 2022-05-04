Ticaret Sistemleri Birliği. Çalışmaya devam ediyoruz. - sayfa 330
İşte doğru olanı.
Parametrelerde istenen sihri ve risk yüzdesini (sıfır - sabit minimum lot) belirtmek gerekir, test cihazındaki regcode gerekli değildir.
Her zamanki Uzman. Neden 3.5 megabayt ağırlığında?
Tekrar ediyorum, çünkü 700 sistemi var. Liste ektedir. En iyilerin listesi - bu başlıkta.
Kodu 700 kez mi çarptınız?
anladığım kadarıyla, kodda başka bir Göstergeye gönderebilirsiniz - bu sadece koddaki bir satırdır
Başka bir sistem nasıl alabilirim? farklı bir sonuç göstermek için
bir konuda hemfikir değilsiniz - büyük olasılıkla madencilikle ilgili bazı çanlar ve ıslıklar var
neden sihire giriyorum
Trade Magic: 240140
ama yine de başka bir sihir veriyor 0
1. Evet. Her sistemin kendi parametrelerinin bir listesi vardır.
2. Giriş parametrelerinde sistemin büyüsünü belirtmek gerekir.
3. Çok komik. Tekrar ediyorum - tüm sistemler basittir. Kod tabanında bu TS'ler üzerinde uzmanlar var. Kaynak kodları sağlayabilirim, ancak binden fazla dosya olan tüm kitaplığımı çekerler.
4. "Dışarı çıkarmayı" bırakın
Ders için teşekkürler! Şimdi en azından bu boyutta Uzmanlar olduğunu bileceğim. Sadece 60 kb ağırlığındaki Hareketli Ortalama'dan farklı kılacak hiçbir şey fark etmemiş olsam da
Teşekkürler, Kaptan.
Sıfırla biten TÜM büyülerin Hareketli Ortalamadan bir farkı yoktur , tam olarak bu algoritmaya göre çalıştıkları için tüm sistemlerin en basiti olduğunu vurguladım. Bu dahil.
Evet! stratejiler değişir - 240140'tan 240142'ye değiştirildi, sonuç farklı ve Gösterge olmadan
240141 başka
En azından konunuzu biraz ısıttı! Seni kırdıysam, özür dilerim! ve sana iyi şanslar diliyorum!!!
2 ile biten sihirler, zikzak zirvesindeki işten çıkarmalarla giriştir. 1'de - fiyat kanalının sınırına dokunarak giriş yapın.
Arşiv, sihirbazların ve sistem adlarının tam bir listesine sahiptir.
Teşekkür ederim! - belki birileri Uzman Danışmanınızı kullanır. tekrar teşekkürler!
- Kendimi bir Uzman Danışman olarak kör ettim, ayrıca hala bir ticaret stratejisi arıyorum. Ama daha basitim var, içine Göstergeler sığdırabilir veya nesnelerle çalışabilirsiniz . Herhangi bir stratejiyi seçmenin mümkün olması için onu şekillendirdim. Benim için bu büyük bir yardım.
bakmak isterseniz - işte burada https://www.mql5.com/en/code/34046
Senden züppe "dürtmeni" aldın ...
Birçok parametreye sahip bir Uzman Danışman son derece dengesizdir. En basit olanla aynı olasılıkla birleşir. Ve test etmek çok çaba gerektirir. Karmaşık araçlardan uzun zaman önce vazgeçtim. Sistem ne kadar basitse, o kadar kararlıdır.
Ve "belki birisi onu kullanır" konusuna gelince - yine ... "Kase satmak" gibi bir arzum yok. Düşüşten çıkacağım - sinyali açacağım. Dışarı çıkmayacağım ya da kimse sinyale abone olmayacak - peki, *** onunla ...