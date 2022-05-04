Ticaret Sistemleri Birliği. Çalışmaya devam ediyoruz. - sayfa 159
EMAFlatRTS (EURUSD) bakiye çizelgeleri ile başlatma işlevinden (#1517 sonrası) ve EALigue_Free.ex5 magic 640150'den gelen giriş parametreleri arasında bir tutarsızlık bulundu.
Doğru anlarsam, alım satımları aynı olmalıydı.
Çalıştırdığım EMAFlatRTS giriş parametreleri şunlardır:
22/07/2018 - 07/01/2019 dönemine ait bilanço tablosu aşağıdadır.
Ve bu, aynı dönem için EALigue_Free.ex5 magic 640150'nin bakiyesinin grafiğidir:
Garip.
Teoride böyle olmamalı.
Ahh....
Sorunun ne olduğu açık.
Başa baş bir transferle.
Özellikle, dIUnlossDistanceVsUnlossTrigger parametresiyle
Birinin bu test uzmanı Uzman Danışmanları anlayacağını beklemiyordum.
Dikkat edin, kaynak kodumda böyle bir parametre yok.
dIUnlossDistanceVsUnlossTrigger = 0.85 olarak ayarlanmalıdır.
Evet, aynı olmalı.
Evet, %100 uyumlu. Teşekkür ederim.
Evet, %100 uyumlu. Teşekkür ederim.
İyi tamam.
Sadece test uzmanı Expert Advisor'ın ilk parametrelerinde, tetikleme düzeyine göre başabaş seviyesini ayarladım (bu şekilde daha net). Tetikleyicinin kendisi günlük ATR'ye göre yerleştirilir. Ve strateji sınıflarım günlük ATR'ye göre hem başabaş seviyesini hem de tetikleyiciyi belirler (başlangıçta durum böyleydi ve koddaki birçok noktaya "bağlıdır", dolayısıyla değiştirilmemelidir). Bu bir tutarsızlık ile sonuçlanır.
Senaryolarımda, tüm bunlar otomatik olarak dikkate alınır ve ben sadece bu anı unuttum.
Yeni bir fenomen ortaya çıktı.
Yani, yukarıda belirlediğimiz gibi, artık 640150 ile %100 eşleşen ve ileriye doğru aynı sonucu veren doğru EMAFlatRTS ayarlarına sahibim (22/07/2018 ile 07/01/2019 arası).
22/07/2017 ile 22/07/2018 ve 07/01/2019 arasındaki ileri optimizasyon döneminde nasıl davrandıklarını görmeye karar verdim. (grafikte başlangıç tarihi 22/07/2017, bitiş tarihi 07/01/2019)
640150 kabul edilemez bir düşüş gösteriyor ve neredeyse anında işlemden çekildi. Eh ..., prensip olarak, bu mümkündür, çünkü. alıntılardaki küçük bir fark bile rastgele böyle bir sonuca yol açabilir. Programı vermiyorum çünkü. hiç bir anlamı yok.
EMAFlatRTS grafiği daha garip. Siyah dikey çizgi 22/07/2018 (tarafımca çizilmiştir). Kırmızı yatay - başlangıç bakiyesi (benim tarafımdan da uygulandı).
Böyle bir ileri optimizasyon sonucu nasıl en iyi olarak seçilebilir??? Ve sonra ileriye doğru neredeyse mükemmel ticareti gösterin ???
MT5 terminalimden günahkar bir şey olduğundan şüphelenmeye başladım. Şey, mesela ... geçen yılki hikayesi güvenilir ve daha önceki dönemler için - sahte. EURUSD fiyat tekliflerinin geçmişini temizledim, test cihazının önbelleğini temizledim, tekrar başlattım, terminal geçmişi aracının sunucusundan indirdi - yardımcı olmadı. :(((((((
Kimin fikirleri var? Sorun ne olabilir?
Çalışma uzmanı, izin verilen koşulları aştıktan hemen sonra işten çıkarılır.
Test Uzmanı Uzman Danışman - kaldırılmadığından rapor almayı mümkün kılar.
Testin yapıldığı aracının Dosyalar klasöründe, bir kontrol parametreleri dosyasının yanı sıra bir giriş değerleri dosyası oluşturulur.
Kontrol parametreleri, maksimum fiyat düşüşünü, maksimum kayıp kuyruğunu ve maksimum ve yeni bir ticaret için beklemek için maksimum saniye sayısını içerir.
Ek olarak, anladığım kadarıyla ticaretin kalitesinin bir değerlendirmesi ve bu kalitenin bireysel bileşenlerinin değeri var.
Sorun şu ki, grafik ilk başta "çirkin" ve sonra - "güzel" - görmüyorum. Sistem çalışmadı ve sonra çalışmaya başladı. Bir süre sonra tekrar duracaktır.
Bu arada. Burada bir tahliye durumunda yeniden optimizasyonlarla uğraşıyorsunuz .. ve bir gün, kanalizasyonların nihayet duracağı ve para kazanmanın mümkün olacağı gün gelecek mi? Yoksa sadece istatistik mi topluyorsunuz - bu TS ortalama olarak yılda pek çok kez birleşiyor, bu çok fazla .. :D ?
20 yıldır toprağın derinliklerine elle tünel kazmış bir adamı televizyonda gösterdiklerini hatırlıyorum. Herhangi bir sebep veya amaç olmadan - sadece kazdım. Koca bir çukur kazdım. Sonra kazmayı bıraktı. Son.
Bu arada. Burada bir tahliye durumunda yeniden optimizasyonlarla uğraşıyorsunuz .. ve bir gün, kanalizasyonların nihayet duracağı ve para kazanmanın mümkün olacağı gün gelecek mi? Yoksa sadece istatistik mi topluyorsunuz - bu TS ortalama olarak yılda pek çok kez birleşiyor, bu çok fazla .. :D ?
"Burada ağaç fidanları yetiştiriyorsunuz ve bir gün fidanlığınızdan meyve alabileceğiniz bir gün gelecek mi?" - başka türlü.
Yine bir hesabım var. Üzerinde TS Ligi sonuçlarını kullanıyorum. Ve sürekli bir düşüşten sonra yavaş yavaş çıkmaya başladığı gerçeği - çok memnunum ve bu sonuç bana tamamen uyuyor. Evet, büyüme maalesef istediğimiz kadar hızlı değil. Şey ... sahip olduğumuz şeye sahibiz.
Bu güzellikle ilgili değil. Mesele şu ki, grafiğin “çirkin” kısmı ileri optimizasyon zaman dilimine karşılık geliyor. Bu, optimizasyon sırasında üzerinde iyi ticaret göstergeleri olduğu anlamına gelir. Test cihazının neden en azından yaklaşık olarak bunları yeniden üretemediği açık değildir.
Bu aslında, komisyoncu sunucusundaki fiyat tekliflerinin geçmişinin güvenilirliği hakkında stratejik bir sorudur.
22.07.2016 ile 01.07.2019 arasındaki döneme ait tablo aşağıdadır. Dikey çizgiler, ileri ve geri optimizasyon dönemlerini ayırır.
Optimizasyondan sonra bu giriş parametreleri seçeneğinin nasıl en iyi olarak kabul edildiği benim anlayışımın ötesinde. Bununla birlikte, gelecekte ideal sonuçlar gösterdi.