Sanırım buna farklı deniyor, peki, senin sandbox, ben tırmanmam
Evet, bu benim "kum havuzum" değil - Ben burada misafirim, beş işaretinin altındaki robotların ayarlarından dolayı erikler (LEAGUE TS değil robotlar) vardı. Stoplar/alımlar dört haneli idi, spreade göre hemen kapandı ve kapatmak için yeniden açıldı... Şimdi LEAG TS için özel bir hesap olan LEAG TS exps (hesapta işlem gören) fırsatlarını inceleyeceğim organize edilecektir.
Neden gizleyeyim - burada birkaç kez link verdim.
Senin için ne fark eder - sana hiçbir şey satmayacağım.
Pamm'niz kesinlikle izleme hizmetlerinden birine bağlı. En azından bir ekran gösterin (Roman'a benzeyeceklerini düşünüyorum).
Evet, gösterdim.
2016 başında açılan Alparevsky PAMM yerel reytinge katılıyor, bu benim tek gerçek hesabım . Düşüşten çıkacağım (umarım gelecek yıl) - Sinyali burada açacağım.
Evet, gösterdim.
Kimin gösterdiği bilinmiyor. Ya da o solmuş çizelgelerin her Pazartesi bir şey söylediğini düşünüyorsunuz.
Kibirli bir şekilde "dışarı çıkacaksınız" - konuşmayacağım. Burada bir nevi meslektaş gibiyiz. "Gösterildi" - bir bağlantı verdi anlamına gelir. Aramak için çok tembel. Çekilişten çıkana kadar bir daha vermeyeceğim ve bu yavaş yavaş oluyor.
Bir de "solmuş grafikler"i anlamadım... Bana göre oldukça renkliler. Ve tüm inanmayanlara zaten birkaç kez hesaplara yatırım şifresi verdim.
Bu yeterli değil mi? Bir Kaseye mi ihtiyacınız var? Kase bende yok. Bir süredir bir demo hesabı üzerinde çalışan ve herkesin istediğini seçebileceği bir dizi basit Uzman Danışman var. Üstelik tamamen ücretsiz, koşul yalnızca açık izlemedir ve en azından işlemleri gerçek hesabınıza kopyalayabilir , hatta doğrudan gerçek bir hesapta başlatabilirsiniz - hiç umurumda değil.
Tekrar ediyorum Vladimir, bazılarının aksine Kaseleri satmıyorum. Sadece işleri görebildiğim bir fikrim var. Başlangıçta, birbirine zıt ilkeler üzerinde çalışan çok sayıda Uzman Danışman yaparsanız, bazılarının kesinlikle kazanacağından emin olmak istedim. Üç yıl önce bu fikri dile getirdiğimde, bana sizin yapmaya çalıştığınızdan çok daha fazla güldüler. Kendimden şüphe etmeye başladım. Ama denemeye karar verdim. Ve gördüğüm kadarıyla haklıymışım.
Makinedeki en ilkel araç, bir yılı aşkın süredir iyi sonuçlar veriyor. Bir yıl önce bu aracı hesaba koymanızı kim engelledi?
İstihbarat;))))
Sonuç olarak, bana Mashka'nın kazanç sağlayan bir araç YAPMADIĞI söylendi. PRENSİP OLARAK. Ve bunun böyle olduğuna inanmaya meyilliydim.
Ve ortaya çıktığı gibi - cehennem orada, yapabilirsiniz. Mashki dahil en ilkel araçlar hala para kazanabiliyor. Lig bunun için var - hangi yöne "kazılacağını" görmek.
Ancak “hareket halindeyken” koşulları hemen değiştiriyorsunuz - artık sizin için önemli değil, son zamanlarda “Mashki'de kazançlı bir araç yapamazsınız” söyledikleriniz, bu sizin için yeterli değil, size bir seçim verin sistem! Ve sana verdiklerinde yine tatmin olmayacaksın, "Yeterince kâse değil" diyeceksin.
Üzgünüm, Kase benim için değil, zaten yüz kez söyledim.
Şu anki durum (tüm TS, sabit bir minimum lot ile bir demo hesabında çalışır).
Bakiyeye göre ilk 20:
Bakiyeye göre ilk beş grafik:
Ticaret kalitesi için ilk 20:
Ticaret kalitesine göre ilk beş grafik:
En az 50 işlemle en eski 20 araç:
En az 50 işlem içeren en eski beş TS tablosu (yalnızca son bölümdeki çalışma gösterilir, başlangıçta TS başka bir bölümde olabilirdi)