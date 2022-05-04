Ticaret Sistemleri Birliği. Çalışmaya devam ediyoruz. - sayfa 324
Yakın geçmişin grafiğindeki gürültü seviyesini ölçmeyi çoktan düşündüm. Maksimum kanal aralığı nedir, medyan aralığı nedir. Belki bu, strateji çalışmasındaki değişikliği etkiler.
Ve "piyasayı anlamaya" çalışmaktan vazgeçtim. Bir araba dolusu sistemi perçinledim ve bilinçli olarak en basitlerini aldım ve çalışmalarımı çalışacak bir sistem icat etmeye değil, halihazırda çalışmakta olanlardan nasıl seçeceğime yoğunlaştırıyorum.
Bakiyeye göre ilk 20:
Denge açısından en iyi tablosu:
Ticaret kalitesi açısından en iyi TS:
En iyi kalite tablosu:
En az 50 işlemi olan en eski araçlar:
En eski araçların tablosu:
İlginç...
Mart ayında, ana gerçek hesabımda çok şanslıydım, zaten +%50'den fazlasını kazandım ve marj seviyesinin asla% 1500'ün altına düşmemesine rağmen, kural olarak 2000'in üzerinde olmasına rağmen miktarı 400 $ 'a getirdim. %. Açıkça "sıraya düştüm". Bakalım içinde ne kadar kalabileceğim ve her zamanki 300$'a tekrar kavuştuğumda...
Her şey böyle giderse veya en azından yarısı böyle giderse, yaz sonuna kadar sinyali açacağım ...
Hadi Zhora, en azından bir şey doğur.
Hmm ... Tavuklar - sonbaharda sayılırlar. Şimdiye kadar şanslıyım ve sonra uzmana "ellerimle yardım ediyorum". Her an şans bitecek ve Şubat ayındaki 300 rakamına geri döneceğim. Seni ne "doğurayım"? Düşüşten çıkarsam, sinyali düşüneceğiz ...
Onu hiç görmeyecekmişiz gibi hissediyorum.
Oldukça mümkün. Neden ona ihtiyacın var? imzalamayacaksın.
Ve başkalarına tavsiye etmem. Sabrınıza hayret ediyorum, bunca yıldır düzeltme fikriyle hasta olmak
O zaman ben açtığımda neden endişeleniyorsun? 50$'a mal olacak, yani bir abonelik için sadece üzerimizdeki gerçek öz sermaye 5K$'a ulaştığında bu kadar fazla ödeme yapmak mantıklı olacak ve bu asla olmayacak.Düzeltme fikrimi gerçekten seviyorum, onunla giyiyorum. Senin aksine kimseyi umursamıyorum...
O zaman ben açtığımda neden endişeleniyorsun? 50$'a mal olacak, yani bir abonelik için sadece üzerimizdeki gerçek öz sermaye 5K$'a ulaştığında bu kadar fazla ödeme yapmak mantıklı olacak ve bu asla olmayacak.